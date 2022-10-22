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https://sputnikarabic.ae/20221022/وزارة-الدفاع-الإسرائيلية-تعلن-إحباط-محاولة-دهس-مشتبه-فيها-قام-بها-فلسطيني-1069344206.html
وزارة الدفاع الإسرائيلية تعلن إحباط محاولة دهس "مشتبه فيها" قام بها فلسطيني
وزارة الدفاع الإسرائيلية تعلن إحباط محاولة دهس "مشتبه فيها" قام بها فلسطيني
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن إحباط ما قالت إنها اشتباه في محاولة دهس قام بها أحد الفلسطينيين. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T11:18+0000
2022-10-22T11:18+0000
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ووفقا لبيان مقتضب نشرته وزارة الدفاع الإسرائيلية عبرحسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن حراس الأمن في معبر "ريحان" أحبطوا محاولة دهس مشتبه بها.وقال البيان: "هجوم دهس مشتبه به عند معبر ريحان، حيث صدم سائق فلسطيني في سيارة تحمل لوحة ترخيص إسرائيلية سيارة في موقع حرس مأهول عند المعبر قبل فترة قصيرة".وأوضح البيان أن "حراس أمن IMoD نجحوا في إحباط الهجوم المشتبه به دون إطلاق النار".طالع أيضا: الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا شمالي الضفة الغربية بدعوى محاولته "تنفيذ عملية دهس"
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

وزارة الدفاع الإسرائيلية تعلن إحباط محاولة دهس "مشتبه فيها" قام بها فلسطيني

11:18 GMT 22.10.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIإسرائيل تزعم اعتقال فلسطيني خطط لتنفيذ عملية تفجيرية بالقدس
إسرائيل تزعم اعتقال فلسطيني خطط لتنفيذ عملية تفجيرية بالقدس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن إحباط ما قالت إنها اشتباه في محاولة دهس قام بها أحد الفلسطينيين.
ووفقا لبيان مقتضب نشرته وزارة الدفاع الإسرائيلية عبرحسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن حراس الأمن في معبر "ريحان" أحبطوا محاولة دهس مشتبه بها.
وقال البيان: "هجوم دهس مشتبه به عند معبر ريحان، حيث صدم سائق فلسطيني في سيارة تحمل لوحة ترخيص إسرائيلية سيارة في موقع حرس مأهول عند المعبر قبل فترة قصيرة".
وأوضح البيان أن "حراس أمن IMoD نجحوا في إحباط الهجوم المشتبه به دون إطلاق النار".
طالع أيضا: الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا شمالي الضفة الغربية بدعوى محاولته "تنفيذ عملية دهس"
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