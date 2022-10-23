https://sputnikarabic.ae/20221023/رغم-الاتفاق-حول-ترسيم-الحدود-البحرية-صحيفة-عبرية-تزعم-أن-نصر-الله-سيجد-سببا-للتصعيد-مع-إسرائيل-1069375443.html

رغم الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية... صحيفة عبرية تزعم أن "نصر الله" سيجد سببا للتصعيد مع إسرائيل

رغم الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية... صحيفة عبرية تزعم أن "نصر الله" سيجد سببا للتصعيد مع إسرائيل

زعمت صحيفة عبرية، اليوم الأحد، أن حسن نصر الله الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني سيجد أي سبب للتصعيد مع إسرائيل. 23.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-23T11:44+0000

2022-10-23T11:44+0000

2022-10-23T11:44+0000

أخبار العالم العربي

ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

لبنان

حسن نصر الله

إسرائيل

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وأوضحت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الأحد، أن نصر الله سيجد أي سبب للتصعيد مع إسرائيل، رغم الاتفاق بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية بينهما، واحتمالية التوقيع عليه خلال أيام قليلة فقط.وادعت الصحيفة أن الاتفاق اللبناني الإسرائيلي الجديد حول ترسيم الحدود البحرية بينهما لن يهدئ نصر الله، بزعم أنه سيبحث عن سبب جديد للتصعيد بينه وبين الجيش الإسرائيلي.وحسب المعلومات الرسمية اللبنانية، فإن الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين سيصل إلى بيروت إما مساء الأربعاء المقبل أو الخميس الذي يليه، على أن يُسلم الجانب الرسمي اللبناني نسخة عن الخطة الأمريكية مُذيّلة بتوقيع الجانب الأمريكي، ويتم تحديد موعد توقيع الجانبين اللبناني والإسرائيلي في بلدة الناقورة الحدودية اللبنانية، على الأرجح قبل نهاية هذا الشهر.وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أعلن، في 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، موافقة لبنان رسميًا على الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، والتي أُعدت بعد مفاوضات طويلة بين الجانبين بوساطة أمريكية.وسبق ذلك إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في 11 أكتوبر، قبول العرض الأمريكي حول مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.وبدأت المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، بوساطة أمريكية، عام 2020.وخلال الفترة الماضية، أجرى الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين، زيارات مكوكية إلى لبنان وإسرائيل؛ لتبادل وجهات النظر بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، إلى أن سلم البلدين الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية في 10 أكتوبر الجاري، وفي اليوم التالي مباشرة أعلن الجانبان اللبناني والإسرائيلي موافقتهما عليها.

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أخبار العالم العربي, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, لبنان, حسن نصر الله, إسرائيل