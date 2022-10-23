https://sputnikarabic.ae/20221023/الحكومة-الإسرائيلية-تصادق-على-تعيين-رئيس-جديد-للأركان-ولابيد-وغانتس-يعلقان-1069373167.html

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين رئيس جديد للأركان... ولابيد وغانتس يعلقان

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين رئيس جديد للأركان... ولابيد وغانتس يعلقان

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على تعيين الجنرال هارتسي هاليفي رئيسا جديدا لأركان الجيش رقم الـ 23. 23.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-23T10:45+0000

2022-10-23T10:45+0000

2022-10-23T10:45+0000

العالم العربي

إسرائيل

بيني غانتس

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وبارك رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، على تعيين الجنرال هاليفي في منصبه الجديد، موضحا أنه ضابط بارز يتمتع بخبرة كبيرة ومهارات مميزة، مضيفا أنه سيقود الجيش الإسرائيلي إلى إنجازات جديدة وهامة.وهنأت وزيرة الداخلية، إيليت شاكيد، الجنرال هارتسي هاليفي على تعيينه رئيسا للأركان في بلاده رقم 23، معربة عن أملها في أن يتمكن من مواجهة التهديدات والتحديات الجسام التي ستقابله في منصبه العسكري.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قد أكد، مساء أمس السبت، أنه سيطرح أمام الحكومة الإسرائيلية، الأحد، المصادقة على تعيين اللواء هارتسي هاليفي رئيسا جديدا لأركان الجيش.واعتبر أن " استمرارية القيادة مهمة جدا للجيش الإسرائيلي في ضوء جميع التحديات من الخارج"، مضيفا: "أنا مقتنع بأنه سيعرف كيف يستمر ويقود الجيش الإسرائيلي إلى الأماكن الصحيحة حيث يجب أن يكون الجيش".والأسبوع الماضي، وافقت اللجنة الاستشارية الإسرائيلية الخاصة بتنصيب المسؤولين في القطاع العام، على تعيين اللواء هارتسي هاليفي، لمنصب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، خلفا للجنرال أفيف كوخافي، الذي تنتهي فترة ولايته، في كانون الثاني/يناير المقبل.والشهر الماضي، أعلن وزير الدفاع بيني غانتس أنه اختار هاليفي للمنصب، قائلاً إنه "الضابط الأنسب من حيث الخبرة العملية الغنية التي يتمتع بها في مجموعة متنوعة من الساحات العملياتية، وكذلك من حيث قدراته القيادية ونهجه في مختلف القضايا العسكرية، وهو ما أظهره طوال سنوات خدمته في الميدان وفي المقر".يشار إلى أن هارتسي هاليفي من مواليد عام 1967، وهو من عائلة متدينة تسكن في مدينة القدس؛ وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة الدفاع الوطني في واشنطن.والتحق هاليفي بالجيش الإسرائيلي، عام 1985، في وحدة المظليين، قبل أن يُرقّى إلى وحدة النخبة المعروفة باسم "ساييرت ماتكال"، والتي قادها لسنوات.وتم تعيينه، في عام 2014، رئيسا للمخابرات العسكرية؛ ثم بعد ذلك بأربع سنوات رئيسا للقيادة الجنوبية.

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العالم العربي, إسرائيل, بيني غانتس