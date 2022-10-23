https://sputnikarabic.ae/20221023/بايدن-يتلقى-انتقادات-بسبب-صمته-الطويل-عند-سؤاله-إن-كانت-زوجته-تدعمه-لانتخابات-2024-فيديو-1069369291.html

بايدن يتلقى انتقادات بسبب "صمته" الطويل عند سؤاله إن كانت زوجته تدعمه لانتخابات 2024... فيديو

بايدن يتلقى انتقادات بسبب "صمته" الطويل عند سؤاله إن كانت زوجته تدعمه لانتخابات 2024... فيديو

تعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لانتقادات من وسائل التواصل الاجتماعي، بعد الرد بفترة توقف ‏طويلة، عندما سئل في مقابلة تلفزيونية أجريت معه مؤخرا عما إذا كانت... 23.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-23T07:26+0000

2022-10-23T07:26+0000

2022-10-23T07:26+0000

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وعندما سأل مذيع شبكة "إم إس إن بي سي" بايدن (79 عاما) إن كانت جيل بايدن تدعمه لانتخابات 2024، توقف الرئيس الأمريكي ونظر إلى الأرض، مما دفع المذيع لتنبيهه: "سيدي الرئيس؟".وقال بايدن قبل أن يتوقف مرة أخرى: "دكتورة جيل بايدن تعتقد ذلك، زوجتي تعتقد ذلك، إننا نقوم بشيء مهم للغاية، ولا ينبغي أن أتخلى عنه".وحظي المقطع المصور باهتمام النقاد على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا مكدانيل، التي وصفت إجابة الرئيس الأمريكي بأنها "مخيفة".بينما كتبت رئيسة تحرير الأخبار في "تيمكاست"، كاساندرا ماكدونالد: "يا لها من فوضى".وكتب مقدم البرامج الإذاعية الأمريكي، مارك ديفيس، في تغريدة: "أعتقد أن بايدن دخل في غفوة قصيرة".وكتب مؤسس موقع "أوت كيك" الرياضي الإخباري، كلاي ترافيس، على "تويتر": "يبدو أن جو بايدن ينام بشكل شرعي خلال هذه المقابلة، إنه يزداد سوءا".وكانت صحيفة "ذا نيويورك تايمز" الأمريكية ذكرت في وقت سابق من الأسبوع الحالي أن جيل بايدن هاجمت كبار المسؤولين في البيت الأبيض، وطالبت بالحصول على إجابات، بعد المؤتمر الصحفي الفردي الأخير لزوجها في شهر يناير/ كانون الثاني، عندما تجاهل تلميحا لإنهاء تعليقاته، ولم يتدخل أحد لوقفه.

https://sputnikarabic.ae/20221022/زوجة-بايدن-تقول-إنه-يفهم-الحكومة-أكثر-من-أي-شخص-آخر-وتؤكد-على-براءة-نجله-هانتر-1069340124.html

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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم