https://sputnikarabic.ae/20221023/انفجار-سيارة-مفخخة-وإطلاق-نار-إثر-هجوم-مسلح-على-فندق-في-الصومال-1069373904.html

انفجار سيارة مفخخة وإطلاق نار إثر هجوم مسلح على فندق في الصومال

انفجار سيارة مفخخة وإطلاق نار إثر هجوم مسلح على فندق في الصومال

شنت عناصر من حركة الشباب المتشددة هجوما استهدف فندق "توكل" بمدينة كيسمايو جنوب شرقي الصومال حيث انفجرت سيارة مفخخة أعقبه إطلاق نار. 23.10.2022, سبوتنيك عربي

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القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "هالغان ميديا" اليوم الأحد، أن "سيارة مفخخة انفجرت مستهدفة فندق "توكل" بمدينة كيسمايو جنوب شرقي الصومال".ولفت إلى أن "مجموعة من مقاتلي حركة الشباب المتشددة شرعت في إطلاق النار بالفندق".يذكر أنه في تموز/يوليو الماضي، أفاد التلفزيون الصومالي الرسمي بوقوع هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف فندقا في مدينة جوهر في ولاية هيرشابيل وسط الصومال، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى لم يحدد عددهم وقد تبنت حركة "الشباب" العملية.وفي أكتوبر الجاري، قُتل 20 مسلحا من حركة "الشباب"، و3 عسكريين صوماليين، بعد صد قوات الأمن هجوما للحركة وسط الصومال.ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]؛ التي تسعى إلى السيطرة على هذه الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

https://sputnikarabic.ae/20221022/6-من-مصابي-الحادث-الإرهابي-الذي-استهدف-فندقا-في-العاصمة-الصومالية-يصلون-إلى-السعودية-لتلقي-العلاج-1069342201.html

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