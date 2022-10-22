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https://sputnikarabic.ae/20221022/معلومات-عن-غواصة-المشروع-636-الروسية-المرعبة-1069361752.html
معلومات عن غواصات "المشروع 636" الروسية المرعبة
معلومات عن غواصات "المشروع 636" الروسية المرعبة
تمتلك روسيا قوة بحرية مرعبة تضم عشرات الغواصات ومنها غواصة الديزل "المشروع - 636"، التي يطلق عليها "الثقوب السوداء". 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T21:48+0000
2022-10-22T21:55+0000
رصد عسكري
روسيا
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ويطلق على هذه الغواصات "الثقوب السوداء" لأنها تتميز ببصمة صوت منخفضة وهو ما يجعل عملية اكتشافها بواسطة أجهزة "السونار"، في غاية الصعوبة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ما هي المواصفات الفنية للغواصة "المشروع - 636"؟ما هو تسليح الغواصة "المشروع 636"؟ولفت الموقع إلى أن غواصات "المشروع - 636" تمثل واحدة من أفضل الغواصات في العالم من هذا النوع، مقارنة بغواصات منافسة من الجيل الثالث.وأوضح أن هذه الغواصة تتميز عن الغواصات المنافسة بكفاءتها القتالية وهدوئها وقدرتها النيرانية الفائقة، التي تمكنها من رصد سفن حربية معادية وتدميرها أو تنفيذ عمليات قصف ضد أهداف برية.
https://sputnikarabic.ae/20220924/معلومات-عن-سفينة-الحماية-الروسية-الخارقة-غيبارد-39-1068189345.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

معلومات عن غواصات "المشروع 636" الروسية المرعبة

21:48 GMT 22.10.2022 (تم التحديث: 21:55 GMT 22.10.2022)
© Sputnik . Press Service of JSC "Admiralty Shipyards"غواصة الديزل الروسية "المشروع 636"
غواصة الديزل الروسية المشروع 636 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© Sputnik . Press Service of JSC "Admiralty Shipyards"
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تمتلك روسيا قوة بحرية مرعبة تضم عشرات الغواصات ومنها غواصة الديزل "المشروع - 636"، التي يطلق عليها "الثقوب السوداء".
ويطلق على هذه الغواصات "الثقوب السوداء" لأنها تتميز ببصمة صوت منخفضة وهو ما يجعل عملية اكتشافها بواسطة أجهزة "السونار"، في غاية الصعوبة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.

ما هي المواصفات الفنية للغواصة "المشروع - 636"؟

الوزن تحت سطح الماء: 3 آلاف و670 طنا.
الطول: 73.8 متر.
العرض: 9.9 متر.
الارتفاع: 7.15 متر.
أقصى عمق إبحار: 300 متر.
السرعة على السطح: 19 عقدة (نحو 35 كلم/ ساعة).
السرعة تحت سطح الماء: 11 عقدة (نحو 20 كلم/ ساعة).
المدى: نحو 12 ألف كيلومتر.
أنابيب الطوربيدات: 6 أنابيب قطر 533 ملم.

ما هو تسليح الغواصة "المشروع 636"؟

صواريخ "كلوب - إس".
طوربيدات "تي إي - 2".
جهاز رصد تحت الماء "سونار".
رادار خاص لاكتشاف الأهداف المعادية.
ولفت الموقع إلى أن غواصات "المشروع - 636" تمثل واحدة من أفضل الغواصات في العالم من هذا النوع، مقارنة بغواصات منافسة من الجيل الثالث.
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وأوضح أن هذه الغواصة تتميز عن الغواصات المنافسة بكفاءتها القتالية وهدوئها وقدرتها النيرانية الفائقة، التي تمكنها من رصد سفن حربية معادية وتدميرها أو تنفيذ عمليات قصف ضد أهداف برية.
© Sputnikغواصة "أوليانوفسك"
غواصة أوليانوفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
غواصة "أوليانوفسك"
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