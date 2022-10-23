العشرات من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته... فيديو
© AFP 2022 / Hazem Bader قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
© AFP 2022 / Hazem Bader
اقتحم العشرات من المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
وأفادت صحيفة القدس، ظهر اليوم الأحد، بأن المستوطنين قاموا بجولات استفزازية داخل أروقة المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.
تغطية صحفية: "مســ ــتوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية خلال اقتحـــ ـامهم المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتـ..ــلال". pic.twitter.com/jQyvly8rV1— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 23, 2022
ويوم الجمعة الماضية، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن قوات الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى المبارك، وأزالت لافتات للفلسطيني القتيل، عدي التميمي وفلسطينيين آخرين.
وكان عشرات الشبان الفلسطينيين قد خرجوا في تظاهرة عقب انتهاء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، دعما وإسنادا لعائلات القتلى الفلسطينيين، في وقت أدى الصلاة أكثر من 50 ألف مصل في المسجد.
ومن جانبها، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عناصر من حركة "حماس" حملوا صورة عدي التميمي، منفذ علمية "حاجز شعفاط" بنيران القوات الإسرائيلية.
بالفيديو| مستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 23, 2022
تفاصيل: https://t.co/4gAMKQcX5G
وقالت تقارير إعلامية إن إضرابا شاملا عمّ، الخميس الماضي، مدن الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، تنديدا بمقتل عدي التميمي.
ووفقا لموقع "الميادين"، فإن الإضراب جاء استجابة "لدعوات وجهتها حركة فتح، وقوى وفعاليات وطنية وشبابية، حدادًا على روح عدي التميمي".
وفي استجابة لتلك الدعوات، أصدر الاتحاد العام للمعلمين بيانا أكد فيه "الإضراب الشامل في جميع المدارس والمديريات والوزارة".
רעולי פנים עטופים בדגלי חמאס תלו ברחבת הר הבית שלטים עם תמונתו של המחבל עוודאי תמימי, שירה למוות בסמלת נועה לזר ז"ל בפיגוע במחסום שועפאט@yaara_avraham pic.twitter.com/PvVtYIXKyU— גלצ (@GLZRadio) October 21, 2022
وكان عدي التميمي، منفذ عملية "حاجز شعفاط"، قد لقي مصرعه برصاص القوات الإسرائيلية، مساء الأربعاء، في تبادل مباشر لإطلاق النار مع جنود إسرائيليين، عند مدخل مستوطنة "معالية أدوميم" شرقي القدس المحتلة.
واحتجاجا على ذلك اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في مناطق مختلفة، منها مخيم الفوار ومخيم العروب في الخليل، وأيضا في مدينة بيت لحم وبلدة الخضر القريبة منها، وبلدة حوارة في نابلس، وعند حاجز الجلمة شمالي الضفة الغربية.
وخرجت مسيرات غاضبة في جميع أنحاء الضفة والقدس المحتلة وقطاع غزة، ردد المشاركون فيها شعارات "منددة بجرائم الاحتلال ومؤيدة للشهيد التميمي".