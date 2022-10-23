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https://sputnikarabic.ae/20221023/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-يلتقي-نظيره-الألباني-ويتفقان-على-التعاون-بالمجال-السيبراني-ضد-إيران-1069382938.html
رئيس الوزراء الإسرائيلي يلتقي نظيره الألباني ويتفقان على التعاون بالمجال السيبراني ضد إيران
رئيس الوزراء الإسرائيلي يلتقي نظيره الألباني ويتفقان على التعاون بالمجال السيبراني ضد إيران
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، مساء اليوم الأحد، إن "إيران تشكل تهديدا مشتركا على كل من إسرائيل وألبانيا". 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T15:13+0000
2022-10-23T15:13+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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وأضاف لابيد، خلال لقائه رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، "شاهد التهديد الإيراني خلال الهجمات السيبرانية الإيرانية التي استهدفت ألبانيا مؤخرا"، مؤكدا أن "إسرائيل ستقدم كل مساعدة ممكنة في الجهد ضد إيران، إذ نعتبر ذلك مصلحة وطنية وواجبًا تاريخيا".ووفقا لبيان الحكومة الإسرائلية، اتفق "رئيس الوزراء لابيد ونظيره الألباني على إقامة التعاون بين البلدين في مجال السايبر دفاعا من هجمات سايبر إيرانية".ووصل رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، في وقت سابق اليوم الأحد، إلى إسرائيل في زيارة رسمية بدعوة من رئيس وزرائها يائير لابيد.وقالت صحيفة يسرائيل هيوم" العبرية، إن ألبانيا بلد مسلم، وقد استضاف في السنوات الأخيرة آلاف المنفيين الإيرانيين المعارضين للنظام، وعلى ما يبدو جاء الهجوم الإلكتروني الإيراني انتقاما لإيواء نشطاء المعارضة".تأتي الزيارة بعدما أعلنت حكومة ألبانيا، الشهر الماضي، "قطع العلاقات مع إيران"، بعد هجوم إلكتروني على البنية التحتية الرقمية للحكومة في يوليو/ تموز الماضي.
أخبار إيران
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران

رئيس الوزراء الإسرائيلي يلتقي نظيره الألباني ويتفقان على التعاون بالمجال السيبراني ضد إيران

15:13 GMT 23.10.2022
© AFP 2022 / RONALDO SCHEMIDTرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
© AFP 2022 / RONALDO SCHEMIDT
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، مساء اليوم الأحد، إن "إيران تشكل تهديدا مشتركا على كل من إسرائيل وألبانيا".
وأضاف لابيد، خلال لقائه رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، "شاهد التهديد الإيراني خلال الهجمات السيبرانية الإيرانية التي استهدفت ألبانيا مؤخرا"، مؤكدا أن "إسرائيل ستقدم كل مساعدة ممكنة في الجهد ضد إيران، إذ نعتبر ذلك مصلحة وطنية وواجبًا تاريخيا".
ووفقا لبيان الحكومة الإسرائلية، اتفق "رئيس الوزراء لابيد ونظيره الألباني على إقامة التعاون بين البلدين في مجال السايبر دفاعا من هجمات سايبر إيرانية".
ووصل رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، في وقت سابق اليوم الأحد، إلى إسرائيل في زيارة رسمية بدعوة من رئيس وزرائها يائير لابيد.
وقالت صحيفة يسرائيل هيوم" العبرية، إن ألبانيا بلد مسلم، وقد استضاف في السنوات الأخيرة آلاف المنفيين الإيرانيين المعارضين للنظام، وعلى ما يبدو جاء الهجوم الإلكتروني الإيراني انتقاما لإيواء نشطاء المعارضة".
تأتي الزيارة بعدما أعلنت حكومة ألبانيا، الشهر الماضي، "قطع العلاقات مع إيران"، بعد هجوم إلكتروني على البنية التحتية الرقمية للحكومة في يوليو/ تموز الماضي.
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