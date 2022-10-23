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https://sputnikarabic.ae/20221023/القضاء-الإيراني-يتعهد-بردع-ودون-أي-مجاملة-للمسببين-الرئيسيين-لأعمال-الشغب-في-البلاد-1069387266.html
القضاء الإيراني يتعهد بردع ودون أي مجاملة للمسببين الرئيسيين لأعمال الشغب في البلاد
القضاء الإيراني يتعهد بردع ودون أي مجاملة للمسببين الرئيسيين لأعمال الشغب في البلاد
أكدت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الأحد، "تصديها للمسببين الرئيسيين لأعمال الشغب باقتدار وردع ودون أي مجاملة ليكونوا عبرة للآخرين". 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T17:09+0000
2022-10-23T17:09+0000
أخبار إيران
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وقال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، مسعود ستايشي، إن "التعامل سيكون وفق القانون والحكمة القضائية"، مضيفا: أن إيران "تؤمن أن هذه الحكمة تتطلب أن تتم دراسة هذه الملفات بسرعة ودون إهدار الوقت ودون استعجال وبدقة تامة، ليتم تجسيد التعامل العادل والقانوني لدى الرأي العام"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وتعهد "بالتعامل بشكل رادع ومقتدر ودون مجاملة للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم كبيرة، وانتهكوا المقدسات، وأضرموا الحرائق وارتكبوا اعمال التخريب، وحرضوا الأشخاص، وأخلوا بأمن المجتمع، وشوشوا الرأي العام، وحرضوا بعض الشباب للنزول إلى الشارع".وتشهد إيران، منذ الشهر الماضي، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة، متعهدًا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.فيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).
https://sputnikarabic.ae/20221022/مسؤول-إيراني-يقول-إن-أعمال-الشغب-في-أيامها-الأخيرة-1069355958.html
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أخبار إيران
أخبار إيران

القضاء الإيراني يتعهد بردع ودون أي مجاملة للمسببين الرئيسيين لأعمال الشغب في البلاد

17:09 GMT 23.10.2022
© AP Photoاحتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
© AP Photo
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أكدت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الأحد، "تصديها للمسببين الرئيسيين لأعمال الشغب باقتدار وردع ودون أي مجاملة ليكونوا عبرة للآخرين".
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، مسعود ستايشي، إن "التعامل سيكون وفق القانون والحكمة القضائية"، مضيفا: أن إيران "تؤمن أن هذه الحكمة تتطلب أن تتم دراسة هذه الملفات بسرعة ودون إهدار الوقت ودون استعجال وبدقة تامة، ليتم تجسيد التعامل العادل والقانوني لدى الرأي العام"، حسب وكالة فارس الإيرانية.
متظاهريون إيرانيين يحرقون صندوق قمامة في العاصمة طهران خلال احتجاج لمحساء أميني، بعد أيام من وفاتها في حجز الشرطة، إيران في 21 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
مسؤول إيراني يقول إن "أعمال الشغب" في أيامها الأخيرة
أمس, 17:51 GMT
وتعهد "بالتعامل بشكل رادع ومقتدر ودون مجاملة للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم كبيرة، وانتهكوا المقدسات، وأضرموا الحرائق وارتكبوا اعمال التخريب، وحرضوا الأشخاص، وأخلوا بأمن المجتمع، وشوشوا الرأي العام، وحرضوا بعض الشباب للنزول إلى الشارع".
وتشهد إيران، منذ الشهر الماضي، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة، متعهدًا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.
فيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).
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