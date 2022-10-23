https://sputnikarabic.ae/20221023/السودان-يحظر-جمعية-حماية-المستهلك-لمقاضاتها-الحكومة-بسبب-قطع-الإنترنت-1069382811.html
السودان يحظر جمعية حماية المستهلك لمقاضاتها الحكومة بسبب قطع الإنترنت
السودان يحظر جمعية حماية المستهلك لمقاضاتها الحكومة بسبب قطع الإنترنت
قالت منظمة سودانية مستقلة لدعم المستهلكين، اليوم الأحد، إن الحكومة سحبت اعتمادها، بعدما رفعت دعوى عليها أمام المحكمة بشأن قطع الإنترنت خلال الحراك العسكري... 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T15:11+0000
2022-10-23T15:11+0000
2022-10-23T15:11+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050735830_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a276f574f27c41eed5a43747eb146250.jpg
طلبت جمعية حماية المستهلك السودانية من محكمة، العام الماضي، أن تأمر الحكومة بإعادة خدمات الإنترنت المحظورة خلال حراك 25 أكتوبر/ تشرين الأول العسكري، الذي عطل الانتقال إلى الحكم المدني.وقضت المحكمة مرتين بإعادة الإنترنت، لكن دون جدوى، قبل استئناف الخدمات في نهاية المطاف في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.وقال ياسر ميرغني، رئيس الجمعية، لوكالة "فرانس برس"، إنه تسلم يوم الأحد قرارا مؤرخا في 9 أكتوبر/ تشرين الأول بإلغاء تصريح المنظمة بعد 24 عاما من بدء نشاطها.وينص الأمر على "إلغاء التسجيل ومصادرة الأصول والممتلكات، وتجميد أصول وحسابات جمعية حماية المستهلك السودانية في جميع البنوك داخل السودان وخارجه"، لكنه لم يوضح الانتهاكات المزعومة بحق المنظمة.يشهد السودان اضطرابات منذ أن أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالكتلة المدنية الرئيسية من حكومة تقاسم السلطة قبل عام، مما أثار إدانة دولية واسعة النطاق، إلى جانب موجة ممتدة من الاحتجاجات.
https://sputnikarabic.ae/20221018/تنسيقية-تيار-الثورة-السودانية-تتوقع-فشل-أي-محاولات-للتسوية-السياسية-في-البلاد-1069206427.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050735830_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e6f84c97185968a58d54b24bed53c06.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي
السودان يحظر جمعية حماية المستهلك لمقاضاتها الحكومة بسبب قطع الإنترنت
تابعنا عبر
قالت منظمة سودانية مستقلة لدعم المستهلكين، اليوم الأحد، إن الحكومة سحبت اعتمادها، بعدما رفعت دعوى عليها أمام المحكمة بشأن قطع الإنترنت خلال الحراك العسكري العام الماضي الذي أطاح خلاله بالقيادة المدنية التي تشاركه حكم البلاد.
طلبت جمعية حماية المستهلك السودانية من محكمة، العام الماضي، أن تأمر الحكومة بإعادة خدمات الإنترنت المحظورة خلال حراك
25 أكتوبر/ تشرين الأول العسكري، الذي عطل الانتقال إلى الحكم المدني.
وقضت المحكمة مرتين بإعادة الإنترنت، لكن دون جدوى، قبل استئناف الخدمات في نهاية المطاف في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.
وقال ياسر ميرغني، رئيس الجمعية، لوكالة "فرانس برس"، إنه تسلم يوم الأحد قرارا مؤرخا في 9 أكتوبر/ تشرين الأول بإلغاء تصريح المنظمة بعد 24 عاما من بدء نشاطها.
وينص الأمر على "إلغاء التسجيل ومصادرة الأصول والممتلكات، وتجميد أصول وحسابات جمعية حماية المستهلك السودانية في جميع البنوك داخل السودان وخارجه"، لكنه لم يوضح الانتهاكات المزعومة بحق المنظمة.
يشهد السودان اضطرابات منذ أن أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالكتلة المدنية الرئيسية
من حكومة تقاسم السلطة قبل عام، مما أثار إدانة دولية واسعة النطاق، إلى جانب موجة ممتدة من الاحتجاجات.