https://sputnikarabic.ae/20221023/الأردن-يوقع-اتفاقية-لمنع-اصطدام-الطيور-بخطوط-الكهرباء-1069371402.html
الأردن يوقع اتفاقية لمنع اصطدام الطيور بخطوط الكهرباء
الأردن يوقع اتفاقية لمنع اصطدام الطيور بخطوط الكهرباء
أعلن الأردن، اليوم الأحد، عن توقيعه اتفاقية لحماية الطيور في مشاريع النقل الكهربائي. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T09:29+0000
2022-10-23T09:29+0000
2022-10-23T09:29+0000
أخبار الأردن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1066199507_0:0:1048:591_1920x0_80_0_0_82a30b6dbca553c7dcd759e6d6a0cb4c.jpg
ووقعت شركة الكهرباء الوطنية والجمعية الملكية لحماية الطبيعة في الأردن، مذكرة تفاهم توفر إطار عمل مشترك لتسهيل التعاون للحفاظ على البيئة والطيور الحوامة المهاجرة والحماية العامة للبيئة والتنوع الحيوي، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.وتنص المذكرة على تعاون الجانبين في تنفيذ الدراسات والإجراءات التخفيفية في مشاريع نقل الكهرباء والواقعة في مسارات هجرة الطيور في مناطق إدارة شركة الكهرباء الوطنية المختلفة على امتداد محافظات المملكة والهامة للطيور وكذلك آلية حماية مسارات الطيور المهاجرة والتنوع الحيوي.وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، المهندس أمجد الرواشدة، إن "دور الأردن في حماية الطبيعة يزداد أهمية في إطار الجهود الدولية المبذولة لحماية البيئة، وتنفيذ أفضل الممارسات البيئية العالمية لمنع حوادث الاصطدام والصعق الكهربائي للطيور".ونوه بأن "الصعق الكهربائي للطيور واصطدامها بخطوط الطاقة الكهربائية يعد أحد المخاطر الرئيسية التي تهدد الطيور على المستويين الوطني والعالمي".من ناحيته، أكد مدير المكتب الإقليمي لـ"بيرد لايف إنترناشونال"، إبراهيم خضر، أن "الطيور مؤشر هام ودلالة واضحة على جودة البيئة"، مؤكدا "ضرورة توفير الحماية للطيور المهاجرة التي يتهددها الصيد ومخاطر الصعق الكهربائي".
https://sputnikarabic.ae/20220830/رئيس-لجنة-الاقتصاد-في-البرلمان-الأردني-لـسبوتنيك-إقرار-قانون-البيئة-الاستثمارية-بمزايا-تنافسية-1067054414.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/1066199507_89:0:1018:697_1920x0_80_0_0_ff434e192639470941851675639abbc2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي
الأردن يوقع اتفاقية لمنع اصطدام الطيور بخطوط الكهرباء
تابعنا عبر
أعلن الأردن، اليوم الأحد، عن توقيعه اتفاقية لحماية الطيور في مشاريع النقل الكهربائي.
ووقعت شركة الكهرباء الوطنية والجمعية الملكية لحماية الطبيعة في الأردن، مذكرة تفاهم توفر إطار عمل مشترك لتسهيل التعاون للحفاظ على البيئة والطيور الحوامة المهاجرة والحماية العامة للبيئة والتنوع الحيوي، وفقا لوكالة
"عمون" الأردنية.
وتنص المذكرة على تعاون الجانبين في تنفيذ الدراسات والإجراءات التخفيفية في مشاريع نقل الكهرباء والواقعة في مسارات هجرة الطيور في مناطق إدارة شركة الكهرباء الوطنية المختلفة على امتداد محافظات المملكة والهامة للطيور وكذلك آلية حماية مسارات الطيور المهاجرة والتنوع الحيوي.
وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، المهندس أمجد الرواشدة، إن "دور الأردن في حماية الطبيعة يزداد أهمية في إطار الجهود الدولية المبذولة لحماية البيئة، وتنفيذ أفضل الممارسات البيئية العالمية لمنع حوادث الاصطدام والصعق الكهربائي للطيور".
ونوه بأن "الصعق الكهربائي للطيور واصطدامها بخطوط الطاقة الكهربائية يعد أحد المخاطر الرئيسية التي تهدد الطيور على المستويين الوطني والعالمي".
من ناحيته، أكد مدير المكتب الإقليمي لـ"بيرد لايف إنترناشونال"، إبراهيم خضر، أن "الطيور مؤشر هام ودلالة واضحة على جودة البيئة"، مؤكدا "ضرورة توفير الحماية للطيور المهاجرة التي يتهددها الصيد ومخاطر الصعق الكهربائي".