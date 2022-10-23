https://sputnikarabic.ae/20221023/زعيم-كوريا-الشمالية-يهنئ-الرئيس-الصيني-بفوزه-بمنصب-الأمين-العام-للحزب-الشيوعي-1069372157.html
زعيم كوريا الشمالية يهنئ الرئيس الصيني بفوزه بمنصب الأمين العام للحزب الشيوعي
زعيم كوريا الشمالية يهنئ الرئيس الصيني بفوزه بمنصب الأمين العام للحزب الشيوعي
بعث زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون برسالة تهنئة للرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأحد، على فوزه بمنصب الأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم لولاية ثالثة. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T09:48+0000
2022-10-23T09:48+0000
2022-10-23T09:48+0000
الصين
كوريا الشمالية
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وقال كيم في رسالة موجهة للرئيس الصيني: "أرجو أن تتقبل أحر التهاني على الخبر السعيد بأنك انتخبت مرة أخرى كأمين عام للجنة المركزية للحزب"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.وأضاف الزعيم الكوري الشمالي: "وأنا وأنت سنشكل مستقبلا أكثر جمالا لعلاقات كوريا الشمالية والصين تلبية لمطالب العصر".وكانت قد أعادت اللجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني انتخاب شي جين بينغ أمينًا عامًا للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة، وفقًا لقرار صادر عن اللجنة المركزية نشرته وكالة أنباء "شينخوا".كما تم اختيار شي جين بينغ لولاية ثالثة كرئيس للمجلس العسكري للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.
https://sputnikarabic.ae/20221023/شي-جين-بينغ-يؤكد-أن-الصين-ستفتح-بابها-أمام-بقية-العالم-بشكل-أوسع-1069366917.html
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الصين, كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية يهنئ الرئيس الصيني بفوزه بمنصب الأمين العام للحزب الشيوعي
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بعث زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون برسالة تهنئة للرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأحد، على فوزه بمنصب الأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم لولاية ثالثة.
وقال كيم في رسالة موجهة للرئيس الصيني: "أرجو أن تتقبل أحر التهاني على الخبر السعيد بأنك انتخبت مرة أخرى كأمين عام للجنة المركزية للحزب"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.
وأضاف الزعيم الكوري الشمالي: "وأنا وأنت سنشكل مستقبلا أكثر جمالا لعلاقات كوريا الشمالية والصين تلبية لمطالب العصر".
وكانت قد أعادت اللجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني انتخاب شي جين بينغ أمينًا عامًا للجنة المركزية
للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة، وفقًا لقرار صادر عن اللجنة المركزية نشرته وكالة أنباء "شينخوا".
كما تم اختيار شي جين بينغ لولاية ثالثة كرئيس للمجلس العسكري للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.