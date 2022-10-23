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https://sputnikarabic.ae/20221023/الأمن-السعودي-يقضي-بترحيل-أكثر-من-9-آلاف-وافد-خلال-أسبوع-واحد-1069371726.html
الأمن السعودي يقضي بترحيل أكثر من 9 آلاف وافد خلال أسبوع واحد
الأمن السعودي يقضي بترحيل أكثر من 9 آلاف وافد خلال أسبوع واحد
قررت السلطات الأمنية السعودية ترحيل أكثر من 9 آلاف وافد خلال الأسبوع الماضي، وذلك لمخالفتهم القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T09:43+0000
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ووفقا لبيان نشرته وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن الأمن السعودي قام بترحيل 9132 مخالفا، خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقف 2411 آخرين لاستكمال حجوزات سفرهم.جاء ذلك كنتيجة للحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي قام بها عناصر الأجهزة الأمنية السعودية في مختلف أنحاء المملكة، خلال الفترة من الـ13 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وحتى الـ19من الشهر نفسه.وحسب بيانات صادرة عن الأجهزة الأمنية، فإن 17.114 مخالفاً، تم ضبطهم، منهم 9346 مخالفاً لنظام الإقامة، و4980 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و2788 مخالفاً لنظام العمل.وأوضحت البيانات أن 600 شخص، تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، 28% منهم يمنيو الجنسية، و69% إثيوبيو الجنسية، و3% يمثلون جنسيات أخرى.وأشارت إلى أن "إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (52.784) وافداً مخالفاً؛ منهم (48.788) رجلاً، و(3996) امرأة".طالع أيضا: معهد أبحاث في أديس أبابا: حيلة مصرية وراء ترحيل السعودية آلاف الإثيوبيين
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي

الأمن السعودي يقضي بترحيل أكثر من 9 آلاف وافد خلال أسبوع واحد

09:43 GMT 23.10.2022
CC0 / Pixabay / مدينة الرياض، السعودية
مدينة الرياض، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
CC0 / Pixabay /
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قررت السلطات الأمنية السعودية ترحيل أكثر من 9 آلاف وافد خلال الأسبوع الماضي، وذلك لمخالفتهم القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة.
ووفقا لبيان نشرته وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن الأمن السعودي قام بترحيل 9132 مخالفا، خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقف 2411 آخرين لاستكمال حجوزات سفرهم.
جاء ذلك كنتيجة للحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي قام بها عناصر الأجهزة الأمنية السعودية في مختلف أنحاء المملكة، خلال الفترة من الـ13 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وحتى الـ19من الشهر نفسه.
وحسب بيانات صادرة عن الأجهزة الأمنية، فإن 17.114 مخالفاً، تم ضبطهم، منهم 9346 مخالفاً لنظام الإقامة، و4980 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و2788 مخالفاً لنظام العمل.
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وأوضحت البيانات أن 600 شخص، تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، 28% منهم يمنيو الجنسية، و69% إثيوبيو الجنسية، و3% يمثلون جنسيات أخرى.

ولفتت إلى أن 16 شخصا تم توقيفهم بتهمة نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأشارت إلى أن "إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (52.784) وافداً مخالفاً؛ منهم (48.788) رجلاً، و(3996) امرأة".
طالع أيضا: معهد أبحاث في أديس أبابا: حيلة مصرية وراء ترحيل السعودية آلاف الإثيوبيين
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