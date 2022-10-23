https://sputnikarabic.ae/20221023/رئيس-الوزراء-المصري-يكشف-أن-بلاده-خسرت-477-مليار-دولار-نتيجة-عدم-الاستقرار-1069372752.html

رئيس الوزراء المصري يكشف أن بلاده خسرت 477 مليار دولار نتيجة عدم الاستقرار

رئيس الوزراء المصري يكشف أن بلاده خسرت 477 مليار دولار نتيجة عدم الاستقرار

قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر تكبدت خسائر اقتصادية نتيجة لعدم الاستقرار السياسي وما صاحبه من أعمال إرهابية خلال السنوات الماضية. 23.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-23T10:35+0000

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وأضاف مدبولي خلال كلمته، في الجلسة الافتتاحية من فعاليات المؤتمر الاقتصادي، صباح الأحد، أن "الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المصري جراء الإرهاب وعدم الاستقرار السياسي قدرت بـ477 مليار دولار".وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية السلبية؛ كانت جراء أحداث شديدة الصعوبة في الفترة بين يناير/كانون الثاني 2011 إلى 2013، تلك الفترة التي وصفها بـ"الوضع الكارثي"، وبلوغ أعلى معدل لعجز الموازنة.وتابع: "خلال تلك الفترة خسر الاحتياطي 20.3 مليار دولار، وبلغت خسائر قطاع السياحة 32%، وزيادة معدل البطالة إلى 13%"، وانخفض تصنيف مصر 6 مرات في 28 شهرًا، وتراجع معدل النمو الاقتصادي بنسبة 13%، وبلغ عجز الموازنة 516 مليار جنيه وهو أكبر زيادة في المديونية في 30 سنة".وأردف مدبولي: "كان لدينا الخيار الأسهل والأصعب، ووضعنا حلولا كانت لها كلفة سياسية اقتصادية ولكن الهدف أين نريد أن تكون عليه مصر في المستقبل".وأشار إلى أن أن الحلول الجذرية للأزمات المختلفة ليست لها شعبية ولها ثمن سياسي كبير، لافتا إلى أن "الحفاظ على استقرار الدولة هاجس كبير جدًا أمام متخذ القرار.. ولكن على المدى الطويل لا ينتج حل المشكلة".وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري؛ بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

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