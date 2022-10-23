https://sputnikarabic.ae/20221023/بورصة-أمريكية-توقف-إدراج-الشركات-الصينية-بعد-تحقيقها-عائدات-مذهلة-خوفا-من-التلاعب-1069383255.html

بورصة أمريكية توقف إدراج الشركات الصينية بعد تحقيقها عائدات "مذهلة" خوفا من التلاعب

بورصة أمريكية توقف إدراج الشركات الصينية بعد تحقيقها عائدات "مذهلة" خوفا من التلاعب

أوقفت بورصة "ناسداك" لإجراءات الاكتتاب العام الأولي ما لا يقل عن أربع شركات صينية، حيث تحقق في ارتفاعات الأسهم قصيرة الأجل والكبيرة لهذه الشركات الصينية بعد... 23.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-23T15:38+0000

2022-10-23T15:38+0000

2022-10-23T15:38+0000

اقتصاد

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

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تأتي إجراءات مشغل البورصة الأمريكية وسط زيادة في أسعار أسهم الشركات الصينية التي تجمع تمويلا صغيرا، عادة ما يكون 50 مليون دولار أو أقل، في الاكتتاب العام.ارتفعت هذه الأسهم بنسبة تصل إلى 2000% في بداياتها، لتهبط مباشرة في الأيام التالية، مما يزعج المستثمرين الذين لديهم الجرأة الكافية للمضاربة على الأسهم الصغيرة.وقال دوغلاس إلينوف، محامي الشركات والأوراق المالية في الولايات المتحدة، إنه أبلغ من قبل" ناسداك" أن بعض الطروحات الأولية العامة لن يسمح لها بالمضي قدما "حتى تحديد نشاط التداول الشاذ لبعض الشركات الصينية المطروحة في البورصة في وقت سابق من هذا العام".وأضاف إيلينوف لوكالة "رويترز": "كانت هناك مكالمات هاتفية في اللحظة الأخيرة، حيث كنا نعتقد أننا سنذهب إلى مكان ما بهذه الصفقات".بدأت "ناسداك" في طرح الأسئلة على مستشاري الشركات الصينية المرشحة للاكتتاب العام الأولي في منتصف سبتمبر/ أيلول، وكانت الأسئلة تتعلق بهوية المساهمين الحاليين، وأين يقيمون، وكم يستثمرون، وما إذا عرض عليهم دين بدون فوائد حتى يتمكنوا من المشاركة، وفقا لأحد المصرفيين.ليس من الواضح ما هو الإجراء الذي ستتخذه البورصة بمجرد أن تكمل تحقيقها وما إذا كان سيتم السماح لجميع الاكتتابات العامة الأولية المتوقفة أو بعضها.قالت مصادر تعمل على مثل هذه الاكتتابات لـ"رويترز" إن ارتفاعات الأسهم سريعة الزوال سببها عدد قليل من المستثمرين الأجانب الذين أخفوا هوياتهم واستحوذوا على معظم الأسهم، مما خلق تصورا بأن هناك إقبالا كبيرا.نتيجة لذلك، حققت الاكتتابات العامة الأولية للشركات الصينية في الولايات المتحدة هذا العام، عائدا مذهلا، بلغ في المتوسط 426% في أول يوم تداول، مقارنة بـ68% لجميع الاكتتابات الأولية الأخرى.

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