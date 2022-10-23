https://sputnikarabic.ae/20221023/الوسيط-الأمريكي-يقول-إن-الخميس-المقبل-هو-موعد-التوقيع-على-الاتفاق-بين-إسرائيل-ولبنان-1069384510.html

الوسيط الأمريكي يقول إن الخميس المقبل هو موعد التوقيع على الاتفاق بين إسرائيل ولبنان

الوسيط الأمريكي يقول إن الخميس المقبل هو موعد التوقيع على الاتفاق بين إسرائيل ولبنان

قال الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين، إن مراسم التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان ستجرى يوم الخميس المقبل. 23.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-23T16:06+0000

2022-10-23T16:06+0000

2022-10-23T16:06+0000

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جاء ذلك وفق ما أفادت به مساء اليوم الأحد، قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية.من جانبها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن هوكشتاين قوله أنه سيشارك في مراسم التوقيع، وأن الطرفين الإسرائيلي اللبناني سيوقعان على الاتفاق بشكل منفصل.ومن المقرر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية صباح الخميس المقبل بشكل نهائي على الاتفاق، قبيل توقيعه في بلدة رأس الناقورة على الحدود بين البلدين.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الالتماسات المقدمة ضد الاتفاق، والتي تطالب بطرحه للتصويت في الكنيست، وإجراء استفتاء عام حوله.وخلال الأسبوع الماضي، ناقش الكنيست الإسرائيلي الاتفاق مع لبنان، وسط اعتراض كبير من قبل المعارضة على توقيعه على اعتبار أنه "استسلام لـ "حزب الله"، الذي سبق وهدد بقصف حقل "كاريش" للغاز إذا بدأت إسرائيل الإنتاج منه دون التوصل لاتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود.وأعلن كل من لبنان وإسرائيل موافقتهما على الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي قدمها الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين.وقالت الرئاسة اللبنانية إن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل مرضية وتلبي مطالب لبنان، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قبول العرض الأمريكي حول مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.ويدور الاتفاق في الأساس حول منح لبنان حقل "قانا"، على أن تدفع شركة "توتال" الفرنسية صاحبة امتياز التنقيب جزءا من العائدات لإسرائيل وفق اتفاق بينهما، مقابل منح إسرائيل حقل "كاريش" كاملا.

https://sputnikarabic.ae/20221023/غانتس-يعلق-على-قرار-القضاء-برفض-الالتماسات-ضد-اتفاق-الترسيم-مع-لبنان-1069373359.html

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