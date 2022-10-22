https://sputnikarabic.ae/20221022/مصر-تدين-هجوم-أنصار-الله-على-ميناء-الضبة-اليمني-1069338589.html
مصر تدين هجوم "أنصار الله" على ميناء الضبة اليمني
مصر تدين هجوم "أنصار الله" على ميناء الضبة اليمني
أدانت مصر، اليوم السبت، الهجوم الذي نفذته جماعة "أنصار الله" على ميناء الضبة في محافظة حضرموت شرقي اليمن أمس باستخدام طائرات مسيرة. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
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وحسب بيان الخارجية المصرية، حمّلت مصر جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) مسؤولية التصعيد الراهن في اليمن، وعرقلة جهود تجديد الهدنة.وأكد البيان على "ضرورة تخلي الجماعة عن مواقفها المتعنتة وتجاوبها بشكل فوري مع المساعي الدولية والإقليمية لتجديد الهدنة، على النحو الذي يمهد الطريق إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق نار وإفساح المجال أمام جهود التسوية السياسية ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق".وحذر البيان من "مغبة استغلال أي طرف للظروف الدولية الراهنة لتأجيج الصراع في اليمن، وتهديد أمن واستقرار المنطقة وطرق الملاحة، أو محاولة الاستحواذ على المقدرات الاقتصادية للشعب اليمني".كما شدد البيان على "دعم مصر الراسخ لوحدة اليمن وسيادته على أراضيه وتضامنها الكامل معه في مواجهة كافة التهديدات".وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت مساء الجمعة، مسؤوليتها عن استهداف ميناء الضَّبة في محافظة حضرموت، بعملية وصفتها بـ "التحذيرية"يأتي ذلك بعد أيام من انقضاء هدنة الأمم المتحدة مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، دون التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المعترف بها دولياً لتمديدها.
https://sputnikarabic.ae/20221021/انفجاران-يهزان-مرفأ-الضبة-باليمن-يعتقد-أنهما-ناجمان-عن-هجوم-بطائرة-مسيرة-1069320332.html
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أخبار اليمن الأن, مصر, أنصار الله, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, مصر, أنصار الله, العالم العربي
مصر تدين هجوم "أنصار الله" على ميناء الضبة اليمني
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أدانت مصر، اليوم السبت، الهجوم الذي نفذته جماعة "أنصار الله" على ميناء الضبة في محافظة حضرموت شرقي اليمن أمس باستخدام طائرات مسيرة.
وحسب بيان الخارجية المصرية، حمّلت مصر جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) مسؤولية التصعيد الراهن في اليمن
، وعرقلة جهود تجديد الهدنة.
وأكد البيان على "ضرورة تخلي الجماعة عن مواقفها المتعنتة وتجاوبها بشكل فوري مع المساعي الدولية والإقليمية لتجديد الهدنة، على النحو الذي يمهد الطريق إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق نار وإفساح المجال أمام جهود التسوية السياسية ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق".
وحذر البيان من "مغبة استغلال أي طرف للظروف الدولية الراهنة لتأجيج الصراع في اليمن، وتهديد أمن واستقرار المنطقة وطرق الملاحة، أو محاولة الاستحواذ على المقدرات الاقتصادية للشعب اليمني".
كما شدد البيان على "دعم مصر الراسخ لوحدة اليمن وسيادته على أراضيه وتضامنها الكامل معه في مواجهة كافة التهديدات".
وكانت جماعة "أنصار الله
"، قد أعلنت مساء الجمعة، مسؤوليتها عن استهداف ميناء الضَّبة في محافظة حضرموت، بعملية وصفتها بـ "التحذيرية"
يأتي ذلك بعد أيام من انقضاء هدنة الأمم المتحدة مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، دون التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المعترف بها دولياً لتمديدها.