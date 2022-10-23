رئيس الوزراء الإسرائيلي يلتقي نظيره الألباني ويتفقان على التعاون بالمجال السيبراني ضد إيران
© AFP 2022 / RONALDO SCHEMIDTرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد
© AFP 2022 / RONALDO SCHEMIDT
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، مساء اليوم الأحد، إن "إيران تشكل تهديدا مشتركا على كل من إسرائيل وألبانيا".
وأضاف لابيد، خلال لقائه رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، "شاهد التهديد الإيراني خلال الهجمات السيبرانية الإيرانية التي استهدفت ألبانيا مؤخرا"، مؤكدا أن "إسرائيل ستقدم كل مساعدة ممكنة في الجهد ضد إيران، إذ نعتبر ذلك مصلحة وطنية وواجبًا تاريخيا".
ووفقا لبيان الحكومة الإسرائلية، اتفق "رئيس الوزراء لابيد ونظيره الألباني على إقامة التعاون بين البلدين في مجال السايبر دفاعا من هجمات سايبر إيرانية".
قال رئيس الوزراء لابيد لرئيس الوزراء الألباني:— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) October 23, 2022
"تشكل إيران تهديدًا مشتركًا على كل من إسرائيل وألبانيا. وقد شاهدنا ذلك خلال الهجمات السيبرانية الإيرانية التي استهدفت ألبانيا مؤخرًا.
إسرائيل ستقدم كل مساعدة ممكنة في الجهد ضد إيران، إذ نعتبر ذلك مصلحة وطنية وواجبًا تاريخيا". pic.twitter.com/tYstZMWd3V
رئيس الوزراء لابيد التقى رئيس الوزراء الألباني واتفق معه على إقامة التعاون بين البلدين في مجال السايبر دفاعا من هجمات سايبر إيرانية. pic.twitter.com/iDYw39Od6Z— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) October 23, 2022
ووصل رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، في وقت سابق اليوم الأحد، إلى إسرائيل في زيارة رسمية بدعوة من رئيس وزرائها يائير لابيد.
وقالت صحيفة يسرائيل هيوم" العبرية، إن ألبانيا بلد مسلم، وقد استضاف في السنوات الأخيرة آلاف المنفيين الإيرانيين المعارضين للنظام، وعلى ما يبدو جاء الهجوم الإلكتروني الإيراني انتقاما لإيواء نشطاء المعارضة".
تأتي الزيارة بعدما أعلنت حكومة ألبانيا، الشهر الماضي، "قطع العلاقات مع إيران"، بعد هجوم إلكتروني على البنية التحتية الرقمية للحكومة في يوليو/ تموز الماضي.