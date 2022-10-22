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https://sputnikarabic.ae/20221022/مقتل-شخصين-في-اصطدام-سفينتين-شمال-هولندا-1069335706.html
مقتل شخصين في اصطدام سفينتين شمال هولندا
مقتل شخصين في اصطدام سفينتين شمال هولندا
لقي شخصان على الأقل مصرعهما وفقد طفل بعد اصطدام عبارة سريعة وتاكسي مائي في شمال هولندا، حسبما قال مكتب الأمن الإقليمي في فريزلاند. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T04:43+0000
2022-10-22T04:43+0000
أخبار هولندا
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وقع الحادث صباح يوم الجمعة بالقرب من جزيرة تيرشيلينغ.وقالت السلطات إن العبارة كانت تقل 21 راكبا وطاقما من 6 أشخاص بينما كان هناك 7 أشخاص على متن التاكسي المائي الأصغر، سقطوا في الماء بسبب الاصطدام.وقال مكتب الأمن الإقليمي في فريزلاند، "ربما كان هناك سبعة أشخاص على متن التاكسي المائي، من بينهم شخص واحد (صبي يبلغ من العمر 12 عامًا) لا يزال مفقودًا".وبحسب المنشور، تأكد وفاة شخصين وربما يكون شخص آخر في عداد المفقودين، وغرق التاكسي المائي بعد الاصطدام.وقال مكتب الأمن الإقليمي في فريزلاند إنه لم يصب أي من الركاب البالغ عددهم 21 راكبا وستة من أفراد الطاقم على متن العبارة. مؤكدا أن سبب الحادث قيد التحقيق.
https://sputnikarabic.ae/20221020/الأردن-يرفض-طلبا-من-السفير-الهولندي-لترخيص-إذاعة-1069293321.html
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أخبار هولندا
أخبار هولندا

مقتل شخصين في اصطدام سفينتين شمال هولندا

04:43 GMT 22.10.2022
© AP Photo / Bram Janssenرجل يقف وسط مياه الفيضانات في أحد شوارع بلدة بروميلين، هولندا 17 يوليو 2021
رجل يقف وسط مياه الفيضانات في أحد شوارع بلدة بروميلين، هولندا 17 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Bram Janssen
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لقي شخصان على الأقل مصرعهما وفقد طفل بعد اصطدام عبارة سريعة وتاكسي مائي في شمال هولندا، حسبما قال مكتب الأمن الإقليمي في فريزلاند.
وقع الحادث صباح يوم الجمعة بالقرب من جزيرة تيرشيلينغ.
وقالت السلطات إن العبارة كانت تقل 21 راكبا وطاقما من 6 أشخاص بينما كان هناك 7 أشخاص على متن التاكسي المائي الأصغر، سقطوا في الماء بسبب الاصطدام.
وقال مكتب الأمن الإقليمي في فريزلاند، "ربما كان هناك سبعة أشخاص على متن التاكسي المائي، من بينهم شخص واحد (صبي يبلغ من العمر 12 عامًا) لا يزال مفقودًا".
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وبحسب المنشور، تأكد وفاة شخصين وربما يكون شخص آخر في عداد المفقودين، وغرق التاكسي المائي بعد الاصطدام.
وقال مكتب الأمن الإقليمي في فريزلاند إنه لم يصب أي من الركاب البالغ عددهم 21 راكبا وستة من أفراد الطاقم على متن العبارة. مؤكدا أن سبب الحادث قيد التحقيق.
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