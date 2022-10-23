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https://sputnikarabic.ae/20221023/إعلام-فلسطيني-يؤكد-مقتل-شاب-إثر-انفجار-داخلي-لمجموعات-عرين-الأسود-1069364051.html
إعلام فلسطيني يؤكد مقتل شاب إثر انفجار داخلي لمجموعات عرين الأسود
إعلام فلسطيني يؤكد مقتل شاب إثر انفجار داخلي لمجموعات عرين الأسود
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بمقتل إثر انفجار داخلي أثناء الإعداد والتجهيز لمجموعات عرين الأسود. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T00:17+0000
2022-10-23T00:17+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وأشار إلى أن الشاب يدعى تامر كيلاني ولقيه مصرعه بالبلدة القديمة في نابلس، وهو أحد مقاتلي مجموعة عرين الأسود".وبرز اسم "عرين الأسود" خلال الأيام الأخيرة، على خلفية تنفيذ عناصرها العديد من عمليات إطلاق النار ضد القوات الإسرائيلية في الضفة.وظهرت المجموعة في نابلس شمالي الضفة، مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، عبر عرض عسكري لعناصرها المنتمين لمختلف الفصائل الفلسطينية.وخلال عمليته العسكرية المعروفة باسم "كاسر الأمواج" تمكن الجيش الإسرائيلي من قتل عدد من أفراد "عرين الأسود".
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أخبار فلسطين اليوم
أخبار فلسطين اليوم

إعلام فلسطيني يؤكد مقتل شاب إثر انفجار داخلي لمجموعات عرين الأسود

00:17 GMT 23.10.2022
© Sputnik . Mohammad Damourمن مخيم اليرموك بدمشق: فلسطين عنوان الجميع و"إسرائيل" إلى زوال
من مخيم اليرموك بدمشق: فلسطين عنوان الجميع وإسرائيل إلى زوال - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بمقتل إثر انفجار داخلي أثناء الإعداد والتجهيز لمجموعات عرين الأسود.
وأشار إلى أن الشاب يدعى تامر كيلاني ولقيه مصرعه بالبلدة القديمة في نابلس، وهو أحد مقاتلي مجموعة عرين الأسود".
وبرز اسم "عرين الأسود" خلال الأيام الأخيرة، على خلفية تنفيذ عناصرها العديد من عمليات إطلاق النار ضد القوات الإسرائيلية في الضفة.
وظهرت المجموعة في نابلس شمالي الضفة، مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، عبر عرض عسكري لعناصرها المنتمين لمختلف الفصائل الفلسطينية.
وخلال عمليته العسكرية المعروفة باسم "كاسر الأمواج" تمكن الجيش الإسرائيلي من قتل عدد من أفراد "عرين الأسود".
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