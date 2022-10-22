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مكتب زيلينسكي يعلن انقطاع الكهرباء عما يقرب من 1.4 مليون أوكراني
مكتب زيلينسكي يعلن انقطاع الكهرباء عما يقرب من 1.4 مليون أوكراني
صرح نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني كيريلو تيموشينكو، بأن أكثر من 1.3 مليون مواطن في عدة مناطق أوكرانية يعانون من انقطاع الكهرباء بسبب تدمير البنى التحتية حيث... 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T20:19+0000
2022-10-22T20:19+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال تيموشينكو في حديث لقناة "رادا": "رقعة القصف واسعة، حيث تركزت على وجه الخصوص في مناطق فولين وكيروفوغراد ونيكولاييف وأوديسا وريفني وخميلنيتسكي، وهناك منشآت تعرضت لأضرار جسيمة".وأردف: "الآن الوضع صعب للغاية في كل المقاطعات، لا توجد حاجة عمليًا للتحديد، نظام الطاقة لدينا مترابط، كل منطقة واحدة متصلة بأخرى، وكل مدينة متصلة بمدينة أخرى.وأكد تيموشينكو أن "هناك تضررا في منشآت الطاقة مثل المحطات الفرعية ومنشآت التوليد، وبسبب هذا الوضع الصعب هناك نقص في إمداد الكهرباء في الشبكة".
https://sputnikarabic.ae/20221016/القوات-المسلحة-الروسية-تواصل-قصف-منشآت-الطاقة-الأوكرانية-1069085605.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

مكتب زيلينسكي يعلن انقطاع الكهرباء عما يقرب من 1.4 مليون أوكراني

20:19 GMT 22.10.2022
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Adam Schreck
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صرح نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني كيريلو تيموشينكو، بأن أكثر من 1.3 مليون مواطن في عدة مناطق أوكرانية يعانون من انقطاع الكهرباء بسبب تدمير البنى التحتية حيث أنه من غير الممكن استعادة إمدادات الطاقة بالكامل.
وقال تيموشينكو في حديث لقناة "رادا": "رقعة القصف واسعة، حيث تركزت على وجه الخصوص في مناطق فولين وكيروفوغراد ونيكولاييف وأوديسا وريفني وخميلنيتسكي، وهناك منشآت تعرضت لأضرار جسيمة".
وأردف: "الآن الوضع صعب للغاية في كل المقاطعات، لا توجد حاجة عمليًا للتحديد، نظام الطاقة لدينا مترابط، كل منطقة واحدة متصلة بأخرى، وكل مدينة متصلة بمدينة أخرى.
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
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16 أكتوبر, 11:27 GMT

نحن بحاجة إلى مقاومة انقطاع التيار الكهربائي، حاليا 1.361 مشترك لا تتوفر لديهم الكهرباء.

وأكد تيموشينكو أن "هناك تضررا في منشآت الطاقة مثل المحطات الفرعية ومنشآت التوليد، وبسبب هذا الوضع الصعب هناك نقص في إمداد الكهرباء في الشبكة".
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