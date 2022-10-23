https://sputnikarabic.ae/20221023/إعلام-لبناني-يقول-إن-مراسم-توقيع-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-الخميس-المقبل-في-الناقورة-1069387383.html

إعلام لبناني يقول إن مراسم توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل الخميس المقبل في الناقورة

إعلام لبناني يقول إن مراسم توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل الخميس المقبل في الناقورة

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، أن "الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين، يصل لبنان الخميس المقبل ويسلم الرئيس اللبناني النسخة الرسمية من اتفاق ترسيم الحدود... 23.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-23T17:10+0000

2022-10-23T17:10+0000

2022-10-23T17:10+0000

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ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

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وحسب قناة الجديد اللبنانية، فإن "المبعوث الأمريكي سيصل الخميس المقبل إلى لبنان، وسيلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يتسلم وحده النسخة الرسمية وليس الرؤساء الثلاثة".وأضافت أن "التوقيع على الاتفاق سيكون في الناقورة وسيمثل الجانب اللبناني إما احد الضباط أو المديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة أورور فغالي".وقال الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين، في وقت سابق اليوم، إن "مراسم التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان ستجرى يوم الخميس المقبل".من جانبها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن هوكشتاين قوله أنه سيشارك في مراسم التوقيع، وأن الطرفين الإسرائيلي اللبناني سيوقعان على الاتفاق بشكل منفصل.ومن المقرر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية صباح الخميس المقبل بشكل نهائي على الاتفاق، قبيل توقيعه في بلدة رأس الناقورة على الحدود بين البلدين.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الالتماسات المقدمة ضد الاتفاق، والتي تطالب بطرحه للتصويت في الكنيست، وإجراء استفتاء عام حوله.وأعلن كل من لبنان وإسرائيل موافقتهما على الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي قدمها الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين.وقالت الرئاسة اللبنانية إن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل مرضية وتلبي مطالب لبنان، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قبول العرض الأمريكي حول مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.ويدور الاتفاق في الأساس حول منح لبنان حقل "قانا"، على أن تدفع شركة "توتال" الفرنسية صاحبة امتياز التنقيب جزءا من العائدات لإسرائيل وفق اتفاق بينهما، مقابل منح إسرائيل حقل "كاريش" كاملا.

https://sputnikarabic.ae/20221023/الوسيط-الأمريكي-يقول-إن-الخميس-المقبل-هو-موعد-التوقيع-على-الاتفاق-بين-إسرائيل-ولبنان-1069384510.html

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أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية