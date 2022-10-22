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https://sputnikarabic.ae/20221022/معلومات-عن-البندقية-الهجومية-الروسية-أ-كا---200-1069349904.html
معلومات عن البندقية الهجومية الروسية "أ كا - 200"
معلومات عن البندقية الهجومية الروسية "أ كا - 200"
تمثل بندقية كلاشنيكوف "أ كا - 200" واحدة من أخطر البنادق الهجومية في العالم لأنها تجمع بين موثوقية "أ كا - 47" الأسطورية وتقنيات الأسلحة الهجومية المتطورة. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T15:12+0000
2022-10-22T15:12+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وتمثل "أ كا - 200" نسخة متطورة من "أ كا - 4 إم" تم تصميمها لتلبي متطلبات المعارك الحديثة التي تعتمد على امتلاك البندقية الهجومية وسائل وتجهيزات خاصة لرصد الهدف وإصابته بدقة، حسبما يقول موقع شركة "كلاشنيكوف" الروسية.وتمتلك "أ كا - 200" قضبان خاصة يطلق عليها "بيكاتني" مصممة لتركيب وسائل رؤية متطورة، إضافة إلى تجهيزات خاصة تجعل استخدامها أكثر سهولة وسرعة أثناء القتال.ما هي المواصفات الفنية للبندقية "أ كا - 200"؟وبفضل التصميم المتطور للبندقية "أ كا - 200"، فإنه من الممكن تزويدها بكاتم صوت ومانع لهب لتخفيض صوتها وزيادة قدرة حاملها على التخفي في ظروف القتال المختلفة.وتمتلك البندقية نظامين لإطلاق النار أحدهما هو وضع الإطلاق الفردي والآخر هو وضع الإطلاق الآلي ويتم التحويل بينهما بواسطة ذراع خاص في جانب البندقية.
https://sputnikarabic.ae/20220924/بـ-840-طلقة-في-الدقيقة-معلومات-عن-البندقية-الهجومية-الخفيفة-إس-آر---3-1068198158.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

معلومات عن البندقية الهجومية الروسية "أ كا - 200"

15:12 GMT 22.10.2022
© Sputnik . ALEXANDER VELEF / الانتقال إلى بنك الصوربنادق روسية بينها "أ كا 200" الهجومية
بنادق روسية بينها أ كا 200 الهجومية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© Sputnik . ALEXANDER VELEF
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تمثل بندقية كلاشنيكوف "أ كا - 200" واحدة من أخطر البنادق الهجومية في العالم لأنها تجمع بين موثوقية "أ كا - 47" الأسطورية وتقنيات الأسلحة الهجومية المتطورة.
وتمثل "أ كا - 200" نسخة متطورة من "أ كا - 4 إم" تم تصميمها لتلبي متطلبات المعارك الحديثة التي تعتمد على امتلاك البندقية الهجومية وسائل وتجهيزات خاصة لرصد الهدف وإصابته بدقة، حسبما يقول موقع شركة "كلاشنيكوف" الروسية.
وتمتلك "أ كا - 200" قضبان خاصة يطلق عليها "بيكاتني" مصممة لتركيب وسائل رؤية متطورة، إضافة إلى تجهيزات خاصة تجعل استخدامها أكثر سهولة وسرعة أثناء القتال.

ما هي المواصفات الفنية للبندقية "أ كا - 200"؟

الطلقات: عيار (5.45 39 ملم).
سعة مخزن الطلقات: 30 طلقة.
الوزن دون طلقات: 4 كلغم.
الطول في وضع الطي: 70.5 سم.
مدى التصويب: 800 متر.
طول السبطانة (الماسورة): 41.5 سم.
وبفضل التصميم المتطور للبندقية "أ كا - 200"، فإنه من الممكن تزويدها بكاتم صوت ومانع لهب لتخفيض صوتها وزيادة قدرة حاملها على التخفي في ظروف القتال المختلفة.
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وتمتلك البندقية نظامين لإطلاق النار أحدهما هو وضع الإطلاق الفردي والآخر هو وضع الإطلاق الآلي ويتم التحويل بينهما بواسطة ذراع خاص في جانب البندقية.
© Sputnikمعلومات عن البندقية الروسية "أ كا - 74 إم"
معلومات عن البندقية الروسية أ كا - 74 إم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
معلومات عن البندقية الروسية "أ كا - 74 إم"
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