تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
16:28 GMT 23.10.2022
قالت السلطات المحلية في جمهورية لوغانسك الشعبية أن القوات الأوكرانية قضفت مدينة بوكروفسكي في الجمهورية بصاروخ تم إطلاقه من راجمة "هيمارس".
16:06 GMT 23.10.2022
14:27 GMT 23.10.2022
خلال قصف القوات الأوكرانية لمدينة إنرغودار تم استهداف فندق كان يقطنه طاقم عمال من وكالة الطاقة النووية الروسية "روس إنيرغو آتوم" حيث تم تدمير طابقين من أصل ثلاثة من المبنى.
14:21 GMT 23.10.2022
سلطات خيرسون تنصح مرة أخرى سكان الضفة اليمنى لنهر دنيبر بالانتقال إلى الضفة اليسرى.
14:10 GMT 23.10.2022
قالت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية قضفت 3 مدن في الجمهورية خلال 23 دقيقة.
14:08 GMT 23.10.2022
13:03 GMT 23.10.2022
13:02 GMT 23.10.2022
مقتل شخص وإصابة 3 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة في خيرسون
12:17 GMT 23.10.2022
تعزيز خط الجبهة في مقاطعة خيرسون
قال نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، إن الجبهة في منطقة خيرسون يتم تعزيزها بالأشخاص والأسلحة والمعدات.
12:12 GMT 23.10.2022
12:12 GMT 23.10.2022
12:12 GMT 23.10.2022
الدفاع الروسية: لمدفعية الأوكرانية قصفت محيط محطة زابوروجيه النووية بـ 30 قذيفة خلال آخر 24 ساعة ومستوى الإشعاع بالمحطة طبيعي
12:11 GMT 23.10.2022
11:19 GMT 23.10.2022
10:19 GMT 23.10.2022
القوات الأوكرانية تضرب فندقًا في إنرغودار
قالت سلطات المدينة إن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت فندقًا في إنرغودار.
09:05 GMT 23.10.2022
05:42 GMT 23.10.2022
قال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، فجر اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية قصفت بلدة نوفويدار بصواريخ هيمارس الأمريكية.
05:42 GMT 23.10.2022
أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، بأن المساعدات الأمريكية المقدمة إلى كييف قد تسبب انقساما بين أعضاء الحزب الجمهوري في حال فوزه بانتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل.
واشنطن - سبوتنيك. وذكرت القناة أن عددا من الأعضاء البارزين بالحزب الجمهوري، أعلنوا بالفعل أنهم ينوون دراسة نفقات الولايات المتحدة المتعلقة بأوكرانيا بعناية في حال الفوز بانتخابات التجديد النصفي.
05:41 GMT 23.10.2022
وقعت انفجارات في مدينة كريمنشوك الأوكرانية في ساعة مبكرة اليوم الأحد، وفقا وفقا لعمدة المدينة.
وأعلنت حالة التأهب الجوي في المدنية منذ قليل، ودوت صافرات الإنذار.