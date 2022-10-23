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https://sputnikarabic.ae/20221023/الاتحاد-الدولي-للتزلج-على-الجليد-يعترف-بأن-حظر-الرياضيين-الروس-يضر-بالمنافسة-1069384371.html
الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد يعترف بأن حظر الرياضيين الروس يضر بالمنافسة
الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد يعترف بأن حظر الرياضيين الروس يضر بالمنافسة
قال مارتي غيلها، رئيس لجنة الرياضيين في الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد، إن حظر مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروسيين في المسابقات الدولية كان "إجراء ضروريا"،... 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T16:03+0000
2022-10-23T16:03+0000
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موسكو- سبوتنيك. مدد الاتحاد الدولي، السبت، حظره على مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروسيين في المسابقات تماشيا مع ما يقول إنها "اعتبارات السلامة وتوصيات اللجنة الأولمبية الدولية".وقال غيلها في تغريدة: "بصفتي رئيس اللجنة، صوتت لصالح تمديد القيود المفروضة على مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروسيين. لم يتغير موقفنا منذ فبراير، ومن حيث المنافسة، فإن الوضع بالطبع قاتم، لكن الرياضة لا ينبغي فصلها عن بقية المجتمع".في 28 فبراير/ شباط، أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية توصية إلى الاتحادات الرياضية الدولية بمنع الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا من المسابقات الدولية أو السماح لهم فقط بالمنافسة في "وضع محايد". امتثلت معظم الاتحادات للتوصية.
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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, رياضة, مجتمع
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, رياضة, مجتمع

الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد يعترف بأن حظر الرياضيين الروس يضر بالمنافسة

16:03 GMT 23.10.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصوربطلة العالم في التزحلق على الجليد إياكترينا ألكسندروفسكايا
بطلة العالم في التزحلق على الجليد إياكترينا ألكسندروفسكايا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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قال مارتي غيلها، رئيس لجنة الرياضيين في الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد، إن حظر مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروسيين في المسابقات الدولية كان "إجراء ضروريا"، لكنه أقر بأنه يؤثر سلبا على المنافسة.
موسكو- سبوتنيك. مدد الاتحاد الدولي، السبت، حظره على مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروسيين في المسابقات تماشيا مع ما يقول إنها "اعتبارات السلامة وتوصيات اللجنة الأولمبية الدولية".
وقال غيلها في تغريدة: "بصفتي رئيس اللجنة، صوتت لصالح تمديد القيود المفروضة على مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروسيين. لم يتغير موقفنا منذ فبراير، ومن حيث المنافسة، فإن الوضع بالطبع قاتم، لكن الرياضة لا ينبغي فصلها عن بقية المجتمع".
في 28 فبراير/ شباط، أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية توصية إلى الاتحادات الرياضية الدولية بمنع الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا من المسابقات الدولية أو السماح لهم فقط بالمنافسة في "وضع محايد". امتثلت معظم الاتحادات للتوصية.
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