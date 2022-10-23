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https://sputnikarabic.ae/20221023/إعلام-لبناني-يقول-إن-مراسم-توقيع-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-الخميس-المقبل-في-الناقورة-1069387383.html
إعلام لبناني يقول إن مراسم توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل الخميس المقبل في الناقورة
إعلام لبناني يقول إن مراسم توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل الخميس المقبل في الناقورة
أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، أن "الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين، يصل لبنان الخميس المقبل ويسلم الرئيس اللبناني النسخة الرسمية من اتفاق ترسيم الحدود... 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T17:10+0000
2022-10-23T17:10+0000
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
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وحسب قناة الجديد اللبنانية، فإن "المبعوث الأمريكي سيصل الخميس المقبل إلى لبنان، وسيلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يتسلم وحده النسخة الرسمية وليس الرؤساء الثلاثة".وأضافت أن "التوقيع على الاتفاق سيكون في الناقورة وسيمثل الجانب اللبناني إما احد الضباط أو المديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة أورور فغالي".وقال الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين، في وقت سابق اليوم، إن "مراسم التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان ستجرى يوم الخميس المقبل".من جانبها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن هوكشتاين قوله أنه سيشارك في مراسم التوقيع، وأن الطرفين الإسرائيلي اللبناني سيوقعان على الاتفاق بشكل منفصل.ومن المقرر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية صباح الخميس المقبل بشكل نهائي على الاتفاق، قبيل توقيعه في بلدة رأس الناقورة على الحدود بين البلدين.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الالتماسات المقدمة ضد الاتفاق، والتي تطالب بطرحه للتصويت في الكنيست، وإجراء استفتاء عام حوله.وأعلن كل من لبنان وإسرائيل موافقتهما على الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي قدمها الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين.وقالت الرئاسة اللبنانية إن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل مرضية وتلبي مطالب لبنان، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قبول العرض الأمريكي حول مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.ويدور الاتفاق في الأساس حول منح لبنان حقل "قانا"، على أن تدفع شركة "توتال" الفرنسية صاحبة امتياز التنقيب جزءا من العائدات لإسرائيل وفق اتفاق بينهما، مقابل منح إسرائيل حقل "كاريش" كاملا.
https://sputnikarabic.ae/20221023/الوسيط-الأمريكي-يقول-إن-الخميس-المقبل-هو-موعد-التوقيع-على-الاتفاق-بين-إسرائيل-ولبنان-1069384510.html
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أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام لبناني يقول إن مراسم توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل الخميس المقبل في الناقورة

17:10 GMT 23.10.2022
© AFP 2022 / -الرئيس اللبناني ميشال عون يستقبل الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكشتاين بحضور سفيرة أمريكا في لبنان دوروثي شيا، 14 يويو/ حزيران 2022
الرئيس اللبناني ميشال عون يستقبل الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكشتاين بحضور سفيرة أمريكا في لبنان دوروثي شيا، 14 يويو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
© AFP 2022 / -
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أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، أن "الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين، يصل لبنان الخميس المقبل ويسلم الرئيس اللبناني النسخة الرسمية من اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
وحسب قناة الجديد اللبنانية، فإن "المبعوث الأمريكي سيصل الخميس المقبل إلى لبنان، وسيلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يتسلم وحده النسخة الرسمية وليس الرؤساء الثلاثة".
الوسيط الأمريكي في محادثات حل النزاع الحدودي البحري بين إسرائيل ولبنان، آموس هوكشتاين، بيروت، لبنان 9 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
الوسيط الأمريكي يقول إن الخميس المقبل هو موعد التوقيع على الاتفاق بين إسرائيل ولبنان
16:06 GMT
وأضافت أن "التوقيع على الاتفاق سيكون في الناقورة وسيمثل الجانب اللبناني إما احد الضباط أو المديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة أورور فغالي".
وقال الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين، في وقت سابق اليوم، إن "مراسم التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان ستجرى يوم الخميس المقبل".
من جانبها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن هوكشتاين قوله أنه سيشارك في مراسم التوقيع، وأن الطرفين الإسرائيلي اللبناني سيوقعان على الاتفاق بشكل منفصل.
ومن المقرر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية صباح الخميس المقبل بشكل نهائي على الاتفاق، قبيل توقيعه في بلدة رأس الناقورة على الحدود بين البلدين.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الالتماسات المقدمة ضد الاتفاق، والتي تطالب بطرحه للتصويت في الكنيست، وإجراء استفتاء عام حوله.
وأعلن كل من لبنان وإسرائيل موافقتهما على الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي قدمها الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين.
وقالت الرئاسة اللبنانية إن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل مرضية وتلبي مطالب لبنان، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قبول العرض الأمريكي حول مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
ويدور الاتفاق في الأساس حول منح لبنان حقل "قانا"، على أن تدفع شركة "توتال" الفرنسية صاحبة امتياز التنقيب جزءا من العائدات لإسرائيل وفق اتفاق بينهما، مقابل منح إسرائيل حقل "كاريش" كاملا.
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