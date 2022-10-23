https://sputnikarabic.ae/20221023/أفريقيا-الوسطى-تؤكد-دعمها-لروسيا-وتتحدث-عن-مستوى-متطور-من-العلاقات-مع-موسكو-1069368112.html

أفريقيا الوسطى تؤكد دعمها لروسيا وتتحدث عن مستوى متطور من العلاقات مع موسكو

أفريقيا الوسطى تؤكد دعمها لروسيا وتتحدث عن مستوى متطور من العلاقات مع موسكو

أكد رئيس برلمان جمهورية أفريقيا الوسطى، سيمبليس ساراندجي، أن بلاده تدعم روسيا، في مواقفها الأخيرة، مشيرا إلى تطوير مستوى عالٍ من العلاقات معها. 23.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-23T06:38+0000

2022-10-23T06:38+0000

2022-10-23T06:38+0000

العالم

روسيا

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موسكو- سبوتنيك. وفي مقابلة مع "سبوتنيك" اليوم الأحد، أكد ساراندجي تفهم بلاده لوضع روسيا الحالي، لافتا إلى وجود تفاهم بين قادة البلدين، وتطوير مستمر للعلاقات على مستوى عالٍ.وقال: "الناس في جمهورية أفريقيا الوسطى يدركون جيدًا الوضع الذي تجد روسيا نفسها فيه، ويتعاطفون مع موسكو، تمامًا كما دعمت السلطات الروسية جمهورية أفريقيا الوسطى ذات مرة في موقف صعب.."، مشيرا إلى أن روسيا جاءت "للإنقاذ في لحظة صعبة للحفاظ على الأمن في بلادنا".يشار إلى أن جمهورية أفريقيا الوسطى، امتنعت مع دول أخرى، في وقت سابق من هذا الشهر، عن التصويت على قرار ضد روسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يعترف بالاستفتاءات في المناطق الذي جرى فيها الاستفتاء.جدير بالذكر أن مراقبين من جمهورية أفريقيا الوسطى كانوا حاضرين أيضًا في الاستفتاءات التي تمت في تلك المناطق.طالع أيضا: توسع مرتقب في التعاون العسكري بين أفريقيا الوسطى وروسيا

https://sputnikarabic.ae/20220617/رئيس-وزراء-أفريقيا-الوسطى-نشكر-روسيا-على-تعاونها-معنا-في-مجال-الأمن-1063753981.html

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