عربي
https://sputnikarabic.ae/20221022/هجوم-بالأسلحة-الرشاشة-على-حقل-نفطي-يحتله-الجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1069341711.html
هجوم بالأسلحة الرشاشة على حقل نفطي يحتله الجيش الأمريكي شرقي سوريا
هجوم بالأسلحة الرشاشة على حقل نفطي يحتله الجيش الأمريكي شرقي سوريا
شن مسلحون مجهولون صباح اليوم السبت، هجوما بالأسلحة الرشاشة على حقل نفطي يحتله الجيش الأمريكي شرقي سوريا. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T10:26+0000
2022-10-22T10:26+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم
الجيش الأمريكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059783550_0:213:720:618_1920x0_80_0_0_5e8dbf349ae51f57cefcabfff624a57f.jpg
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور إن مسلحين مجهولين شنوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، هجوما بالأسلحة الخفيفة على أحد حقول النفط الواقعة تحت سيطرة قوات الاحتلال الأمريكي وحماية المسلحين الموالين له، بالقرب من قاعدة (حقل العمر) النفطي الذي يتخذه الجيش الأمريكي قاعدة لا شرعية له في الريف الشرقي للمحافظة.وأكدت مصادر محلية لـ "سبوتنيك" أن "عددا من المسلحين يستقلون دراجات نارية، اشتبكوا مع عملاء حماية حقل (أبو نورة) النفطي ممن يعملون لدى الجيش الأمريكي لهذه الغاية".و(حقل العمر) هو أكبر حقول النفط في سوريا، ويتخذ منه الجيش الأمريكي أكبر قواعده في البلاد، فيما (حقل أبو نورة) فهو أحد حقول النفط الفرعية الواقعة في محيط حقلي (العمر النفطي) و(كونيكو للغاز) اللذين يحتلهما الجيش الأمريكي.وأوضحت المصادر: "فور الهجوم، قام طيران مسير تابع لقوات الاحتلال الأمريكي بمساندة عناصر حماية الحقل لرد الهجوم".وكشفت المصادر عن أن "القوة المهاجمة انسحبت من موقع الاشتباك دون خسائر، فيما لم يتسن معرفة ما إذا خلف الهجوم ضحايا من جهة عملاء حماية الحقل".ويمتلك الجيش الأمريكي 28 قاعدة عسكرية معلنة شرقي سوريا، وهي تتخذ شكل الطوق المحكم الذي يحيط بمنابع النّفط والغاز السوري وأكبر حقولهما التي تنتج غالبية الثروة الباطنية في البلاد.وفي شهر أغسطس/آب الماضي، كشفت وزارة النفط السورية عن أن "قوات الاحتلال الأمريكي ومرتزقتها تسرق ما يصل إلى 66 ألف برميل يومياً من الحقول التي تحتلها شرقي سوريا من أصل مجمل إنتاجها اليومي البالغ 80.3 ألف برميل".وينشط ضباط وجنود الجيش الأمريكي في عمليات تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللاشرعية شمالي وشمال شرقي سوريا تمهيدا لبيعها في الأسواق السوداء القريبة، في حين تعاني سوريا عموما أزمة محروقات خانقة جراء الحصار الاقتصادي على البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220917/رتل-أمريكي-من-100-شاحنة-يخترق-الحدود-العراقية-نحو-حقول-النفط-السورية-1067871665.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059783550_0:145:720:685_1920x0_80_0_0_90e906f3a6bd1d2c18516641626ccd37.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, الجيش الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, الجيش الأمريكي

هجوم بالأسلحة الرشاشة على حقل نفطي يحتله الجيش الأمريكي شرقي سوريا

10:26 GMT 22.10.2022
© Sputnik . Attia Al-Attiyahقوات أمريكية لدى دخولها محافظة الحسكة السورية قادمة من إقليم كردستان
قوات أمريكية لدى دخولها محافظة الحسكة السورية قادمة من إقليم كردستان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© Sputnik . Attia Al-Attiyah
تابعنا عبرTelegram
شن مسلحون مجهولون صباح اليوم السبت، هجوما بالأسلحة الرشاشة على حقل نفطي يحتله الجيش الأمريكي شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور إن مسلحين مجهولين شنوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، هجوما بالأسلحة الخفيفة على أحد حقول النفط الواقعة تحت سيطرة قوات الاحتلال الأمريكي وحماية المسلحين الموالين له، بالقرب من قاعدة (حقل العمر) النفطي الذي يتخذه الجيش الأمريكي قاعدة لا شرعية له في الريف الشرقي للمحافظة.
وأكدت مصادر محلية لـ "سبوتنيك" أن "عددا من المسلحين يستقلون دراجات نارية، اشتبكوا مع عملاء حماية حقل (أبو نورة) النفطي ممن يعملون لدى الجيش الأمريكي لهذه الغاية".
و(حقل العمر) هو أكبر حقول النفط في سوريا، ويتخذ منه الجيش الأمريكي أكبر قواعده في البلاد، فيما (حقل أبو نورة) فهو أحد حقول النفط الفرعية الواقعة في محيط حقلي (العمر النفطي) و(كونيكو للغاز) اللذين يحتلهما الجيش الأمريكي.
وأوضحت المصادر: "فور الهجوم، قام طيران مسير تابع لقوات الاحتلال الأمريكي بمساندة عناصر حماية الحقل لرد الهجوم".
وكشفت المصادر عن أن "القوة المهاجمة انسحبت من موقع الاشتباك دون خسائر، فيما لم يتسن معرفة ما إذا خلف الهجوم ضحايا من جهة عملاء حماية الحقل".
قوات أمريكية لدى دخولها محافظة الحسكة السورية قادمة من إقليم كردستان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
رتل أمريكي من 100 شاحنة يخترق الحدود العراقية نحو حقول النفط السورية
17 سبتمبر, 14:29 GMT
ويمتلك الجيش الأمريكي 28 قاعدة عسكرية معلنة شرقي سوريا، وهي تتخذ شكل الطوق المحكم الذي يحيط بمنابع النّفط والغاز السوري وأكبر حقولهما التي تنتج غالبية الثروة الباطنية في البلاد.
وفي شهر أغسطس/آب الماضي، كشفت وزارة النفط السورية عن أن "قوات الاحتلال الأمريكي ومرتزقتها تسرق ما يصل إلى 66 ألف برميل يومياً من الحقول التي تحتلها شرقي سوريا من أصل مجمل إنتاجها اليومي البالغ 80.3 ألف برميل".
وينشط ضباط وجنود الجيش الأمريكي في عمليات تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللاشرعية شمالي وشمال شرقي سوريا تمهيدا لبيعها في الأسواق السوداء القريبة، في حين تعاني سوريا عموما أزمة محروقات خانقة جراء الحصار الاقتصادي على البلاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала