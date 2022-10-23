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https://sputnikarabic.ae/20221023/الأردن-يوقع-اتفاقية-لمنع-اصطدام-الطيور-بخطوط-الكهرباء-1069371402.html
الأردن يوقع اتفاقية لمنع اصطدام الطيور بخطوط الكهرباء
الأردن يوقع اتفاقية لمنع اصطدام الطيور بخطوط الكهرباء
أعلن الأردن، اليوم الأحد، عن توقيعه اتفاقية لحماية الطيور في مشاريع النقل الكهربائي.‏ 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T09:29+0000
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ووقعت شركة الكهرباء الوطنية والجمعية الملكية لحماية الطبيعة في الأردن، مذكرة تفاهم توفر إطار عمل مشترك لتسهيل التعاون للحفاظ على البيئة والطيور الحوامة المهاجرة والحماية العامة للبيئة والتنوع الحيوي، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.وتنص المذكرة على تعاون الجانبين في تنفيذ الدراسات والإجراءات التخفيفية في مشاريع نقل الكهرباء والواقعة في مسارات هجرة الطيور في مناطق إدارة شركة الكهرباء الوطنية المختلفة على امتداد محافظات المملكة والهامة للطيور وكذلك آلية حماية مسارات الطيور المهاجرة والتنوع الحيوي.وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، المهندس أمجد الرواشدة، إن "دور الأردن في حماية الطبيعة يزداد أهمية في إطار الجهود الدولية المبذولة لحماية البيئة، وتنفيذ أفضل الممارسات البيئية العالمية لمنع حوادث الاصطدام والصعق الكهربائي للطيور".ونوه بأن "الصعق الكهربائي للطيور واصطدامها بخطوط الطاقة الكهربائية يعد أحد المخاطر الرئيسية التي تهدد الطيور على المستويين الوطني والعالمي".من ناحيته، أكد مدير المكتب الإقليمي لـ"بيرد لايف إنترناشونال"، إبراهيم خضر، أن "الطيور مؤشر هام ودلالة واضحة على جودة البيئة"، مؤكدا "ضرورة توفير الحماية للطيور المهاجرة التي يتهددها الصيد ومخاطر الصعق الكهربائي".
https://sputnikarabic.ae/20220830/رئيس-لجنة-الاقتصاد-في-البرلمان-الأردني-لـسبوتنيك-إقرار-قانون-البيئة-الاستثمارية-بمزايا-تنافسية-1067054414.html
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أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي

الأردن يوقع اتفاقية لمنع اصطدام الطيور بخطوط الكهرباء

09:29 GMT 23.10.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLأعمدة كهرباء
أعمدة كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
أعمدة كهرباء
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
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أعلن الأردن، اليوم الأحد، عن توقيعه اتفاقية لحماية الطيور في مشاريع النقل الكهربائي.‏
ووقعت شركة الكهرباء الوطنية والجمعية الملكية لحماية الطبيعة في الأردن، مذكرة تفاهم توفر إطار عمل مشترك لتسهيل التعاون للحفاظ على البيئة والطيور الحوامة المهاجرة والحماية العامة للبيئة والتنوع الحيوي، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.
وتنص المذكرة على تعاون الجانبين في تنفيذ الدراسات والإجراءات التخفيفية في مشاريع نقل الكهرباء والواقعة في مسارات هجرة الطيور في مناطق إدارة شركة الكهرباء الوطنية المختلفة على امتداد محافظات المملكة والهامة للطيور وكذلك آلية حماية مسارات الطيور المهاجرة والتنوع الحيوي.
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وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، المهندس أمجد الرواشدة، إن "دور الأردن في حماية الطبيعة يزداد أهمية في إطار الجهود الدولية المبذولة لحماية البيئة، وتنفيذ أفضل الممارسات البيئية العالمية لمنع حوادث الاصطدام والصعق الكهربائي للطيور".
ونوه بأن "الصعق الكهربائي للطيور واصطدامها بخطوط الطاقة الكهربائية يعد أحد المخاطر الرئيسية التي تهدد الطيور على المستويين الوطني والعالمي".
من ناحيته، أكد مدير المكتب الإقليمي لـ"بيرد لايف إنترناشونال"، إبراهيم خضر، أن "الطيور مؤشر هام ودلالة واضحة على جودة البيئة"، مؤكدا "ضرورة توفير الحماية للطيور المهاجرة التي يتهددها الصيد ومخاطر الصعق الكهربائي".
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