https://sputnikarabic.ae/20221023/الأردن-يعلن-استضافة-مؤتمر-المتوسطي-لمنظمة-الأمن-والتعاون-الأوروبي-1069369443.html

الأردن يعلن استضافة مؤتمر المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي

الأردن يعلن استضافة مؤتمر المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي

أعلنت المملكة الأردنية، استضافتها لأعمال المؤتمر المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي لعام 2022. 23.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-23T07:32+0000

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2022-10-23T07:32+0000

أخبار الأردن

مؤتمر

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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، بحسب موقع "عمون".وقال البيان إن المؤتمر ينعقد في البحر الميت تحت عنوان "تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط: تعزيز الحوار مع شركاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المتوسطيين من أجل التعاون".وأوضح البيان أن المؤتمر الذي سينطلق يوم الاثنين، يشارك فيه ممثلون عن 57 دولة في المنظمة و6 دول من منطقة البحر الأبيض المتوسط الشريكة من أجل التعاون، والعديد من المنظمات الدولية.وأشار بيان وزارة الخارجية إلى أن الأردن انضم للمنظمة كشريك فاعل عام 1998، وسبق له أن استضاف دورتين عامي 1999 و2003.واستضاف الأردن أول مؤتمر للمنظمة في عام 2008 والمؤتمر الثاني عام 2015.وعقد المؤتمر الثالث عبر تقنية الاتصال المرئي عام 2020، بسبب ظروف جائحة كورونا.وتهتم منظمة الأمن والتعاون الأوروبية –مقرها فيينا - بالجوانب المرتبطة بالأمن في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.

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أخبار الأردن, مؤتمر