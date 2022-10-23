https://sputnikarabic.ae/20221023/اليابان-تبيع-50-مليار-دولار-في-سوق-الصرف-الأجنبي-لإنقاذ-الين-من-الانهيار-1069388932.html

اليابان تبيع 50 مليار دولار في سوق الصرف الأجنبي لإنقاذ الين من الانهيار

اليابان تبيع 50 مليار دولار في سوق الصرف الأجنبي لإنقاذ الين من الانهيار

باع البنك المركزي الياباني أكثر من 30 مليار دولار، الأسبوع الماضي، في ثاني تدخلاته خلال شهر لدعم الين بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له منذ 32 عاما مقابل الدولار،... 23.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-23T17:42+0000

2022-10-23T17:42+0000

2022-10-23T17:42+0000

اقتصاد

العالم

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جاء التدخل الذي أجري يوم الجمعة، بعد أن وصل الين إلى مستوى 151.94 ين للدولار، مما تسبب في ارتفاعه لفترة وجيزة إلى 144.50، لكنه أغلق قرب 147 ين في نهاية تداولات الأسبوع، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".خلال زيارة إلى أستراليا في عطلة نهاية الأسبوع، قال فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، إن الحكومة ستتخذ "الإجراءات المناسبة" لمعالجة التقلبات المفرطة في أسواق العملات.وأردف: "لا يمكننا أن نتسامح مع التقلبات المفرطة التي تسببها المضاربة". في حين رفض تأكيد ما إذا كان قد تم التدخل يوم الجمعة، قال إن السلطات تراقب التطورات في سوق الصرف الأجنبي بإحساس قوي بالإلحاح.لم يعلق مسؤولو وزارة المالية على ما إذا كانوا قد تدخلوا يوم الجمعة، لكن شخصين مقربين من الحكومة أكدا للصحيفة أن هذا الإجراء حدث بالفعل.أنفقت السلطات بالفعل 20 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول، في أول عملية شراء للين الياباني منذ عام 1998. بذلك يرتفع إجمالي مبيعات السلطات من الدولار الأمريكي إلى 50 مليارا خلال شهر.فقد الين أكثر من 23% من قيمته مقابل الدولار منذ بداية العام، بسبب اتساع الهوة بين السياسة النقدية الفضفاضة للغاية لبنك اليابان والتشديد من قبل معظم البنوك المركزية الكبرى الأخرى.ينظر إلى الين باعتباره أحد الملاذات الآمنة في سوق العملات والتي يعهد إليها المستثمرون للحفاظ على قيمة مدخراتهم في أوقات الخطر مثل الركود والاضطرابات الاقتصادية الأخرى، لكنه يخضع للضغط الحاد الآن بسبب تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، الأمر الذي يزيد من قوة الدولار أمام العملات الأخرى.

https://sputnikarabic.ae/20221020/الين-يهبط-إلى-أدنى-مستوياته-منذ-أكثر-من-3-عقود-مع-تدخلات-بنك-اليابان-1069282718.html

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