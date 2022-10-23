https://sputnikarabic.ae/20221023/الاتحاد-الدولي-للتزلج-على-الجليد-يعترف-بأن-حظر-الرياضيين-الروس-يضر-بالمنافسة-1069384371.html
الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد يعترف بأن حظر الرياضيين الروس يضر بالمنافسة
الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد يعترف بأن حظر الرياضيين الروس يضر بالمنافسة
قال مارتي غيلها، رئيس لجنة الرياضيين في الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد، إن حظر مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروسيين في المسابقات الدولية كان "إجراء ضروريا"،... 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T16:03+0000
2022-10-23T16:03+0000
2022-10-23T16:03+0000
العالم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رياضة
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/12/1046039609_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5027e8b1f534d9cf64e170f10a687fd.jpg
موسكو- سبوتنيك. مدد الاتحاد الدولي، السبت، حظره على مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروسيين في المسابقات تماشيا مع ما يقول إنها "اعتبارات السلامة وتوصيات اللجنة الأولمبية الدولية".وقال غيلها في تغريدة: "بصفتي رئيس اللجنة، صوتت لصالح تمديد القيود المفروضة على مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروسيين. لم يتغير موقفنا منذ فبراير، ومن حيث المنافسة، فإن الوضع بالطبع قاتم، لكن الرياضة لا ينبغي فصلها عن بقية المجتمع".في 28 فبراير/ شباط، أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية توصية إلى الاتحادات الرياضية الدولية بمنع الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا من المسابقات الدولية أو السماح لهم فقط بالمنافسة في "وضع محايد". امتثلت معظم الاتحادات للتوصية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/12/1046039609_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_57474990b2ce1dde9b6979a4db2051cb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, رياضة, مجتمع
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, رياضة, مجتمع
الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد يعترف بأن حظر الرياضيين الروس يضر بالمنافسة
تابعنا عبر
قال مارتي غيلها، رئيس لجنة الرياضيين في الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد، إن حظر مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروسيين في المسابقات الدولية كان "إجراء ضروريا"، لكنه أقر بأنه يؤثر سلبا على المنافسة.
موسكو- سبوتنيك
. مدد الاتحاد الدولي، السبت، حظره على مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروسيين في المسابقات تماشيا مع ما يقول إنها "اعتبارات السلامة وتوصيات اللجنة الأولمبية الدولية".
وقال غيلها في تغريدة: "بصفتي رئيس اللجنة، صوتت لصالح تمديد القيود المفروضة على مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروسيين. لم يتغير موقفنا منذ فبراير، ومن حيث المنافسة، فإن الوضع بالطبع قاتم، لكن الرياضة لا ينبغي فصلها عن بقية المجتمع
".
في 28 فبراير/ شباط، أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية توصية إلى الاتحادات الرياضية الدولية بمنع الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا من المسابقات الدولية أو السماح لهم فقط بالمنافسة في "وضع محايد". امتثلت معظم الاتحادات للتوصية.