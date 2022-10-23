عربي
وزير الدفاع الروسي يناقش مع نظيره الأمريكي الوضع في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20221023/الوسيط-الأمريكي-يقول-إن-الخميس-المقبل-هو-موعد-التوقيع-على-الاتفاق-بين-إسرائيل-ولبنان-1069384510.html
الوسيط الأمريكي يقول إن الخميس المقبل هو موعد التوقيع على الاتفاق بين إسرائيل ولبنان
الوسيط الأمريكي يقول إن الخميس المقبل هو موعد التوقيع على الاتفاق بين إسرائيل ولبنان
قال الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين، إن مراسم التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان ستجرى يوم الخميس المقبل. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T16:06+0000
2022-10-23T16:06+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/09/1067525713_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_dcc6dfc70ceed5a366eedc66c7fcba01.jpg
جاء ذلك وفق ما أفادت به مساء اليوم الأحد، قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية.من جانبها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن هوكشتاين قوله أنه سيشارك في مراسم التوقيع، وأن الطرفين الإسرائيلي اللبناني سيوقعان على الاتفاق بشكل منفصل.ومن المقرر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية صباح الخميس المقبل بشكل نهائي على الاتفاق، قبيل توقيعه في بلدة رأس الناقورة على الحدود بين البلدين.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الالتماسات المقدمة ضد الاتفاق، والتي تطالب بطرحه للتصويت في الكنيست، وإجراء استفتاء عام حوله.وخلال الأسبوع الماضي، ناقش الكنيست الإسرائيلي الاتفاق مع لبنان، وسط اعتراض كبير من قبل المعارضة على توقيعه على اعتبار أنه "استسلام لـ "حزب الله"، الذي سبق وهدد بقصف حقل "كاريش" للغاز إذا بدأت إسرائيل الإنتاج منه دون التوصل لاتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود.وأعلن كل من لبنان وإسرائيل موافقتهما على الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي قدمها الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين.وقالت الرئاسة اللبنانية إن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل مرضية وتلبي مطالب لبنان، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قبول العرض الأمريكي حول مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.ويدور الاتفاق في الأساس حول منح لبنان حقل "قانا"، على أن تدفع شركة "توتال" الفرنسية صاحبة امتياز التنقيب جزءا من العائدات لإسرائيل وفق اتفاق بينهما، مقابل منح إسرائيل حقل "كاريش" كاملا.
https://sputnikarabic.ae/20221023/غانتس-يعلق-على-قرار-القضاء-برفض-الالتماسات-ضد-اتفاق-الترسيم-مع-لبنان-1069373359.html
إسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/09/1067525713_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9cf0da6fa3a214bc26e384b21797db6e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, لبنان, أخبار لبنان
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, لبنان, أخبار لبنان

الوسيط الأمريكي يقول إن الخميس المقبل هو موعد التوقيع على الاتفاق بين إسرائيل ولبنان

16:06 GMT 23.10.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالوسيط الأمريكي في محادثات حل النزاع الحدودي البحري بين إسرائيل ولبنان، آموس هوكشتاين، بيروت، لبنان 9 سبتمبر 2022
الوسيط الأمريكي في محادثات حل النزاع الحدودي البحري بين إسرائيل ولبنان، آموس هوكشتاين، بيروت، لبنان 9 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبرTelegram
قال الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين، إن مراسم التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان ستجرى يوم الخميس المقبل.
جاء ذلك وفق ما أفادت به مساء اليوم الأحد، قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
من جانبها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن هوكشتاين قوله أنه سيشارك في مراسم التوقيع، وأن الطرفين الإسرائيلي اللبناني سيوقعان على الاتفاق بشكل منفصل.
ومن المقرر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية صباح الخميس المقبل بشكل نهائي على الاتفاق، قبيل توقيعه في بلدة رأس الناقورة على الحدود بين البلدين.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الالتماسات المقدمة ضد الاتفاق، والتي تطالب بطرحه للتصويت في الكنيست، وإجراء استفتاء عام حوله.
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مع وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس في الكنيست - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
غانتس يعلق على قرار القضاء الإسرائيلي برفض الالتماسات ضد اتفاق الترسيم مع لبنان
10:48 GMT
وخلال الأسبوع الماضي، ناقش الكنيست الإسرائيلي الاتفاق مع لبنان، وسط اعتراض كبير من قبل المعارضة على توقيعه على اعتبار أنه "استسلام لـ "حزب الله"، الذي سبق وهدد بقصف حقل "كاريش" للغاز إذا بدأت إسرائيل الإنتاج منه دون التوصل لاتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود.
وأعلن كل من لبنان وإسرائيل موافقتهما على الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي قدمها الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين.
وقالت الرئاسة اللبنانية إن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل مرضية وتلبي مطالب لبنان، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قبول العرض الأمريكي حول مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
ويدور الاتفاق في الأساس حول منح لبنان حقل "قانا"، على أن تدفع شركة "توتال" الفرنسية صاحبة امتياز التنقيب جزءا من العائدات لإسرائيل وفق اتفاق بينهما، مقابل منح إسرائيل حقل "كاريش" كاملا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала