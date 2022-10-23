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https://sputnikarabic.ae/20221023/زلزال-بقوة-57-درجة-يضرب-تشيلي-1069364773.html
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب تشيلي
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب تشيلي
ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر تشيلي، صباح اليوم الأحد. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T02:52+0000
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أخبار تشيلي
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وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، وقع الزلزال عند دائرة عرض (22.11 جنوبا) وخط طول (68.70 غربا) وعلى عمق 100 كيلو متر.وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع على مسافة 244 كم شمال شرق أنتوفاغاستا، و45 كم جنوب شرق كالاما.ولم يتم الإعلان عن وقوع ضحايا أو إصابات.ولتشيلي تاريخ طويل من التعرض لزلازل مدمرة، ومن بينها زلزال وقع في 2010، وبلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الجنوبي الأوسط، وأدى إلى موجة مد عملاقة دمرت بلدات ساحلية، وزلزال بقوة 7.2 عام 2019.
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أخبار تشيلي
أخبار تشيلي

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب تشيلي

02:52 GMT 23.10.2022
© AFP 2022 / Alvaro Vidalصورة أرشيفية.. إنشقاق الطريق بعد زلزال قوي (7,7 بمقياس ريختر) ضرب تشيلي
صورة أرشيفية.. إنشقاق الطريق بعد زلزال قوي (7,7 بمقياس ريختر) ضرب تشيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
© AFP 2022 / Alvaro Vidal
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ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر تشيلي، صباح اليوم الأحد.
وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، وقع الزلزال عند دائرة عرض (22.11 جنوبا) وخط طول (68.70 غربا) وعلى عمق 100 كيلو متر.
وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع على مسافة 244 كم شمال شرق أنتوفاغاستا، و45 كم جنوب شرق كالاما.
ولم يتم الإعلان عن وقوع ضحايا أو إصابات.
ولتشيلي تاريخ طويل من التعرض لزلازل مدمرة، ومن بينها زلزال وقع في 2010، وبلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الجنوبي الأوسط، وأدى إلى موجة مد عملاقة دمرت بلدات ساحلية، وزلزال بقوة 7.2 عام 2019.
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