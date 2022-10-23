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https://sputnikarabic.ae/20221023/آلاف-الفلسطينيين-يشيعون-جثمان-القيادي-في-عرين-الأسود-تامر-الكيلاني-بمدينة-نابلس-1069387790.html
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان القيادي في "عرين الأسود" تامر الكيلاني بمدينة نابلس
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان القيادي في "عرين الأسود" تامر الكيلاني بمدينة نابلس
شيّع آلاف الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، جثمان القيادي في مجموعة "عرين الأسود" تامر الكيلاني (33 عاما)، في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T17:14+0000
2022-10-23T17:14+0000
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وانطلق موكب التشيع محمولاً على الأكتاف وملفوفاً بعلم المجموعة المسلحة بصفته أحد قادتها الميدانيين، من مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس، وجاب شوارع المدينة، وسط هتافات منددة بمقتله، ومطالبة بالانتقام والرد على اغتياله.وشارك في التشيع عشرات المسلحين من "عرين الأسود" وسط إطلاق نار كثيف، وقالت الناشطة ميسرة الفقيه لوكالة "سبوتنيك": "الاحتلال الإسرائيلي هو من قرر اغتيال القيادي تامر الكيلاني، ونحن سنواصل الطريق فلا يوجد أمل أمام ما يفعله الاحتلال من قتل وتشريد ودمار ومصادرة سوى المقاومة، وكل الشرائع الدولية منحت الشعوب حق الدفاع عن نفسها ومقاومتنا ليست إرهاب بل هي حق مشروع".وكان الكيلاني قد قتل فجر اليوم الأحد، بانفجار دراجة مفخخة، داخل البلدة القديمة من مدينة نابلس، واتهمت مجموعات "عرين الأسود"، في بيان لها، إسرائيل بالوقوف وراء اغتياله بعبوة متفجرة لاصقة وتوعدت بردّ قاسٍ ومؤلم.ونعت "الجبهة الشعبية" لتحرير فلسطين (أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية) الكيلاني، مؤكدة أنه أحد نشطائها، وقالت "الشعبية" في بيان، " إنَّ الكيلاني خاض الكثير من جولات النضال والمواجهة، وكان في طليعة المشتبكين مع الاحتلال، وأحد أشرس مقاومي البلدة القديمة، وأسداً من أسود عرينها".وبمقتل الكيلاني ترتفع حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ بداية 2022 إلى 177، بينهم 51 من قطاع غزة، وفق بيان وزارة الصحة الفلسطينية.​وبرز اسم "عرين الأسود" خلال الأسابيع الأخيرة، على خلفية تنفيذ عناصرها العديد من عمليات إطلاق النار ضد القوات الإسرائيلية في الضفة.وظهرت المجموعة في نابلس شمالي الضفة، مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، عبر عرض عسكري لعناصرها المنتمين لمختلف الفصائل الفلسطينية.وخلال عمليته العسكرية المعروفة باسم "كاسر الأمواج" تمكن الجيش الإسرائيلي من قتل عدد من أفراد "عرين الأسود".
https://sputnikarabic.ae/20221023/مع-تصاعد-عمليات-عرين-الأسود-واغتيال-تامر-الكيلاني-هل-تعود-إسرائيل-لسياسة-القتل-الانتقائي؟-1069382424.html
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إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم

آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان القيادي في "عرين الأسود" تامر الكيلاني بمدينة نابلس

17:14 GMT 23.10.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان القيادي في مجموعة "عرين الأسود" تامر الكيلاني بمدينة نابلس
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان القيادي في مجموعة عرين الأسود تامر الكيلاني بمدينة نابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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شيّع آلاف الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، جثمان القيادي في مجموعة "عرين الأسود" تامر الكيلاني (33 عاما)، في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
وانطلق موكب التشيع محمولاً على الأكتاف وملفوفاً بعلم المجموعة المسلحة بصفته أحد قادتها الميدانيين، من مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس، وجاب شوارع المدينة، وسط هتافات منددة بمقتله، ومطالبة بالانتقام والرد على اغتياله.
وشارك في التشيع عشرات المسلحين من "عرين الأسود" وسط إطلاق نار كثيف، وقالت الناشطة ميسرة الفقيه لوكالة "سبوتنيك": "الاحتلال الإسرائيلي هو من قرر اغتيال القيادي تامر الكيلاني، ونحن سنواصل الطريق فلا يوجد أمل أمام ما يفعله الاحتلال من قتل وتشريد ودمار ومصادرة سوى المقاومة، وكل الشرائع الدولية منحت الشعوب حق الدفاع عن نفسها ومقاومتنا ليست إرهاب بل هي حق مشروع".
