https://sputnikarabic.ae/20221022/6-من-مصابي-الحادث-الإرهابي-الذي-استهدف-فندقا-في-العاصمة-الصومالية-يصلون-إلى-السعودية-لتلقي-العلاج-1069342201.html
6 من مصابي الحادث الإرهابي الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية يصلون إلى السعودية لتلقي العلاج
6 من مصابي الحادث الإرهابي الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية يصلون إلى السعودية لتلقي العلاج
قالت تقارير إعلامية محلية إن 6 من مصابي الحادث الإرهابي الأخير في أحد فنادق العاصمة الصومالية مقديشو وصلوا، أمس الجمعة، إلى المملكة العربية السعودية من أجل... 22.10.2022, سبوتنيك عربي
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ووفقا لجريدة عكاظ السعودية، وصل 6 من الجرحى الصوماليين الذين أصيبوا في تفجير استهدف أحد فنادق العاصمة الصومالية مقديشو إلى مطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض.ونقلت الجريدة عن السفير الصومالي شكره للملك سلمان بن عبد العزيز على توجيهاته علاج المصابين داخل المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن توجيهات الملك السعودي تأتي تعبيرا عن العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين.وكان التلفزيون الصومالي الرسمي قد أفاد بوقوع هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف فندقا في مدينة جوهر في ولاية هيرشابيل وسط الصومال، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى لم يحدد عددهم، وقد تبنت حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا) العملية.طالع أيضا: السعودية تعيد فتح سفارتها في الصومال
https://sputnikarabic.ae/20221017/مقتل-ثمانية-أشخاص-على-الأقل-إثر-انفجار-عبوة-ناسفة-في-العاصمة-الصومالية-مقديشو-1069164481.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, الصومال, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الصومال, العالم العربي
6 من مصابي الحادث الإرهابي الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية يصلون إلى السعودية لتلقي العلاج
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قالت تقارير إعلامية محلية إن 6 من مصابي الحادث الإرهابي الأخير في أحد فنادق العاصمة الصومالية مقديشو وصلوا، أمس الجمعة، إلى المملكة العربية السعودية من أجل تلقي العلاج.