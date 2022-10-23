https://sputnikarabic.ae/20221023/أفريقيا-الوسطى-تؤكد-دعمها-لروسيا-وتتحدث-عن-مستوى-متطور-من-العلاقات-مع-موسكو-1069368112.html
أفريقيا الوسطى تؤكد دعمها لروسيا وتتحدث عن مستوى متطور من العلاقات مع موسكو
أفريقيا الوسطى تؤكد دعمها لروسيا وتتحدث عن مستوى متطور من العلاقات مع موسكو
أكد رئيس برلمان جمهورية أفريقيا الوسطى، سيمبليس ساراندجي، أن بلاده تدعم روسيا، في مواقفها الأخيرة، مشيرا إلى تطوير مستوى عالٍ من العلاقات معها. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T06:38+0000
2022-10-23T06:38+0000
2022-10-23T06:38+0000
العالم
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وفي مقابلة مع "سبوتنيك" اليوم الأحد، أكد ساراندجي تفهم بلاده لوضع روسيا الحالي، لافتا إلى وجود تفاهم بين قادة البلدين، وتطوير مستمر للعلاقات على مستوى عالٍ.وقال: "الناس في جمهورية أفريقيا الوسطى يدركون جيدًا الوضع الذي تجد روسيا نفسها فيه، ويتعاطفون مع موسكو، تمامًا كما دعمت السلطات الروسية جمهورية أفريقيا الوسطى ذات مرة في موقف صعب.."، مشيرا إلى أن روسيا جاءت "للإنقاذ في لحظة صعبة للحفاظ على الأمن في بلادنا".يشار إلى أن جمهورية أفريقيا الوسطى، امتنعت مع دول أخرى، في وقت سابق من هذا الشهر، عن التصويت على قرار ضد روسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يعترف بالاستفتاءات في المناطق الذي جرى فيها الاستفتاء.جدير بالذكر أن مراقبين من جمهورية أفريقيا الوسطى كانوا حاضرين أيضًا في الاستفتاءات التي تمت في تلك المناطق.طالع أيضا: توسع مرتقب في التعاون العسكري بين أفريقيا الوسطى وروسيا
https://sputnikarabic.ae/20220617/رئيس-وزراء-أفريقيا-الوسطى-نشكر-روسيا-على-تعاونها-معنا-في-مجال-الأمن-1063753981.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
أفريقيا الوسطى تؤكد دعمها لروسيا وتتحدث عن مستوى متطور من العلاقات مع موسكو
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أكد رئيس برلمان جمهورية أفريقيا الوسطى، سيمبليس ساراندجي، أن بلاده تدعم روسيا، في مواقفها الأخيرة، مشيرا إلى تطوير مستوى عالٍ من العلاقات معها.
موسكو- سبوتنيك. وفي مقابلة مع "سبوتنيك" اليوم الأحد، أكد ساراندجي تفهم
بلاده لوضع روسيا الحالي، لافتا إلى وجود تفاهم بين قادة البلدين، وتطوير مستمر للعلاقات على مستوى عالٍ.
وقال: "الناس في جمهورية أفريقيا الوسطى
يدركون جيدًا الوضع الذي تجد روسيا نفسها فيه، ويتعاطفون مع موسكو، تمامًا كما دعمت السلطات الروسية جمهورية أفريقيا الوسطى ذات مرة في موقف صعب.."، مشيرا إلى أن روسيا جاءت "للإنقاذ في لحظة صعبة للحفاظ على الأمن في بلادنا".
وأكد رئيس البرلمان في أفريقيا الوسطى أن المستوى العالي للعلاقات بين رئيسي البلدين يسهم في جودة العلاقات الثنائية، قائلا: "يجب أن أشير إلى المستوى العالي للعلاقات بين رئيسينا، لا يوجد أي سوء تفاهم بينهما، ولا يمكن لشعوبنا إلا أن تستفيد من ذلك. بلداننا تدعم بعضها البعض على الساحة العالمية، والوضع في علاقاتنا جيد جدا، والتعاون يتطور".
يشار إلى أن جمهورية أفريقيا الوسطى، امتنعت مع دول أخرى، في وقت سابق من
هذا الشهر، عن التصويت على قرار ضد روسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يعترف بالاستفتاءات في المناطق الذي جرى فيها الاستفتاء.
جدير بالذكر أن مراقبين من جمهورية أفريقيا الوسطى كانوا حاضرين أيضًا في الاستفتاءات التي تمت في تلك المناطق.