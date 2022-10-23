https://sputnikarabic.ae/20221023/الاتحاد-التونسي-للتضامن-يضع-برنامجا-لمساعدة-15-ألف-عائلة-على-مواجهة-البرد-1069368375.html
الاتحاد التونسي للتضامن يضع برنامجا لمساعدة 15 ألف عائلة على مواجهة البرد
الاتحاد التونسي للتضامن يضع برنامجا لمساعدة 15 ألف عائلة على مواجهة البرد
أعلن رئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، محمد الخويني، وضع برنامج خاص لمساعدة 15 ألف عائلة على مواجهة البرد. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T06:52+0000
2022-10-23T06:52+0000
2022-10-23T06:52+0000
أخبار تونس اليوم
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جاء هذا في تصريح له، يوم السبت، على هامش اختتام الملتقى الدوري للمتصرفين الجهويين للجامعات واللجان الجهوية للتضامن الاجتماعي، في مدينة الحمامات، بحسب موقع قناة "نسمة".وقال الخويني إن هذه المساعدات تتمثل في مواد غذائية وأغطية صوفية وحشايا وملابس وأجهزة تدفئة، موضحا أنها موجهة للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل في عدد من الولايات.واعتبر أن الملتقى الدوري يعد فرصة لتقييم مسار الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والاستعداد للمستقبل عبر معرفة كيفية تصرف الجهويين في الأزمات وحسن الاستعداد لموسم الشتاء ومجابهة موجة البردولفت الخويني إلى أن المنظمة تمكنت خلال موسم العودة إلى المدرسة من إمداد 95 ألف تلميذ بمستلزمات الدراسة رغم الظروف الصعبة.
https://sputnikarabic.ae/20221022/مديرة-صندوق-النقد-الدولي-تتحدث-عن-اقتراح-حكومي-تونسي-بخصخصة-مؤسسات-عامة-1069338742.html
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أخبار تونس اليوم
الاتحاد التونسي للتضامن يضع برنامجا لمساعدة 15 ألف عائلة على مواجهة البرد
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أعلن رئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، محمد الخويني، وضع برنامج خاص لمساعدة 15 ألف عائلة على مواجهة البرد.
جاء هذا في تصريح له، يوم السبت، على هامش اختتام الملتقى الدوري للمتصرفين الجهويين للجامعات واللجان الجهوية للتضامن الاجتماعي، في مدينة الحمامات، بحسب موقع قناة "نسمة"
.
وقال الخويني إن هذه المساعدات تتمثل في مواد غذائية وأغطية صوفية وحشايا وملابس وأجهزة تدفئة، موضحا أنها موجهة للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل في عدد من الولايات.
واعتبر أن الملتقى الدوري يعد فرصة لتقييم مسار الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والاستعداد للمستقبل عبر معرفة كيفية تصرف الجهويين في الأزمات وحسن الاستعداد لموسم الشتاء ومجابهة موجة البرد
ولفت الخويني إلى أن المنظمة تمكنت خلال موسم العودة إلى المدرسة من إمداد 95 ألف تلميذ بمستلزمات الدراسة رغم الظروف الصعبة.