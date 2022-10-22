عربي
https://sputnikarabic.ae/20221022/وزير-المال-السوداني-يحذر-من-يهددون-متحصلي-الضرائب-بالقتل-1069354217.html
وزير المال السوداني يحذر من يهددون متحصلي الضرائب بالقتل
وزير المال السوداني يحذر من يهددون متحصلي الضرائب بالقتل
حذّر وزير المال السوداني جبريل إبراهيم، التجار الذين يهددون متحصلي الضرائب بالقتل. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T16:54+0000
2022-10-22T16:54+0000
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/07/1047101459_0:0:3063:1723_1920x0_80_0_0_68372ec2e1578541747315858e76331a.jpg
جاء هذا خلال لقاء في اتحاد الغرفة التجارية، اليوم السبت، بحسب موقع "الانتباهة".وخاطب وزير المال من يهدد متحصلي الضرائب، بقوله: "من يريد ذلك يجرب".وردا على من يطالب وزير المال بترك منصبه، قال: "الوزير بمش من الدنيا ووزارة المالية باقية" .وأقر إبراهيم بوجود جبايات كثيرة غير مشروعة أضرت بالصادرات، مؤكدا أنها أقرب للنهب.وأشار إلى أن هذه الأموال لا تذهب إلى الدولة وإنما تذهب لجيوب أشخاص، مؤكدا على ضرورة حسم الفوضى في مسألة الجبايات.
https://sputnikarabic.ae/20221020/مقتل-150-شخصا-في-اشتباكات-عرقية-جنوبي-السودان-1069284443.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/07/1047101459_340:0:3063:2042_1920x0_80_0_0_c2ba6857f69454e7334ec1f173abec22.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم
أخبار السودان اليوم

وزير المال السوداني يحذر من يهددون متحصلي الضرائب بالقتل

16:54 GMT 22.10.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYرئيس المجلس السيدي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
رئيس المجلس السيدي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
تابعنا عبرTelegram
حذّر وزير المال السوداني جبريل إبراهيم، التجار الذين يهددون متحصلي الضرائب بالقتل.
جاء هذا خلال لقاء في اتحاد الغرفة التجارية، اليوم السبت، بحسب موقع "الانتباهة".
مشاركون في مظاهرات السودان في 17 نوفمبر يسعفون مصابا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
مقتل 150 شخصا في اشتباكات عرقية جنوبي السودان
20 أكتوبر, 15:25 GMT
وخاطب وزير المال من يهدد متحصلي الضرائب، بقوله: "من يريد ذلك يجرب".
وردا على من يطالب وزير المال بترك منصبه، قال: "الوزير بمش من الدنيا ووزارة المالية باقية" .
وأقر إبراهيم بوجود جبايات كثيرة غير مشروعة أضرت بالصادرات، مؤكدا أنها أقرب للنهب.
وأشار إلى أن هذه الأموال لا تذهب إلى الدولة وإنما تذهب لجيوب أشخاص، مؤكدا على ضرورة حسم الفوضى في مسألة الجبايات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала