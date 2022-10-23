https://sputnikarabic.ae/20221023/اتفاق-إيراني-تركي-جديد-بشأن-الغاز-1069377848.html
اتفاق إيراني تركي جديد بشأن الغاز
اتفاق إيراني تركي جديد بشأن الغاز
أعلنت شركة الغاز الإيرانية، اليوم الأحد، عن إبرام اتفاقيات جديدة مع تركيا بشأن صادرات الغاز. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T12:47+0000
2022-10-23T12:47+0000
2022-10-23T12:47+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار تركيا اليوم
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وحسب وكالة "مهر"، قال مدير شوؤن التوزيع في شركة الغاز الإيرانية محمد رضا جولائي، إنه تم عقد اجتماع مع ممثلي شركة "بوتاش" التركية.وأشار إلى أنه وفقا للاتفاقيات المبرمة، سيتم تنفيذ جميع الأنشطة الفنية والتشغيلية والتنفيذية لتصدير الغاز إلى تركيا في الأشهر الستة المقبلة بالتنسيق بين الجانبين.وأوضح المسؤول الإيراني أن الجانبين بحثا سعة نقل الغاز وتقديم الخدمات الفنية والهندسية وتعزيز التعاون المشترك.وأردف أن صناعة الغاز في إيران ماضية نحو مزيد من التطور، مؤكدا أن طهران تعد مصدر موثوق به لتأمين الغاز في جميع أنحاء العالم.
https://sputnikarabic.ae/20221006/نوفاك-عمليات-التبادل-مع-إيران-تبدأ-بـ5-ملايين-طن-من-النفط-و10-مليارات-متر-مكعب-من-الغاز--1068695589.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم
إيران, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم
اتفاق إيراني تركي جديد بشأن الغاز
تابعنا عبر
أعلنت شركة الغاز الإيرانية، اليوم الأحد، عن إبرام اتفاقيات جديدة مع تركيا بشأن صادرات الغاز.
وحسب وكالة "مهر"، قال
مدير شوؤن التوزيع في شركة الغاز الإيرانية محمد رضا جولائي، إنه تم عقد اجتماع مع ممثلي شركة "بوتاش" التركية.
وأضاف أنه خلال الاجتماع تم إبرام اتفاقيات جديدة لزيادة صادرات الغاز إلى تركيا.
وأشار إلى أنه وفقا للاتفاقيات المبرمة، سيتم تنفيذ جميع الأنشطة الفنية والتشغيلية والتنفيذية لتصدير الغاز إلى تركيا في الأشهر الستة المقبلة بالتنسيق بين الجانبين.
وأوضح المسؤول الإيراني أن الجانبين بحثا سعة نقل الغاز وتقديم الخدمات الفنية والهندسية وتعزيز التعاون المشترك.
وأردف أن صناعة الغاز في إيران
ماضية نحو مزيد من التطور، مؤكدا أن طهران تعد مصدر موثوق به لتأمين الغاز في جميع أنحاء العالم.