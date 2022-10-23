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https://sputnikarabic.ae/20221023/انتخاب-الرئيس-الصيني-شي-جين-بينغ-أمينا-عاما-للحزب-الشيوعي-الصيني-لولاية-ثالثة-1069365029.html
انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي في الصين لولاية ثالثة
انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي في الصين لولاية ثالثة
أعادت اللجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني انتخاب شي جين بينغ أمينًا عامًا للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة، وفقًا لقرار صادر عن اللجنة... 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T04:13+0000
2022-10-23T05:09+0000
الصين
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كما تم اختيار شي جين بينغ لولاية ثالثة كرئيس للمجلس العسكري للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. تم اتخاذ القرار عقب نتائج الجلسة الكاملة الأولى للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني. خلال الجلسة الكاملة، تم انتخاب تشكيلة جديدة من المكتب السياسي واللجنة الدائمة للمكتب السياسي، والتي تضمنت مسؤولي الحزب الأكثر نفوذاً والذين سيتخذون، في السنوات الخمس المقبلة، أهم القرارات بشأن الاتجاه الإضافي لتطوير الحزب والبلد. اختتم يوم السبت المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، الذي يعقد تقليديا كل خمس سنوات في بكين، حيث تم انتخاب تشكيل جديد للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني واللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني.
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الصين
الصين

انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي في الصين لولاية ثالثة

04:13 GMT 23.10.2022 (تم التحديث: 05:09 GMT 23.10.2022)
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الصيني شي جين بينغ يشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، 7 يونيو/ حزيران 2019
 الرئيس الصيني شي جين بينغ يشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، 7 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
© Sputnik . Alexei Danichev
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أعادت اللجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني انتخاب شي جين بينغ أمينًا عامًا للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة، وفقًا لقرار صادر عن اللجنة المركزية نشرته وكالة أنباء "شينخوا".
كما تم اختيار شي جين بينغ لولاية ثالثة كرئيس للمجلس العسكري للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.
تم اتخاذ القرار عقب نتائج الجلسة الكاملة الأولى للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني. خلال الجلسة الكاملة، تم انتخاب تشكيلة جديدة من المكتب السياسي واللجنة الدائمة للمكتب السياسي، والتي تضمنت مسؤولي الحزب الأكثر نفوذاً والذين سيتخذون، في السنوات الخمس المقبلة، أهم القرارات بشأن الاتجاه الإضافي لتطوير الحزب والبلد.
اختتم يوم السبت المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، الذي يعقد تقليديا كل خمس سنوات في بكين، حيث تم انتخاب تشكيل جديد للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني واللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني.
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