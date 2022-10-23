عربي
https://sputnikarabic.ae/20221023/القوات-الأوكرانية-تقصف-فندقا-في-إنرغودار-1069372883.html
القوات الأوكرانية تقصف فندقا في إنرغودار
القوات الأوكرانية تقصف فندقا في إنرغودار
قالت سلطات إنرغودار إن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت فندقًا في المدينة. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T10:27+0000
2022-10-23T10:37+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/11/1069119750_0:22:3205:1825_1920x0_80_0_0_3377348f0371cc8d086c92ff0fa4ce9a.jpg
وقال رئيس إدارة المدينة ألكسندر فولغا على الهواء على قناة "روسيا 24": "تم توجيه ثلاث ضربات على فندق أليسا. حتى وقت قريب، كان موظفو "روس إينيرغو أتوم" يعيشون في هذا الفندق. نشكر القدر على أنهم كانوا جميعًا في رحلة عمل في تلك اللحظة بالذات. كان الفندق فارغًا تمامًا".وفي وقت سابق، أعلن رئيس الإدارة العسكرية والمدنية للمدينة، ألكسندر فولغا، عن قصف منشأة مدنية. هذا الأسبوع، قصفت القوات الأوكرانية أيضًا مبنى الإدارة المدنية والعسكرية باستخدام صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، ووفقًا للسلطات المحلية، حاولت إنزال القوات على متن قوارب بهدف الاستيلاء على محطة الطاقة النووية زابوروجيه القريبة. استمرت المعركة لعدة ساعات، وتم صد الهجوم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/11/1069119750_474:0:3205:2048_1920x0_80_0_0_cc148ad229ae3c0d4b05fa4de0b70c92.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تقصف فندقا في إنرغودار

10:27 GMT 23.10.2022 (تم التحديث: 10:37 GMT 23.10.2022)
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
© Sputnik . Sergey Averin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قالت سلطات إنرغودار إن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت فندقًا في المدينة.
وقال رئيس إدارة المدينة ألكسندر فولغا على الهواء على قناة "روسيا 24": "تم توجيه ثلاث ضربات على فندق أليسا. حتى وقت قريب، كان موظفو "روس إينيرغو أتوم" يعيشون في هذا الفندق. نشكر القدر على أنهم كانوا جميعًا في رحلة عمل في تلك اللحظة بالذات. كان الفندق فارغًا تمامًا".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الإدارة العسكرية والمدنية للمدينة، ألكسندر فولغا، عن قصف منشأة مدنية.
هذا الأسبوع، قصفت القوات الأوكرانية أيضًا مبنى الإدارة المدنية والعسكرية باستخدام صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، ووفقًا للسلطات المحلية، حاولت إنزال القوات على متن قوارب بهدف الاستيلاء على محطة الطاقة النووية زابوروجيه القريبة. استمرت المعركة لعدة ساعات، وتم صد الهجوم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала