https://sputnikarabic.ae/20221023/ترامب-يلمح-إلى-جاهزيته-للمشاركة-في-الانتخابات-الرئاسية-2024-لجعل-أمريكا--ناجحة-من-جديد-1069368254.html
ترامب يلمح إلى جاهزيته للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 "لجعل أمريكا ناجحة من جديد"
ترامب يلمح إلى جاهزيته للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 "لجعل أمريكا ناجحة من جديد"
ألمح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى استعداده للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في عام 2024. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T06:43+0000
2022-10-23T06:43+0000
2022-10-23T06:43+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وأكد ترامب الذي كان يتحدث في تجمع حاشد أمام أنصاره في ولاية تكساس، أن نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 "مزورة وسرقت"، والتي فاز فيها جو بايدن.وقال: "لقد ترشحت مرتين وفزت مرتين، وقدمت أداء أفضل بكثير في المرة الثانية مما فعلت في المرة الأولى، وحصلت على مليون صوت في عام 2020 أكثر مما حصلت عليه في عام 2016، وبالمثل حصلت على أصوات أكثر من أي رئيس حالي في تاريخ بلدنا إلى حد بعيد".وأردف: "الآن من أجل جعل بلدنا ناجحا وآمنا ومجيدا مرة أخرى، من المحتمل أن أفعل ذلك مرة أخرى".وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قال في وقت سابق في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي إنه قد يقرر في المستقبل القريب ما إذا كان سيشارك في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب يلمح إلى جاهزيته للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 "لجعل أمريكا ناجحة من جديد"
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ألمح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى استعداده للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في عام 2024.
وأكد ترامب الذي كان يتحدث في تجمع حاشد أمام أنصاره في ولاية تكساس، أن نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 "مزورة وسرقت"، والتي فاز فيها جو بايدن.
وقال: "لقد ترشحت مرتين وفزت مرتين، وقدمت أداء أفضل بكثير في المرة الثانية مما فعلت في المرة الأولى، وحصلت على مليون صوت في عام 2020 أكثر مما حصلت عليه في عام 2016، وبالمثل حصلت على أصوات أكثر من أي رئيس حالي في تاريخ بلدنا إلى حد بعيد".
وأردف: "الآن من أجل جعل بلدنا ناجحا وآمنا ومجيدا مرة أخرى، من المحتمل أن أفعل ذلك مرة أخرى".
وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قال في وقت سابق في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي إنه قد يقرر في المستقبل القريب ما إذا كان سيشارك في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.