https://sputnikarabic.ae/20221023/ديوان-البلاط-السلطاني-في-مسقط-يعلن-عن-زيارة-سلطان-عمان-إلى-البحرين-1069374244.html

ديوان البلاط السلطاني في مسقط يعلن عن زيارة سلطان عمان إلى البحرين

ديوان البلاط السلطاني في مسقط يعلن عن زيارة سلطان عمان إلى البحرين

أعلن البلاط السلطاني العماني عن زيارة يقوم بها سلطان عمان هيثم بن طارق إلى مملكة البحرين تبدأ من غد الاثنين. 23.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-23T11:16+0000

2022-10-23T11:16+0000

2022-10-23T11:16+0000

العالم العربي

سلطنة عمان

البحرين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0b/1047758198_0:0:3471:1953_1920x0_80_0_0_fbf68ca2546555d9fb1e201b38ca7460.jpg

ووفقا للبيان الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية، فإن الزيارة التي تستمر لمدة يومين، تأتي تلبية لدعوة وجهها ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.وقال البيان: "توطيـدًا للعلاقات التاريخية المتينـة القائمة بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين الشقيقة، وحرصًا من قيادتيهما على تعزيزها والأخذ بها إلى آفاق أرحب وأشمل، وتلبيةً للدّعوة الكريمة الموجّهة إلى حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بـن طـارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين؛ سيقوم بمشيئةِ الله تعالى وتوفيقِه جلالةُ السُّلطـان /أبقاه الله/ بزيارة رسميّة إلى مملكة البحرين الشقيقة لمدّة يومين وذلك ابتداء من يوم الاثنين الموافق الرابع والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2022م".وقال: "بعون الله تعالى، سيتم خلال زيارة جلالتِه /أيّده الله/ بحثُ كل ما من شأنه الارتقاء بأوجه التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما ويحقق لأبنائهما مزيدًا من الخير والازدهار حاضرًا ومستقبلًا".ولفت إلى أن وفدا رفيع المستوى سيرافق سلطان عمان في زيارته إلى المنامة، على رأسه نـائـبِ رئيـسِ الـوزراء لشـــؤون الـدّفــاع، شهاب بن طارق آل سعيد، ووزيـر ديـوان الـبـلاط السُّلطاني، خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي.طالع أيضا: سلطنة عمان تؤكد أن قرارات "أوبك +" تبنى على اعتبارات اقتصادية بحتة

https://sputnikarabic.ae/20221016/سلطنة-عمان-تؤكد-أنها-تؤمن-بأحقية-إيران-في-امتلاك-برنامج-نووي-للأغراض-السلمية-1069088898.html

سلطنة عمان

البحرين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, سلطنة عمان, البحرين