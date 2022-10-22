https://sputnikarabic.ae/20221022/معلومات-عن-صواريخ-الدفاع-الجوي-الروسية-المحمولة-على-الكتف-فيربا-1069356889.html
معلومات عن صواريخ الدفاع الجوي الروسية المحمولة على الكتف "فيربا"
معلومات عن صواريخ الدفاع الجوي الروسية المحمولة على الكتف "فيربا"
تتميز صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف "فيربا" بسهولة الاستخدام وكفاءة الأداء، إضافة إلى امتلاكها مستويات عالية من الحماية ضد وسائل التشويش المعادية. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T18:50+0000
2022-10-22T18:50+0000
2022-10-22T18:50+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/16/1069357011_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4bf27f4b56254a8ff6fe570e0f811f45.jpg
وتمثل صواريخ "فيربا" واحدة من صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف المطورة، التي تصنعها روسيا، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وتمتلك صواريخ "فيربا" إمكانيات متطورة في عملية التصويب، إضافة إلى بصمتها الحرارية المنخفضة.ما هي المواصفات الفنية لصواريخ "فيربا"؟ولفت الموقع إلى أنه تم تصميم صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف "فيربا" لتكون قادرة على إسقاط جميع الأهداف الجوية في نطاق تغطيتها التي تشمل الطائرات الثابتة الأجنحة والمروحيات والطائرات المسيرة "الدرونز" والصواريخ المجنحة.
https://sputnikarabic.ae/20220903/لماذا-يجب-أن-يخشى-الناتو-وغيره-من-نظام-الدفاع-الصاروخي-الروسي-تور-1067216106.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/16/1069357011_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_69fe688cc25f0eaad7bed488c3c0d54a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
معلومات عن صواريخ الدفاع الجوي الروسية المحمولة على الكتف "فيربا"
تابعنا عبر
تتميز صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف "فيربا" بسهولة الاستخدام وكفاءة الأداء، إضافة إلى امتلاكها مستويات عالية من الحماية ضد وسائل التشويش المعادية.
وتمثل صواريخ "فيربا" واحدة من صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف المطورة، التي تصنعها روسيا، حسبما يقول
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
وتمتلك صواريخ "فيربا" إمكانيات متطورة في عملية التصويب، إضافة إلى بصمتها الحرارية المنخفضة.
ما هي المواصفات الفنية لصواريخ "فيربا"؟
المدى: يمكنها إصابة الأهداف التي تحلق في مدى يبدأ من 500 متر ويصل إلى 6 آلاف متر.
الارتفاع: يمكن للصواريخ أن تدمر أهداف جوية تحلق على ارتفاعات تبدأ من 10 أمتار حتى 3 آلاف و500 متر.
السرعة: يمكنها إسقاط أهداف تصل سرعتها إلى 400 متر في الثانية (أسرع من الصوت).
زمن الاستعداد القتالي من وضع الحركة: 12 ثانية.
نظام التوجيه: رادار إيجابي.
ولفت الموقع إلى أنه تم تصميم صواريخ
الدفاع الجوي المحمولة على الكتف "فيربا" لتكون قادرة على إسقاط جميع الأهداف الجوية في نطاق تغطيتها التي تشمل الطائرات الثابتة الأجنحة والمروحيات والطائرات المسيرة "الدرونز
" والصواريخ المجنحة.