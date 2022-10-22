https://sputnikarabic.ae/20221022/وزير-المال-السوداني-يحذر-من-يهددون-متحصلي-الضرائب-بالقتل-1069354217.html
وزير المال السوداني يحذر من يهددون متحصلي الضرائب بالقتل
وزير المال السوداني يحذر من يهددون متحصلي الضرائب بالقتل
حذّر وزير المال السوداني جبريل إبراهيم، التجار الذين يهددون متحصلي الضرائب بالقتل. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T16:54+0000
2022-10-22T16:54+0000
2022-10-22T16:54+0000
أخبار السودان اليوم
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جاء هذا خلال لقاء في اتحاد الغرفة التجارية، اليوم السبت، بحسب موقع "الانتباهة".وخاطب وزير المال من يهدد متحصلي الضرائب، بقوله: "من يريد ذلك يجرب".وردا على من يطالب وزير المال بترك منصبه، قال: "الوزير بمش من الدنيا ووزارة المالية باقية" .وأقر إبراهيم بوجود جبايات كثيرة غير مشروعة أضرت بالصادرات، مؤكدا أنها أقرب للنهب.وأشار إلى أن هذه الأموال لا تذهب إلى الدولة وإنما تذهب لجيوب أشخاص، مؤكدا على ضرورة حسم الفوضى في مسألة الجبايات.
https://sputnikarabic.ae/20221020/مقتل-150-شخصا-في-اشتباكات-عرقية-جنوبي-السودان-1069284443.html
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أخبار السودان اليوم
وزير المال السوداني يحذر من يهددون متحصلي الضرائب بالقتل
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حذّر وزير المال السوداني جبريل إبراهيم، التجار الذين يهددون متحصلي الضرائب بالقتل.
جاء هذا خلال لقاء في اتحاد الغرفة التجارية، اليوم السبت، بحسب موقع "الانتباهة"
.
وخاطب وزير المال من يهدد متحصلي الضرائب، بقوله: "من يريد ذلك يجرب".
وردا على من يطالب وزير المال بترك منصبه، قال: "الوزير بمش من الدنيا ووزارة المالية باقية" .
وأقر إبراهيم بوجود جبايات كثيرة غير مشروعة أضرت بالصادرات، مؤكدا أنها أقرب للنهب.
وأشار إلى أن هذه الأموال لا تذهب إلى الدولة وإنما تذهب لجيوب أشخاص، مؤكدا على ضرورة حسم الفوضى في مسألة الجبايات.