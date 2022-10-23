https://sputnikarabic.ae/20221023/السعودية-تقدم-دعما-لوكالة-الأونروا-بقيمة-27-مليون-دولار-1069375172.html

السعودية‎ ‎تقدم دعما لوكالة "الأونروا" بقيمة 27 مليون دولار‏

السعودية‎ ‎تقدم دعما لوكالة "الأونروا" بقيمة 27 مليون دولار‏

قدمت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، دعما ماديا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين ‏الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، بقيمة 27 مليون... 23.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-23T11:39+0000

2022-10-23T11:39+0000

2022-10-23T11:39+0000

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وسلم السفير السعودي لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، المفوض العام لـ"الأونروا، فيليب لازاريني، شيكا بالمبلغ، لدعم برامج الوكالة وعملياتها في المنطقة، وذلك تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.وجاء تسليم التبرع خلال مؤتمر صحفي من تنظيم السفارة السعودية لدى الأردن، وحضره رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولين، ورئيس لجنة فلسطين في مجلس الأعيان الأردني، معالي نايف القاضي، إلى جانب عدد من النواب والسياسيين والإعلاميين.ويأتي هذا التبرع بعد تعهد بالتبرع بمبلغ 50 مليون دولار قدمته المملكة العربية السعودية لـ"الأونروا" في عام 2019.وأعرب المفوض العام لـ"الأونروا"، فيليب لازاريني، عن شكره للسعودية لتبرعها السخي، مشيرا إلى أن "هذا التبرع غير المقيد سوف يساعد "الأونروا" على مواصلة تنفيذ برامجها المختلفة بما في ذلك في مجالي التعليم والصحة ومن مساعدة لاجئي فلسطين الأشد عرضة للمخاطر في الضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا"، وفقا لصحيفة "الرياض" السعودية.من ناحيته، أكد السفير السعودي لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، أن "السعودية حريصة على دعم ميزانية وكالة "الأونروا"، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية من أجل تحسين الخدمات المعيشية والتعليمية والعلاجية للاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى ما تقدمه من مساعدات للشعب الفلسطيني عبر القنوات الرسمية المعتمدة".وتابع أن "المملكة تكرس على الدوام جل امكاناتها لدعم القضية الفلسطينية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة الى الدعم المطلق للقضية وحقوق الشعب الفلسطيني في منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، ومنها علاقة التعاون التاريخية مع وكالة "الاونروا"، والدعم المستمر لخدماتها وتقدير دورها تجاه دعم اللاجئين الفلسطينيين وعملها خاصة في ظل التحديات المالية غير المسبوقة بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، إضافة الى التحديات المتمثلة في تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية".وتابع السفير السعودي لدى الأردن، نايف بن بندر السديري: "تؤكد المملكة في هذا الصدد على التزامها بالسلام خيارا استراتيجيا، وأن أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما تدين المملكة جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وتدعو لوقفها الفوري والكامل".ولفت إلى أن "إجمالي الدعم السعودي الموجه لفلسطين منذ عام 1999 يزيد عن 5.2 مليار دولار أمريكي، بما فيها دعم ميزانيات السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم مباشر لعدد من قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والأمن الغذائي والزراعي والحكومة والمجتمع المدني الفلسطيني والمياه والإصلاح البيئي".كما ثمّن السفير السعودي موقف الأردن بقيادة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، جميع المستويات العربية والإقليمية والدولية لحشد الدعم السياسي والمالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

https://sputnikarabic.ae/20221019/وزير-فلسطيني-يؤكد-أن-الدعم-السعودي-لـ-أونروا-يحل-العجز-المالي-جزئيًا-ويدعم-قضية-اللاجئين-1069257169.html

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