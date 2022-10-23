https://sputnikarabic.ae/20221023/بعد-قطع-بلاده-العلاقات-مع-إيران-رئيس-وزراء-ألبانيا-يصل-إلى-إسرائيل-1069381638.html

بعد قطع بلاده العلاقات مع إيران.. رئيس وزراء ألبانيا يصل إلى إسرائيل

بعد قطع بلاده العلاقات مع إيران.. رئيس وزراء ألبانيا يصل إلى إسرائيل

وصل رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، اليوم الأحد، إلى إسرائيل في زيارة رسمية بدعوة من رئيس وزرائها يائير لابيد. 23.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-23T14:28+0000

2022-10-23T14:28+0000

2022-10-23T14:28+0000

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1067994916_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_eea96ccb4f4be7f4873a25977e2e3434.jpg

وتأتي الزيارة بعد إعلان ألبانيا الشهر الماضي قطع العلاقات مع إيران، بدعوى تعرضها لهجوم إلكتروني واسع النطاق، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.وأضافت الصحيفة: " ألبانيا بلد مسلم، وقد استضاف في السنوات الأخيرة آلاف المنفيين الإيرانيين المعارضين للنظام، وعلى ما يبدو جاء الهجوم الإلكتروني الإيراني انتقاما لإيواء نشطاء المعارضة".ووصل راما إلى إسرائيل برفقة رئيس النظام السيبراني في ألبانيا ومستشار الأمن القومي الألباني، وسفيرة تل أبيب لدى ألبانيا غاليت بيليغ.ومن المقرر أن يلتقي راما برئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ورئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ ووزير المالية أفيغدور ليبرمان، ورئيس الكنيست (البرلمان) ميكي ليفي.والشهر الماضي، أعلنت حكومة ألبانيا، "قطع العلاقات مع إيران"، بعد هجوم إلكتروني على البنية التحتية الرقمية للحكومة في يوليو/ تموز الماضي.ووقتها، طالبت الحكومة، "جميع الموظفين الدبلوماسيين والفنيين والإداريين والأمنيين الإيرانيين بمغادرة أراضي جمهورية ألبانيا في غضون 24 ساعة‌‌"، كما طالبت السفير الإيراني بمغادرة البلاد، فيما نفت طهران تلك الاتهامات.وقالت حكومة ألبانيا، إن "التحقيقات أكدت أن إيران وراء هجوم سيبراني على مؤسسات وشركات في الدولة"، على حد قولها.وكانت شركة "مانديانت" الأمريكية، الرائدة في مجال الأمن السيبراني، رجحت في أغسطس/آب أن تكون إيران خلف هجوم إلكتروني أغلق مؤقتًا عددا من الخدمات والمواقع الرقمية الخاصة بالحكومة الألبانية، منتصف يوليو الماضي.وذكرت الشركة الأمريكية، في تقرير لها، أن "الهدف من الهجوم كان على الأرجح تعطيل مؤتمر لجماعة معارضة إيرانية في ألبانيا".

https://sputnikarabic.ae/20220907/ألبانيا-تقرر-قطع-العلاقات-مع-إيران-وتأمر-جميع-الدبلوماسيين-الإيرانيين-بالمغادرة-خلال-24-ساعة-1067417712.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم