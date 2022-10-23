https://sputnikarabic.ae/20221023/ديوان-البلاط-السلطاني-في-مسقط-يعلن-عن-زيارة-سلطان-عمان-إلى-البحرين-1069374244.html
ديوان البلاط السلطاني في مسقط يعلن عن زيارة سلطان عمان إلى البحرين
ديوان البلاط السلطاني في مسقط يعلن عن زيارة سلطان عمان إلى البحرين
أعلن البلاط السلطاني العماني عن زيارة يقوم بها سلطان عمان هيثم بن طارق إلى مملكة البحرين تبدأ من غد الاثنين. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T11:16+0000
2022-10-23T11:16+0000
2022-10-23T11:16+0000
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ووفقا للبيان الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية، فإن الزيارة التي تستمر لمدة يومين، تأتي تلبية لدعوة وجهها ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.وقال البيان: "توطيـدًا للعلاقات التاريخية المتينـة القائمة بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين الشقيقة، وحرصًا من قيادتيهما على تعزيزها والأخذ بها إلى آفاق أرحب وأشمل، وتلبيةً للدّعوة الكريمة الموجّهة إلى حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بـن طـارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين؛ سيقوم بمشيئةِ الله تعالى وتوفيقِه جلالةُ السُّلطـان /أبقاه الله/ بزيارة رسميّة إلى مملكة البحرين الشقيقة لمدّة يومين وذلك ابتداء من يوم الاثنين الموافق الرابع والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2022م".وقال: "بعون الله تعالى، سيتم خلال زيارة جلالتِه /أيّده الله/ بحثُ كل ما من شأنه الارتقاء بأوجه التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما ويحقق لأبنائهما مزيدًا من الخير والازدهار حاضرًا ومستقبلًا".ولفت إلى أن وفدا رفيع المستوى سيرافق سلطان عمان في زيارته إلى المنامة، على رأسه نـائـبِ رئيـسِ الـوزراء لشـــؤون الـدّفــاع، شهاب بن طارق آل سعيد، ووزيـر ديـوان الـبـلاط السُّلطاني، خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي.طالع أيضا: سلطنة عمان تؤكد أن قرارات "أوبك +" تبنى على اعتبارات اقتصادية بحتة
https://sputnikarabic.ae/20221016/سلطنة-عمان-تؤكد-أنها-تؤمن-بأحقية-إيران-في-امتلاك-برنامج-نووي-للأغراض-السلمية-1069088898.html
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العالم العربي, سلطنة عمان, البحرين
العالم العربي, سلطنة عمان, البحرين
ديوان البلاط السلطاني في مسقط يعلن عن زيارة سلطان عمان إلى البحرين
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أعلن البلاط السلطاني العماني عن زيارة يقوم بها سلطان عمان هيثم بن طارق إلى مملكة البحرين تبدأ من غد الاثنين.
ووفقا للبيان
الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية، فإن الزيارة التي تستمر لمدة يومين، تأتي تلبية لدعوة وجهها ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وقال البيان: "توطيـدًا للعلاقات التاريخية المتينـة القائمة بين سلطنة عُمان ومملكة
البحرين الشقيقة، وحرصًا من قيادتيهما على تعزيزها والأخذ بها إلى آفاق أرحب وأشمل، وتلبيةً للدّعوة الكريمة الموجّهة إلى حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بـن طـارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين؛ سيقوم بمشيئةِ الله تعالى وتوفيقِه جلالةُ السُّلطـان /أبقاه الله/ بزيارة رسميّة إلى مملكة البحرين الشقيقة لمدّة يومين وذلك ابتداء من يوم الاثنين الموافق الرابع والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2022م".
وحسب البيان، ستتركز مباحثات سلطان عمان في البحرين على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين.
وقال: "بعون الله تعالى، سيتم خلال زيارة جلالتِه /أيّده الله/ بحثُ كل ما من شأنه الارتقاء بأوجه التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما ويحقق لأبنائهما مزيدًا من الخير والازدهار حاضرًا ومستقبلًا".
ولفت إلى أن وفدا رفيع المستوى
سيرافق سلطان عمان في زيارته إلى المنامة، على رأسه نـائـبِ رئيـسِ الـوزراء لشـــؤون الـدّفــاع، شهاب بن طارق آل سعيد، ووزيـر ديـوان الـبـلاط السُّلطاني، خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي.