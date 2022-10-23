https://sputnikarabic.ae/20221023/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-90-جنديا-أوكرانيا-وتدمير-11-آلية-عسكرية-على-محور-واحد-1069376597.html

الدفاع الروسية تعلن تدمير محطة عسكرية أوكرانية فيها أكثر من 100 ألف طن من وقود الطائرات

الدفاع الروسية تعلن تدمير محطة عسكرية أوكرانية فيها أكثر من 100 ألف طن من وقود الطائرات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية صدت جميع هجمات القوات الأوكرانية على محور نيكولاييف-كريفوي روغ، حيث فقد العدو أكثر من 90 جنديًا... 23.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-23T12:11+0000

2022-10-23T12:11+0000

2022-10-23T12:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

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وأفادت الوزارة بأنه "في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روغ، حاول العدو دون جدوى مهاجمة مواقع قواتنا بكتيبة مشاة مزودة بمحركات معززة على محاور مناطق بروسكينسكو، وبياتيكاتكي، وكشارا، وسوخانوفو، وإيشينكو في مقاطعة خيرسون".ونفذت القوات المسلحة الروسية ضربات جديدة ضد مراكز القيادة والطاقة العسكرية الأوكرانية.وكشف البيان أن المدفعية الأوكرانية استهدفت المشارف الشرقية لمدينة إنرغودار والأراضي المجاورة لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، حيث قمع الجيش الروسي مصادر النيران، ولم تقع إصابات بشرية أو مادية في المحطة.وأردف البيان: "خلال النهار، أطلقت مدفعية القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 30 قذيفة مدفعية على الأطراف الشرقية لمدينة إنرغودار والأراضي المجاورة لمحطة الطاقة النووية.وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن "مصادر نيران العدو تم إسكاتها بنيران وحدات المدفعية الروسية، ولم تقع إصابات أو أضرار بالمحطة، كما أن الوضع الإشعاعي طبيعي".وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي ست قذائف أطلقت من راجمة "هيمارس" وصاروخ مضاد للرادار من طراز "هارم" في كاخوفكا التابعة لمقاطعة خيرسون وسفاتوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية، إضافة لـ15 طائرة في مسيرة في أنحاء متفرقة في المناطق المحررة.كما دمر الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي، وكذلك القوات الصاروخية والمدفعية، خمسة مستودعات ذخيرة ومنشأة لتخزين النفط ومخزن وقود للطيران، بالإضافة لإصابة مركز قيادي للقوات الأوكرانية.وأعلن البيان عن تدمير منشأة لتخزين وقود الديزل المستخدم للمعدات العسكرية في الجيش الأوكراني في منطقة دنيبروبتروفسك.أيضا في منطقة زابوروجيه، أصيب مركز قيادة الجيش الأوكراني، بالإضافة إلى ذلك ، أصيبت وحدات من القوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة خاركوف، بالإضافة إلى 67 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 167 منطقة، حسب بيان الوزارة.وتابع بيان الوزارة: "في اتجاه جنوب دونيتسك هاجم العدو مواقع القوات الروسية بقوات مجموعتين تكتيكيين معززتين بالدبابات على محاور مدن نوفوميكايلوفكا ونيكولسكوي وسلافنو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وقالت الوزارة في البيان: "تم إيقاف وتفريق وحدات العدو بنيران المدفعية، وتم القضاء على أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا وسبع مركبات قتالية مدرعة وأربع سيارات".

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