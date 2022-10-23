https://sputnikarabic.ae/20221023/إيران-تؤكد-تمكنها-من-التشويش-على-طائرات-الاستطلاع-المعادية-1069385206.html

إيران تؤكد تمكنها من التشويش على طائرات الاستطلاع المعادية

إيران تؤكد تمكنها من التشويش على طائرات الاستطلاع المعادية

أكد أفشين نادري شريف، مساعد وزير الدفاع الإيراني للشؤون الصناعية والبحثية، اليوم الأحد، أن أعداء بلاده راهنت على السيطرة على الأجواء الإيرانية. 23.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-23T16:33+0000

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ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم الأحد، عن أفشين نادري شريف، أن الدفاعات الجوية الإيرانية تمكنت من التشويش على طائرات الاستطلاع المعادية من فاصلة 400 كيلومتر.وأوضح القائد العسكري الإيراني أن قوات بلاده المسلحة حققت خلال السنوات الأخيرة إنجازات كبيرة للغاية في مجال الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، منها في مجال أنظمة القيادة ومنظومات الدفاع خاصة المدفعية والصاروخية، وبعضها لم يجد طريقه إلى العرض في المعارض، ولكن في الوقت الراهن، وضعتها إيران جنبا إلى جنب للتوصل إلى مزيد من المعرفة بشأن الاحتياجات المستقبلية.وقال أفشين نادري شريف:وشدد القائد العسكري الإيراني أن أعداء بلاده ناوروا كثيرا على هذه القضية، حتى أن إسرائيل ادعت مؤخرا تغلغلها في أجواء إيران، مشيرا إلى أن عرض أنواع المعدات ورادارات الرصد ومنظومات الدفاع الجوي، توجه رسالة إلى الأعداء بأن أجواء إيران لا يمكن اختراقها بسهولة.ولفت أفشين نادري شريف، مساعد وزير الدفاع الإيراني للشؤون الصناعية والبحثية، إلى أن أعداء إيران يدركون أن هذا المستوى من العلم والمعرفة قد تم توطينه في إيران، وهو عارف بقدراتها، ويعلم أنه إذا ارتكب حماقة ما، فإنه سيتلقى عشرات أضعافها وسيتكبد ثمنا باهظا.وفي سياق متصل، شدد قائد القوات البرية، في الحرس الثوري الإيراني، العميد باكبور، على أن بلاده لن تسمح لـ "الكيان الصهيوني" بإقامة قواعد عسكرية قريبة منها.ووفقا لتصريحات نقلها موقع قناة "العالم" الإيرانية، أكد باكبور أن الدفاع عن الحدود من قبل القوات المسلحة وقوات إنفاذ القانون هو قوة البلاد ضد نفوذ الأجانب.وقال: "ايران لن تسمح أبدا للكیان الصهيوني المزيف بأن يكون له قاعدة عسكرية واستخبارية في جوارها وفي دول الجوار".تصريحات القائد العسكري الإيراني جاءت خلال حضوره المناورات العسكرية الكبيرة للحرس الثوري في منطقة أرس قبل ظهر يوم الخميس، والتي وصفها بأنها "تظهر قوة واقتدار القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية ضد جيوش العالم الطامعة".وأوضح قائد القوة البرية للحرس الثوري أن "إجراء مناورات للقوات البرية في منطقة أرس تحمل شعار "إيران القوية والمتقدرة" يتم منذ ما يقرب من 10 أيام في المنطقة الشمالية الغربية من البلاد، على ضفاف نهر أرس"، مؤكدا أن قواته سجلت حضورها في المنطقة "باقتدار".وقال: "اليوم، تخطط عناصر الكيان الصهيوني لإنشاء قواعد عسكرية واستخبارية في بعض دول الجوار، ونحن من خلال إجراء المناورات في منطقة أرس نعمل على منع هذا العمل الغبي لهذا الكيان المشؤوم".ولفت إلى أن "الصهاينة عندما رأوا بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية اخترقت أبوابهم، فكروا بإنشاء قواعد لنفسهم على جانبي حدودنا، لكنها فكرة خاطئة"، مشددا: "لن نسمح لهذا الكيان بإقامة قاعدة في جوارنا".طالع أيضا: ولايتي: الأحداث في إيران مؤسفة وأمريكا وإسرائيل ليستا قويتين بما فيه الكفاية لتقسيمنا

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