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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221023/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1069367265.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

13:03 GMT 23.10.2022 (تم التحديث: 05:20 GMT 24.10.2022)
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
16:28 GMT 23.10.2022
قالت السلطات المحلية في جمهورية لوغانسك الشعبية أن القوات الأوكرانية قضفت مدينة بوكروفسكي في الجمهورية بصاروخ تم إطلاقه من راجمة "هيمارس".
16:06 GMT 23.10.2022
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
وزير الدفاع الروسي يناقش مع نظيره الأمريكي الوضع في أوكرانيا
أمس, 15:43 GMT
14:27 GMT 23.10.2022
خلال قصف القوات الأوكرانية لمدينة إنرغودار تم استهداف فندق كان يقطنه طاقم عمال من وكالة الطاقة النووية الروسية "روس إنيرغو آتوم" حيث تم تدمير طابقين من أصل ثلاثة من المبنى.
14:21 GMT 23.10.2022
سلطات خيرسون تنصح مرة أخرى سكان الضفة اليمنى لنهر دنيبر بالانتقال إلى الضفة اليسرى.
14:10 GMT 23.10.2022
قالت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية قضفت 3 مدن في الجمهورية خلال 23 دقيقة.
14:08 GMT 23.10.2022
13:03 GMT 23.10.2022
مدينة ميليتوبول واحدة من المدن التابعة لمقاطعة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
سلطات زابوروجيه تعلن القضاء على 50 جنديا أوكرانيا و12 آلية عسكرية
أمس, 12:49 GMT
13:02 GMT 23.10.2022
مقتل شخص وإصابة 3 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة في خيرسون
12:17 GMT 23.10.2022
تعزيز خط الجبهة في مقاطعة خيرسون
قال نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، إن الجبهة في منطقة خيرسون يتم تعزيزها بالأشخاص والأسلحة والمعدات.
12:12 GMT 23.10.2022
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
وزير الدفاع الروسي يبدي لنظيريه البريطاني والتركي مخاوف موسكو من استخدام كييف "لقنبلة قذرة"
أمس, 11:49 GMT
12:12 GMT 23.10.2022
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن تدمير محطة عسكرية أوكرانية فيها أكثر من 100 ألف طن من وقود الطائرات
أمس, 12:11 GMT
12:12 GMT 23.10.2022
الدفاع الروسية: لمدفعية الأوكرانية قصفت محيط محطة زابوروجيه النووية بـ 30 قذيفة خلال آخر 24 ساعة ومستوى الإشعاع بالمحطة طبيعي
12:11 GMT 23.10.2022
11:19 GMT 23.10.2022
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
شويغو يناقش الوضع في أوكرانيا مع نظيره الفرنسي
أمس, 10:39 GMT
10:19 GMT 23.10.2022
القوات الأوكرانية تضرب فندقًا في إنرغودار
قالت سلطات المدينة إن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت فندقًا في إنرغودار.
09:05 GMT 23.10.2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
زيلينسكي يدعو العالم إلى شن ضربة على الكرملين
أمس, 08:59 GMT
05:43 GMT 23.10.2022
أمس, 05:43 GMT
05:42 GMT 23.10.2022
القوات الأوكرانية تقصف عدة مناطق في لوغانسك بصواريخ هيمارس
قال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، فجر اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية قصفت بلدة نوفويدار بصواريخ هيمارس الأمريكية.
05:42 GMT 23.10.2022
مساعدات واشنطن إلى كييف قد تحدث انقساما بين الجمهوريين حال فوزهم بالانتخابات النصفية
أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، بأن المساعدات الأمريكية المقدمة إلى كييف قد تسبب انقساما بين أعضاء الحزب الجمهوري في حال فوزه بانتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل.
واشنطن - سبوتنيك. وذكرت القناة أن عددا من الأعضاء البارزين بالحزب الجمهوري، أعلنوا بالفعل أنهم ينوون دراسة نفقات الولايات المتحدة المتعلقة بأوكرانيا بعناية في حال الفوز بانتخابات التجديد النصفي.
05:41 GMT 23.10.2022
إعلام أوكراني يقول إن انفجارات وقعت في كريمنشوك وزابوروجيه
وقعت انفجارات في مدينة كريمنشوك الأوكرانية في ساعة مبكرة اليوم الأحد، وفقا وفقا لعمدة المدينة.
وأعلنت حالة التأهب الجوي في المدنية منذ قليل، ودوت صافرات الإنذار.
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На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:59 GMT
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