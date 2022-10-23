https://sputnikarabic.ae/20221023/زلزال-بقوة-57-درجة-يضرب-تشيلي-1069364773.html
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب تشيلي
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب تشيلي
ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر تشيلي، صباح اليوم الأحد. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T02:52+0000
2022-10-23T02:52+0000
2022-10-23T02:52+0000
أخبار تشيلي
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وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، وقع الزلزال عند دائرة عرض (22.11 جنوبا) وخط طول (68.70 غربا) وعلى عمق 100 كيلو متر.وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع على مسافة 244 كم شمال شرق أنتوفاغاستا، و45 كم جنوب شرق كالاما.ولم يتم الإعلان عن وقوع ضحايا أو إصابات.ولتشيلي تاريخ طويل من التعرض لزلازل مدمرة، ومن بينها زلزال وقع في 2010، وبلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الجنوبي الأوسط، وأدى إلى موجة مد عملاقة دمرت بلدات ساحلية، وزلزال بقوة 7.2 عام 2019.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تشيلي
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب تشيلي
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ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر تشيلي، صباح اليوم الأحد.
وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، وقع الزلزال عند دائرة عرض (22.11 جنوبا)
وخط طول (68.70 غربا) وعلى عمق 100 كيلو متر.
وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع على مسافة 244 كم شمال شرق أنتوفاغاستا، و45 كم جنوب شرق كالاما.
ولم يتم الإعلان عن وقوع ضحايا أو إصابات.
ولتشيلي تاريخ طويل من التعرض لزلازل مدمرة، ومن بينها زلزال وقع في 2010، وبلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الجنوبي الأوسط، وأدى إلى موجة مد عملاقة دمرت بلدات ساحلية، وزلزال بقوة 7.2 عام 2019.