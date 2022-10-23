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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221023/القوات-الأوكرانية-تقصف-عدة-مناطق-في-لوغانسك-بصواريخ-هيمارس-1069364893.html
القوات الأوكرانية تقصف عدة مناطق في لوغانسك بصواريخ هيمارس
القوات الأوكرانية تقصف عدة مناطق في لوغانسك بصواريخ هيمارس
قال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، فجر اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية قصفت بلدة نوفويدار بصواريخ... 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T04:05+0000
2022-10-23T04:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية لوغانسك الشعبية
صزاريخ هيمارس
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وقالت قال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك، "إنه في تمام الساعة (02:50 بالتوقيت المحلي، 23:50 بتوقيت غرينتش) قصفت القوات المسلحة لأوكرانيا نوفويدار بستة صواريخ هيمارس".ولم ترد معلومات عن أضرار أو إصابات.في وقت متأخر من مساء الخميس الماضي، شنت القوات الأوكرانية هجوما استهدف معبرا مدنيا بالقرب من جسر أنتونيفكا (أنتونيفسكي) في منطقة خيرسون باستخدام نظام هيمارس الذي زودته به الولايات المتحدة، حيث قُتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وأصيب أكثر من عشرة في الهجوم، بحسب كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية للمدينة.وأكد ستريموسوف أن القوات الأوكرانية تعمدت استهداف الصحفيين أثناء القصف.ووافق مجلس الفيدرالية الروسي، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن تطبيق الأحكام العرفية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20221023/إعلام-أوكراني-يقول-إن-انفجارات-وقعت-في--وزابوروجيه-1069364155.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
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جمهورية لوغانسك الشعبية, صزاريخ هيمارس
جمهورية لوغانسك الشعبية, صزاريخ هيمارس

القوات الأوكرانية تقصف عدة مناطق في لوغانسك بصواريخ هيمارس

04:05 GMT 23.10.2022
© Sputnik . Sergey Stepanovصواريخ هيمارس
صواريخ هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
© Sputnik . Sergey Stepanov
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قال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، فجر اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية قصفت بلدة نوفويدار بصواريخ هيمارس الأمريكية.
وقالت قال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك، "إنه في تمام الساعة (02:50 بالتوقيت المحلي، 23:50 بتوقيت غرينتش) قصفت القوات المسلحة لأوكرانيا نوفويدار بستة صواريخ هيمارس".
في وقت سابق، قال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك، أن مدينتي سفاتوفي وزولوتي قصفتا أيا بصواريخ هيمارس الأمريكية.
ولم ترد معلومات عن أضرار أو إصابات.
في وقت متأخر من مساء الخميس الماضي، شنت القوات الأوكرانية هجوما استهدف معبرا مدنيا بالقرب من جسر أنتونيفكا (أنتونيفسكي) في منطقة خيرسون باستخدام نظام هيمارس الذي زودته به الولايات المتحدة، حيث قُتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وأصيب أكثر من عشرة في الهجوم، بحسب كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية للمدينة.
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام أوكراني يقول إن انفجارات وقعت في كريمنشوك وزابوروجيه
00:39 GMT
وأكد ستريموسوف أن القوات الأوكرانية تعمدت استهداف الصحفيين أثناء القصف.
ووافق مجلس الفيدرالية الروسي، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن تطبيق الأحكام العرفية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
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Военнослужащий из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:30 GMT
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