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان القيادي في مجموعة "عرين الأسود" تامر الكيلاني بمدينة نابلس
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان القيادي في مجموعة عرين الأسود تامر الكيلاني بمدينة نابلس - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان القيادي في مجموعة "عرين الأسود" تامر الكيلاني بمدينة نابلس
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان القيادي في مجموعة "عرين الأسود" تامر الكيلاني بمدينة نابلس
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان القيادي في مجموعة عرين الأسود تامر الكيلاني بمدينة نابلس - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان القيادي في مجموعة "عرين الأسود" تامر الكيلاني بمدينة نابلس
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان القيادي في مجموعة "عرين الأسود" تامر الكيلاني بمدينة نابلس
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان القيادي في مجموعة عرين الأسود تامر الكيلاني بمدينة نابلس - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان القيادي في مجموعة "عرين الأسود" تامر الكيلاني بمدينة نابلس
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان القيادي في مجموعة "عرين الأسود" تامر الكيلاني بمدينة نابلس
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان القيادي في مجموعة عرين الأسود تامر الكيلاني بمدينة نابلس - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان القيادي في مجموعة "عرين الأسود" تامر الكيلاني بمدينة نابلس
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان القيادي في مجموعة "عرين الأسود" تامر الكيلاني بمدينة نابلس
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان القيادي في مجموعة عرين الأسود تامر الكيلاني بمدينة نابلس - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان القيادي في مجموعة "عرين الأسود" تامر الكيلاني بمدينة نابلس
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان القيادي في مجموعة "عرين الأسود" تامر الكيلاني بمدينة نابلس
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان القيادي في مجموعة عرين الأسود تامر الكيلاني بمدينة نابلس - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان القيادي في مجموعة "عرين الأسود" تامر الكيلاني بمدينة نابلس
1/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان القيادي في مجموعة "عرين الأسود" تامر الكيلاني بمدينة نابلس
2/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان القيادي في مجموعة "عرين الأسود" تامر الكيلاني بمدينة نابلس
3/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان القيادي في مجموعة "عرين الأسود" تامر الكيلاني بمدينة نابلس
4/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان القيادي في مجموعة "عرين الأسود" تامر الكيلاني بمدينة نابلس
5/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان القيادي في مجموعة "عرين الأسود" تامر الكيلاني بمدينة نابلس
6/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان القيادي في مجموعة "عرين الأسود" تامر الكيلاني بمدينة نابلس
وكان الكيلاني قد قتل فجر اليوم الأحد، بانفجار دراجة مفخخة، داخل البلدة القديمة من مدينة نابلس، واتهمت مجموعات "عرين الأسود"، في بيان لها، إسرائيل بالوقوف وراء اغتياله بعبوة متفجرة لاصقة وتوعدت بردّ قاسٍ ومؤلم.
تشيع جثمان طبيب فلسطيني قتل في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
مع تصاعد عمليات "عرين الأسود" واغتيال تامر الكيلاني.. هل تعود إسرائيل لسياسة "القتل الانتقائي"؟
15:03 GMT
ونعت "الجبهة الشعبية" لتحرير فلسطين (أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية) الكيلاني، مؤكدة أنه أحد نشطائها، وقالت "الشعبية" في بيان، " إنَّ الكيلاني خاض الكثير من جولات النضال والمواجهة، وكان في طليعة المشتبكين مع الاحتلال، وأحد أشرس مقاومي البلدة القديمة، وأسداً من أسود عرينها".
وبمقتل الكيلاني ترتفع حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ بداية 2022 إلى 177، بينهم 51 من قطاع غزة، وفق بيان وزارة الصحة الفلسطينية.​
وبرز اسم "عرين الأسود" خلال الأسابيع الأخيرة، على خلفية تنفيذ عناصرها العديد من عمليات إطلاق النار ضد القوات الإسرائيلية في الضفة.
وظهرت المجموعة في نابلس شمالي الضفة، مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، عبر عرض عسكري لعناصرها المنتمين لمختلف الفصائل الفلسطينية.
وخلال عمليته العسكرية المعروفة باسم "كاسر الأمواج" تمكن الجيش الإسرائيلي من قتل عدد من أفراد "عرين الأسود".
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