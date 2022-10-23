https://sputnikarabic.ae/20221023/أيلون-ماسك-ينشر-خريطة-تظهر-انتماء-القرم-لروسيا-تاريخيا-فيديو-1069391845.html
أيلون ماسك ينشر خريطة تظهر انتماء القرم لروسيا تاريخيا... فيديو
أيلون ماسك ينشر خريطة تظهر انتماء القرم لروسيا تاريخيا... فيديو
واصل رجل الأعمال الأمريكي وأثرى شخص في العالم إيلون ماسك إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص قضية انتماء القرم. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T20:24+0000
2022-10-23T20:24+0000
2022-10-23T20:24+0000
روسيا
إيلون ماسك
جمهورية القرم الروسية
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وشارك الرئيس التنفيذي لشركتي "سبيس إكس" و"تسلا" عبر حسابه على "تويتر" يوم أمس السبت مقطع فيديو لتاريخ تغير الجغرافيا السياسية للقارة الأوروبية من القرن الثاني عشر حتى يومنا هذا.وبات من الجلي أن هدف ماسك من نشر الفيديو هو الإشارة إلى أحقية روسيا بشبه جزيرة القرم، حيث يظهر جليا أنها كانت من القرن الثامن عشر أرضا روسية، لا بل حتى أن أوكرانيا بكاملها كانت تابعة للإمبراطورية الروسية لفترات طويلة حسبما أظهره المقطع.ونشر ماسك في 3 أكتوبر/تشرين الأول استطلاعا على صفحته الشخصية على "تويتر" فيه مقترحات "لخريطة سلام في أوكرانيا".وذكر ماسك أن البند الثاني من هذه الخريطة يقضي الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، إذ أنه اعتبر أنها القرم كانت روسية منذ 1783 إلى أن ارتكب خروتشوف (الأمين العام السابق للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي) الخطأ (يقصد تسليمه القرم لأوكرانيا).وأضاف ماسك أن اتفاق السلام يجب أن يضمن تزويد القرم بالمياه العذبة.
https://sputnikarabic.ae/20221017/ماسك-يؤكد-مجددا-على-انتماء-القرم-لروسيا-التي-قد-تدافع-عنها-نوويا-1069141572.html
جمهورية القرم الروسية
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, إيلون ماسك, جمهورية القرم الروسية
روسيا, إيلون ماسك, جمهورية القرم الروسية
أيلون ماسك ينشر خريطة تظهر انتماء القرم لروسيا تاريخيا... فيديو
تابعنا عبر
واصل رجل الأعمال الأمريكي وأثرى شخص في العالم إيلون ماسك إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص قضية انتماء القرم.
وشارك الرئيس التنفيذي لشركتي "سبيس إكس" و"تسلا" عبر حسابه على "تويتر" يوم أمس السبت مقطع فيديو لتاريخ تغير الجغرافيا السياسية للقارة الأوروبية من القرن الثاني عشر حتى يومنا هذا.
وبات من الجلي أن هدف ماسك من نشر الفيديو هو الإشارة إلى أحقية روسيا بشبه جزيرة القرم، حيث يظهر جليا أنها كانت من القرن الثامن عشر أرضا روسية، لا بل حتى أن أوكرانيا بكاملها كانت تابعة للإمبراطورية الروسية لفترات طويلة حسبما أظهره المقطع.
ونشر ماسك في 3 أكتوبر/تشرين الأول استطلاعا على صفحته الشخصية على "تويتر" فيه مقترحات "لخريطة سلام في أوكرانيا".
وذكر ماسك أن البند الثاني من هذه الخريطة يقضي الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، إذ أنه اعتبر أنها القرم كانت روسية منذ 1783 إلى أن ارتكب خروتشوف (الأمين العام السابق للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي) الخطأ (يقصد تسليمه القرم لأوكرانيا).
وأضاف ماسك
أن اتفاق السلام يجب أن يضمن تزويد القرم بالمياه العذبة.