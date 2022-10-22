وزارة الدفاع الأرمينية ترفض اتهامات أذربيجان بقصف الحدود
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورمروحيات هجومية من طراز مي-24 تابعة للقوات الجوية الروسية تحلق في سماء أرمينيا 25 فبراير 2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy/
رفضت وزارة الدفاع الأرمينية ما قالت إنها اتهامات أذربيجانية لها بقصف الحدود بين البلدين.
ووفقا لبيان نشرته وزارة الدفاع الأرمينية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد نفت أن جيشها قصف مواقع أذربيجانية على الحدود، حسب ما أعلنته باكو في وقت سابق اليوم.
The Ministry of Defence of #Azerbaijan has once again spread #misinformation, claiming that the units of the #ArmedForces of #Armenia opened fire in the direction of the Azerbaijani combat positions.— MoD of Armenia 🇦🇲 (@ArmeniaMODTeam) October 22, 2022
As of 10:40 a.m the situation on the Arm-Aze border zone is relatively stable.
وقال بيان وزارة الدفاع الأرمينية: "وزارة الدفاع الأذربيجانية نشرت مرة أخرى معلومات مضللة، مدعية أن وحدات من القوات المسلحة الأرمينية فتحت النار في اتجاه المواقع القتالية الأذربيجانية".
وأكد نافيًا ذلك بأن الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، حتى الساعة 10:40 صباحًا بالتوقيت المحلي (06:45 بتوقيت جرينتش)، كان مستقرًا نسبيًا.
وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية قد أكدت في وقت سابق من اليوم السبت أن قواتها اتخذت "إجراءات انتقامية مناسبة"، بعد أن تعرضت مواقعها بالقرب من بلدة زيليق لنيران أرمينية.
29 سبتمبر, 14:35 GMT
واندلعت الأعمال العدائية بين أرمينيا وأذربيجان في ليلة 12-13 سبتمبر/أيلول في منطقة لا علاقة لها بإقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه، فيما اتهمت باكو ويريفان بعضهما البعض بالقصف وأبلغا عن خسائر في صفوفهما.
وبينما اتفق البلدان على وقف إطلاق النار في 14 سبتمبر الماضي، إلا أن أعمال عدائية واتهامات تثور بين الحين والآخر.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفق الزعيمان الأرميني والأذربيجاني على أن الاتحاد الأوروبي سيكون له بعثة مدنية منتشرة على الجانب الأرميني من حدودهما المشتركة لمدة تصل إلى شهرين اعتبارًا من أكتوبر/تشرين الأول لبناء الثقة وتحسين عمل لجان ترسيم الحدود.
وتم نشر خبراء من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) إلى أرمينيا في مهمة تقييم الاحتياجات في بعض المناطق الحدودية في الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر.