تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، بأن المساعدات الأمريكية المقدمة إلى كييف قد تسبب انقساما بين أعضاء الحزب الجمهوري في حال فوزه بانتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل.

واشنطن - سبوتنيك. وذكرت القناة أن عددا من الأعضاء البارزين بالحزب الجمهوري، أعلنوا بالفعل أنهم ينوون دراسة نفقات الولايات المتحدة المتعلقة بأوكرانيا بعناية في حال الفوز بانتخابات التجديد النصفي.