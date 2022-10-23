https://sputnikarabic.ae/20221023/ارتفاع-عدد-مؤسسات-القطاع-الخاص-في-تونس-بنسبة-73-منذ-عام-2005-1069380659.html
ارتفاع عدد مؤسسات القطاع الخاص في تونس بنسبة 73% منذ عام 2005
ارتفاع عدد مؤسسات القطاع الخاص في تونس بنسبة 73% منذ عام 2005
ارتفع عدد مواطن العمل في القطاع الخاص التونسي بمعدل سنوي بلغ 1.8% خلال الفترة بين عامي 2005 و2021، ليبلغ مليون و87 ألف ارتفاعا من 830 ألفا. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T13:48+0000
2022-10-23T13:48+0000
2022-10-23T13:48+0000
أخبار تونس اليوم
اقتصاد
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وكشفت بيانات معهد الإحصاء الوطني، عن أنه رغم هذا النمو المطرد على مدار أكثر من عقد ونصف العقد، انكمش القطاع خلال 2020، وفقد ما يزيد على 68 ألف موطن عمل مما كان عليه في عام 2019.ووفقا للبيانات فإن عدد المؤسسات في القطاع الخاص خلال الفترة ذاته، قفز من 487 ألف مؤسسة إلى 828 ألف مؤسسة، بزيادة نسبتها 73%، بحسب شبكة "نسمة" التونسية.وأرجع تقرير المعهد هذا الانكماش إلى تفشي وباء "كوفيد 19" الذي أجبر السلطات على إقرار الحجر الصحي الشامل، ما تسبب في توقف العديد من المؤسسات التجارية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, اقتصاد
ارتفاع عدد مؤسسات القطاع الخاص في تونس بنسبة 73% منذ عام 2005
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ارتفع عدد مواطن العمل في القطاع الخاص التونسي بمعدل سنوي بلغ 1.8% خلال الفترة بين عامي 2005 و2021، ليبلغ مليون و87 ألف ارتفاعا من 830 ألفا.
وكشفت بيانات معهد الإحصاء الوطني، عن أنه رغم هذا النمو المطرد على مدار أكثر من عقد ونصف العقد، انكمش القطاع خلال 2020، وفقد ما يزيد على 68 ألف موطن عمل
مما كان عليه في عام 2019.
ووفقا للبيانات فإن عدد المؤسسات في القطاع الخاص خلال الفترة ذاته، قفز من 487 ألف مؤسسة إلى 828 ألف مؤسسة، بزيادة نسبتها 73%، بحسب شبكة
"نسمة" التونسية.
وأرجع تقرير المعهد هذا الانكماش إلى تفشي وباء "كوفيد 19" الذي أجبر السلطات على إقرار الحجر الصحي الشامل، ما تسبب في توقف العديد من المؤسسات التجارية.