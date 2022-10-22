https://sputnikarabic.ae/20221022/وزارة-الدفاع-الإسرائيلية-تعلن-إحباط-محاولة-دهس-مشتبه-فيها-قام-بها-فلسطيني-1069344206.html
وزارة الدفاع الإسرائيلية تعلن إحباط محاولة دهس "مشتبه فيها" قام بها فلسطيني
وزارة الدفاع الإسرائيلية تعلن إحباط محاولة دهس "مشتبه فيها" قام بها فلسطيني
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن إحباط ما قالت إنها اشتباه في محاولة دهس قام بها أحد الفلسطينيين. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T11:18+0000
2022-10-22T11:18+0000
2022-10-22T11:18+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102041/04/1020410446_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_4a97ce156c6690fc8ab3e03b1bc7fa23.jpg
ووفقا لبيان مقتضب نشرته وزارة الدفاع الإسرائيلية عبرحسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن حراس الأمن في معبر "ريحان" أحبطوا محاولة دهس مشتبه بها.وقال البيان: "هجوم دهس مشتبه به عند معبر ريحان، حيث صدم سائق فلسطيني في سيارة تحمل لوحة ترخيص إسرائيلية سيارة في موقع حرس مأهول عند المعبر قبل فترة قصيرة".وأوضح البيان أن "حراس أمن IMoD نجحوا في إحباط الهجوم المشتبه به دون إطلاق النار".طالع أيضا: الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا شمالي الضفة الغربية بدعوى محاولته "تنفيذ عملية دهس"
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102041/04/1020410446_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_4105dc0b88798219ca71f9373eb3741e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
وزارة الدفاع الإسرائيلية تعلن إحباط محاولة دهس "مشتبه فيها" قام بها فلسطيني
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن إحباط ما قالت إنها اشتباه في محاولة دهس قام بها أحد الفلسطينيين.
ووفقا لبيان مقتضب نشرته وزارة الدفاع الإسرائيلية
عبرحسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن حراس الأمن في معبر "ريحان" أحبطوا محاولة دهس مشتبه بها.
وقال البيان: "هجوم دهس مشتبه به عند معبر ريحان، حيث صدم سائق فلسطيني
في سيارة تحمل لوحة ترخيص إسرائيلية سيارة في موقع حرس مأهول عند المعبر قبل فترة قصيرة".
وأوضح البيان أن "حراس أمن IMoD نجحوا في إحباط الهجوم المشتبه به دون إطلاق النار".