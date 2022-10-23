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https://sputnikarabic.ae/20221023/المغرب-يشارك-في-اكتشاف-أقوى-وميض-فضائي-على-الإطلاق-1069372317.html
المغرب يشارك في اكتشاف أقوى وميض فضائي على الإطلاق
المغرب يشارك في اكتشاف أقوى وميض فضائي على الإطلاق
تمكن المرصد الفلكي المغربي "أوكايمدن" في المشاركة في رصد أكثر وميض ضوئي توهجا على ‏الإطلاق.‏ 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T10:05+0000
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واكتشف المرصد التابع لجامعة القاضي عياض في مراكش الوميض الذي يحمل اسم "رايونس غاما"، بعد انبعاثه على مسافة 2.4 مليارات سنة ضوئية من الأرض، ورجح أنه نتج عن ولادة ثقب أسود، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.ويعتبر "رايونس اما" هو أقوى وميض تم تسجيله حتى الآن، وأكثر أشكال الإشعاع الكهرومغناطيسي كثافة، وشاركت العديد من التلسكوبات المحترفة والتابعة للهواة في رصده بتاريخ 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بما فيها تلسكوبات "أوكايمدن" المغربي.ومازال ضوء الوميض المتبقي قيد الدراسة من جانب علماء في جميع أنحاء العالم، كما يستمر البحث لمعرفة تفاصيل أكثر حول هذه الظاهرة.ويرجح العلماء أن هذه الانفجارات ناجمة عن موت نجوم عملاقة، يزيد حجمها عن حجم الشمس بثلاثين ضعفا.ويتحول النجم المنفجر إلى مستعر أعظم، قبل أن ينهار على نفسه ويشكل ثقبا أسود، ثم تشكل المادة قرصا حول الثقب الأسود، ويتم امتصاصه وإطلاقه هناك على شكل طاقة تنتقل بسرعة توازي 99.99 في المئة من سرعة الضوء.
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مجتمع, أخبار المغرب اليوم, علوم
مجتمع, أخبار المغرب اليوم, علوم

المغرب يشارك في اكتشاف أقوى وميض فضائي على الإطلاق

10:05 GMT 23.10.2022
© Photo / ESO/WFI (visible); MPIfR/ESO/APEX/A.Weiss et al. (microwave); NASA/CXC/CfA/R.Kraft et al. (X-ray) ثقب أسود
ثقب أسود - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
ثقب أسود
© Photo / ESO/WFI (visible); MPIfR/ESO/APEX/A.Weiss et al. (microwave); NASA/CXC/CfA/R.Kraft et al. (X-ray)
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تمكن المرصد الفلكي المغربي "أوكايمدن" في المشاركة في رصد أكثر وميض ضوئي توهجا على ‏الإطلاق.‏
واكتشف المرصد التابع لجامعة القاضي عياض في مراكش الوميض الذي يحمل اسم "رايونس غاما"، بعد انبعاثه على مسافة 2.4 مليارات سنة ضوئية من الأرض، ورجح أنه نتج عن ولادة ثقب أسود، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
ويعتبر "رايونس اما" هو أقوى وميض تم تسجيله حتى الآن، وأكثر أشكال الإشعاع الكهرومغناطيسي كثافة، وشاركت العديد من التلسكوبات المحترفة والتابعة للهواة في رصده بتاريخ 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بما فيها تلسكوبات "أوكايمدن" المغربي.
ومازال ضوء الوميض المتبقي قيد الدراسة من جانب علماء في جميع أنحاء العالم، كما يستمر البحث لمعرفة تفاصيل أكثر حول هذه الظاهرة.
ويرجح العلماء أن هذه الانفجارات ناجمة عن موت نجوم عملاقة، يزيد حجمها عن حجم الشمس بثلاثين ضعفا.
ويتحول النجم المنفجر إلى مستعر أعظم، قبل أن ينهار على نفسه ويشكل ثقبا أسود، ثم تشكل المادة قرصا حول الثقب الأسود، ويتم امتصاصه وإطلاقه هناك على شكل طاقة تنتقل بسرعة توازي 99.99 في المئة من سرعة الضوء.
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