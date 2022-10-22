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https://sputnikarabic.ae/20221022/وزارة-الدفاع-الأرمينية-ترفض-اتهامات-أذربيجان-بقصف-الحدود-1069343381.html
وزارة الدفاع الأرمينية ترفض اتهامات أذربيجان بقصف الحدود
وزارة الدفاع الأرمينية ترفض اتهامات أذربيجان بقصف الحدود
رفضت وزارة الدفاع الأرمينية ما قالت إنها اتهامات أذربيجانية لها بقصف الحدود بين البلدين. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T11:07+0000
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ووفقا لبيان نشرته وزارة الدفاع الأرمينية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد نفت أن جيشها قصف مواقع أذربيجانية على الحدود، حسب ما أعلنته باكو في وقت سابق اليوم.وقال بيان وزارة الدفاع الأرمينية: "وزارة الدفاع الأذربيجانية نشرت مرة أخرى معلومات مضللة، مدعية أن وحدات من القوات المسلحة الأرمينية فتحت النار في اتجاه المواقع القتالية الأذربيجانية".وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية قد أكدت في وقت سابق من اليوم السبت أن قواتها اتخذت "إجراءات انتقامية مناسبة"، بعد أن تعرضت مواقعها بالقرب من بلدة زيليق لنيران أرمينية.واندلعت الأعمال العدائية بين أرمينيا وأذربيجان في ليلة 12-13 سبتمبر/أيلول في منطقة لا علاقة لها بإقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه، فيما اتهمت باكو ويريفان بعضهما البعض بالقصف وأبلغا عن خسائر في صفوفهما.وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفق الزعيمان الأرميني والأذربيجاني على أن الاتحاد الأوروبي سيكون له بعثة مدنية منتشرة على الجانب الأرميني من حدودهما المشتركة لمدة تصل إلى شهرين اعتبارًا من أكتوبر/تشرين الأول لبناء الثقة وتحسين عمل لجان ترسيم الحدود.وتم نشر خبراء من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) إلى أرمينيا في مهمة تقييم الاحتياجات في بعض المناطق الحدودية في الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر.طالع أيضا: بوتين يدعو رئيسي أذربيجان وأرمينيا لاجتماع في روسيا ويؤكد على أهمية إيجاد حلول للصراعات
https://sputnikarabic.ae/20220929/زاخاروفا-جهات-خارجية-تحاول-زعزعة-الوضع-بين-أرمينيا-وأذربيجان-1068402676.html
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العالم, أرمينيا, أذربيجان
العالم, أرمينيا, أذربيجان

وزارة الدفاع الأرمينية ترفض اتهامات أذربيجان بقصف الحدود

11:07 GMT 22.10.2022
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© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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رفضت وزارة الدفاع الأرمينية ما قالت إنها اتهامات أذربيجانية لها بقصف الحدود بين البلدين.
ووفقا لبيان نشرته وزارة الدفاع الأرمينية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد نفت أن جيشها قصف مواقع أذربيجانية على الحدود، حسب ما أعلنته باكو في وقت سابق اليوم.
وقال بيان وزارة الدفاع الأرمينية: "وزارة الدفاع الأذربيجانية نشرت مرة أخرى معلومات مضللة، مدعية أن وحدات من القوات المسلحة الأرمينية فتحت النار في اتجاه المواقع القتالية الأذربيجانية".

وأكد نافيًا ذلك بأن الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، حتى الساعة 10:40 صباحًا بالتوقيت المحلي (06:45 بتوقيت جرينتش)، كان مستقرًا نسبيًا.

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية قد أكدت في وقت سابق من اليوم السبت أن قواتها اتخذت "إجراءات انتقامية مناسبة"، بعد أن تعرضت مواقعها بالقرب من بلدة زيليق لنيران أرمينية.
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
زاخاروفا: جهات خارجية تحاول زعزعة الوضع بين أرمينيا وأذربيجان
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واندلعت الأعمال العدائية بين أرمينيا وأذربيجان في ليلة 12-13 سبتمبر/أيلول في منطقة لا علاقة لها بإقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه، فيما اتهمت باكو ويريفان بعضهما البعض بالقصف وأبلغا عن خسائر في صفوفهما.

وبينما اتفق البلدان على وقف إطلاق النار في 14 سبتمبر الماضي، إلا أن أعمال عدائية واتهامات تثور بين الحين والآخر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفق الزعيمان الأرميني والأذربيجاني على أن الاتحاد الأوروبي سيكون له بعثة مدنية منتشرة على الجانب الأرميني من حدودهما المشتركة لمدة تصل إلى شهرين اعتبارًا من أكتوبر/تشرين الأول لبناء الثقة وتحسين عمل لجان ترسيم الحدود.
وتم نشر خبراء من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) إلى أرمينيا في مهمة تقييم الاحتياجات في بعض المناطق الحدودية في الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر.
طالع أيضا: بوتين يدعو رئيسي أذربيجان وأرمينيا لاجتماع في روسيا ويؤكد على أهمية إيجاد حلول للصراعات
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