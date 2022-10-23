https://sputnikarabic.ae/20221023/اكتشاف-تفاصيل-جديدة-حول-النشاط-البركاني-على-القمر-1069368793.html
اكتشاف تفاصيل جديدة حول النشاط البركاني على القمر
اكتشاف تفاصيل جديدة حول النشاط البركاني على القمر
استغرق ثوران الصخور المنصهرة على سطح القمر مليار سنة أطول مما كان يعتقد سابقًا. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T07:07+0000
2022-10-23T07:07+0000
2022-10-23T07:07+0000
علوم
مجتمع
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كتبت صحيفة "تشاينا ديلي" اليومية الصينية عن ذلك، في إشارة إلى المتخصصين من معهد الجيولوجيا والجيوفيزياء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.وفقًا للنشر، توصل الباحثون الصينيون إلى هذا الاستنتاج أثناء تحليل عينات من التربة القمرية، والتي تم تسليمها إلى الأرض بواسطة محطة آلية بين الكواكب تم إطلاقها كجزء من مهمة Chang'e-5 غير المأهولة لاستكشاف القمر. وجد العلماء أن النشاط البركاني على القمر حدث مؤخرًا نسبيًا - منذ ملياري سنة، وليس ثلاثة، كما كان يعتقد سابقًا.وهكذا، أصبح من المعروف أن العينات الصينية تحتوي على أكسيد الكالسيوم وثاني أكسيد التيتانيوم أكثر بكثير من التربة التي تم جمعها خلال مهمة أبولو بالولايات المتحدة الأمريكية.قال تشين يي، عضو فريق أبحاث التربة على سطح القمر: "ستساعد دراستنا علماء الكواكب على فهم كيفية تغير الصهارة القمرية ودرجة حرارتها بشكل أفضل".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, مجتمع
اكتشاف تفاصيل جديدة حول النشاط البركاني على القمر
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استغرق ثوران الصخور المنصهرة على سطح القمر مليار سنة أطول مما كان يعتقد سابقًا.
كتبت صحيفة "تشاينا ديلي" اليومية الصينية عن ذلك، في إشارة إلى المتخصصين من معهد الجيولوجيا والجيوفيزياء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.
وفقًا للنشر، توصل الباحثون الصينيون إلى هذا الاستنتاج أثناء تحليل عينات من التربة القمرية، والتي تم تسليمها إلى الأرض بواسطة محطة آلية بين الكواكب تم إطلاقها كجزء من مهمة Chang'e-5 غير المأهولة لاستكشاف القمر. وجد العلماء أن النشاط البركاني على القمر حدث مؤخرًا نسبيًا - منذ ملياري سنة، وليس ثلاثة، كما كان يعتقد سابقًا.
وهكذا، أصبح من المعروف أن العينات الصينية تحتوي على أكسيد الكالسيوم وثاني أكسيد التيتانيوم أكثر بكثير من التربة التي تم جمعها خلال مهمة أبولو بالولايات المتحدة الأمريكية.
قال تشين يي، عضو فريق أبحاث التربة على سطح القمر: "ستساعد دراستنا علماء الكواكب على فهم كيفية تغير الصهارة القمرية ودرجة حرارتها بشكل أفضل".