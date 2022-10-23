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https://sputnikarabic.ae/20221023/السيسي-يؤكد-أن-حقل-ظهر-لم-يكن-سينجز-إلا-بترسيم-الحدود-مع-قبرص-واليونان-والسعودية-1069372607.html
السيسي يؤكد أن حقل "ظهر" لم يكن سينجز إلا بترسيم الحدود مع قبرص واليونان والسعودية
السيسي يؤكد أن حقل "ظهر" لم يكن سينجز إلا بترسيم الحدود مع قبرص واليونان والسعودية
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مشروع تنمية حقل "ظهر" للغاز الطبيعي ما ‏كان من الممكن أن يتم إنجازه إلا بترسيم للحدود مع قبرص واليونان... 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T10:30+0000
2022-10-23T10:30+0000
مصر
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وشدد السيسي خلال حضوره انطلاق المؤتمر الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة أنه "لولا اكتشافات حقل "ظهر" لتكبدت مصر 10 مليارات دولار شهريا لتوفير الوقود لتشغيل المحطات الكهربائية".ولفت الرئيس المصري للحاضرين إلى أن حقل "ظهر" تم إنجازه في خلال 25 ألف ساعة عمل بلا توقف، سواء من جانبه أو من جانب الدولة، مؤكدا أن هذا المشروع لم يكن سيتحقق أبدا.ويعقد المؤتمر الاقتصادي في العاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وكان حقل "ظهر" للغاز الطبيعي، الذي تم اكتشافه في دلتا النيل، قد بدأ إنتاجه في ديسمبر /كانون الأول 2017، ويعد أكبر حقل للغاز الطبيعي تم اكتشافه في مصر.وكانت مصر قد أعلنت في فبراير/ شباط 2019 أن الإنتاج في حقل "ظهر"، الذي اكتشفته شركة "إيني" في 2015، وصل إلى 2.1 مليار قدم مكعبة يوميا.
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي

السيسي يؤكد أن حقل "ظهر" لم يكن سينجز إلا بترسيم الحدود مع قبرص واليونان والسعودية

10:30 GMT 23.10.2022
© AP Photo / Pavel Golovkinالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
© AP Photo / Pavel Golovkin
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أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مشروع تنمية حقل "ظهر" للغاز الطبيعي ما ‏كان من الممكن أن يتم إنجازه إلا بترسيم للحدود مع قبرص واليونان ‏في البحر المتوسط والسعودية في البحر الأحمر.‏
وشدد السيسي خلال حضوره انطلاق المؤتمر الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة أنه "لولا اكتشافات حقل "ظهر" لتكبدت مصر 10 مليارات دولار شهريا لتوفير الوقود لتشغيل المحطات الكهربائية".
ولفت الرئيس المصري للحاضرين إلى أن حقل "ظهر" تم إنجازه في خلال 25 ألف ساعة عمل بلا توقف، سواء من جانبه أو من جانب الدولة، مؤكدا أن هذا المشروع لم يكن سيتحقق أبدا.
ويعقد المؤتمر الاقتصادي في العاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وكان حقل "ظهر" للغاز الطبيعي، الذي تم اكتشافه في دلتا النيل، قد بدأ إنتاجه في ديسمبر /كانون الأول 2017، ويعد أكبر حقل للغاز الطبيعي تم اكتشافه في مصر.
وكانت مصر قد أعلنت في فبراير/ شباط 2019 أن الإنتاج في حقل "ظهر"، الذي اكتشفته شركة "إيني" في 2015، وصل إلى 2.1 مليار قدم مكعبة يوميا.
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