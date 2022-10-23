https://sputnikarabic.ae/20221023/القوات-الأوكرانية-تقصف-فندقا-في-إنرغودار-1069372883.html
القوات الأوكرانية تقصف فندقا في إنرغودار
القوات الأوكرانية تقصف فندقا في إنرغودار
قالت سلطات إنرغودار إن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت فندقًا في المدينة. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T10:27+0000
2022-10-23T10:27+0000
2022-10-23T10:37+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال رئيس إدارة المدينة ألكسندر فولغا على الهواء على قناة "روسيا 24": "تم توجيه ثلاث ضربات على فندق أليسا. حتى وقت قريب، كان موظفو "روس إينيرغو أتوم" يعيشون في هذا الفندق. نشكر القدر على أنهم كانوا جميعًا في رحلة عمل في تلك اللحظة بالذات. كان الفندق فارغًا تمامًا".وفي وقت سابق، أعلن رئيس الإدارة العسكرية والمدنية للمدينة، ألكسندر فولغا، عن قصف منشأة مدنية. هذا الأسبوع، قصفت القوات الأوكرانية أيضًا مبنى الإدارة المدنية والعسكرية باستخدام صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، ووفقًا للسلطات المحلية، حاولت إنزال القوات على متن قوارب بهدف الاستيلاء على محطة الطاقة النووية زابوروجيه القريبة. استمرت المعركة لعدة ساعات، وتم صد الهجوم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تقصف فندقا في إنرغودار
10:27 GMT 23.10.2022 (تم التحديث: 10:37 GMT 23.10.2022) تابعنا عبر
قالت سلطات إنرغودار إن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت فندقًا في المدينة.
وقال رئيس إدارة المدينة ألكسندر فولغا على الهواء على قناة "روسيا 24": "تم توجيه ثلاث ضربات على فندق أليسا. حتى وقت قريب، كان موظفو "روس إينيرغو أتوم" يعيشون في هذا الفندق. نشكر القدر على أنهم كانوا جميعًا في رحلة عمل في تلك اللحظة بالذات. كان الفندق فارغًا تمامًا".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الإدارة العسكرية والمدنية للمدينة، ألكسندر فولغا، عن قصف منشأة مدنية.
هذا الأسبوع، قصفت القوات الأوكرانية أيضًا مبنى الإدارة المدنية والعسكرية باستخدام صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، ووفقًا للسلطات المحلية، حاولت إنزال القوات على متن قوارب بهدف الاستيلاء على محطة الطاقة النووية زابوروجيه القريبة. استمرت المعركة لعدة ساعات، وتم صد الهجوم.